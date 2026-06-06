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ઘાયલ સિંહની જેમ ગર્જ્યો સૂર્યા... ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર થતાં જ બતાવી તાકાત, 200ના સ્ટ્રાઈક રેટથી બનાવ્યા આટલા રન

Suryakumar Yadav Batting: 35 વર્ષીય સૂર્યકુમાર યાદવને ભલે ટીમમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યો હોય, પરંતુ તે ઘાયલ સિંહની જેમ ફરીથી ગર્જના કરવા માટે તૈયાર છે. 6 જૂને બપોરે જાહેરાત કરવામાં આવી કે સૂર્યકુમાર ભારતની T20 ટીમનો ભાગ નથી. સાંજે, સૂર્યાએ બેટ વડે ધમાકેદાર ઈનિંગ રમી અને જણાવ્યું કે લડવા માટે તૈયાર છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 06, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:38 PM IST
ઘાયલ સિંહની જેમ ગર્જ્યો સૂર્યા... ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર થતાં જ બતાવી તાકાત, 200ના સ્ટ્રાઈક રેટથી બનાવ્યા આટલા રન

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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