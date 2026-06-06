/ઘાયલ સિંહની જેમ ગર્જ્યો સૂર્યા... ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર થતાં જ બતાવી તાકાત, 200ના સ્ટ્રાઈક રેટથી બનાવ્યા આટલા રન

Suryakumar Yadav Batting: શનિવાર, 6 જૂનના રોજ, ભારતીય ક્રિકેટમાં એક નવા યુગની શરૂઆતની જાહેરાત કરવામાં આવી. સૂર્યકુમાર યાદવને કેપ્ટનશીપ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા, તેમની જગ્યાએ શ્રેયસ ઐયરને T20I કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યા. ભારતને ત્રીજા T20 વર્લ્ડ કપ જીત અપાવનાર સૂર્યકુમાર યાદવને પણ ટીમમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા.
સૂર્યકુમાર યાદવને કેપ્ટનશીપ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા
મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે ટીમ પસંદગી પહેલાં તેમણે સૂર્યા સાથે વાત કરી હતી અને ટીમના હિતમાં આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો હતો. સૂર્યકુમાર યાદવ ભલે બોલે નહીં, પરંતુ તેમના અચાનક બાકાત રહેવાથી તેઓ નિઃશંકપણે દુઃખી થશે. બે મહિના પહેલા સુધી, તે ટીમ ઈન્ડિયાનો સૌથી મોટો હીરો હતો, પરંતુ હવે સત્ય એ છે કે તે હવે ત્રણેય ભારતીય ટીમો (ODI, ટેસ્ટ અને T20I) નો ભાગ નથી. ટીમ ઈન્ડિયાનો સૂર્યા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ફરીથી ચમકશે કે કેમ તે એક મોટો પ્રશ્ન છે. દરમિયાન, તેમના ચાહકો માટે સારા સમાચાર છે.
35 વર્ષીય સૂર્યકુમાર યાદવને ભલે દરવાજો બતાવવામાં આવ્યો હોય, પરંતુ તે ઘાયલ સિંહની જેમ ફરીથી ગર્જના કરવા માટે તૈયાર છે. 6 જૂનના રોજ બપોરે જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે સૂર્યકુમાર યાદવ ભારતની T20 ટીમનો ભાગ નથી. સાંજે, સૂર્યાએ પોતાના બેટથી જોરદાર નિવેદન આપ્યું, જેમાં જાહેર કર્યું કે "ટાઈગર અભી જીંદા છે" અને લડવા માટે તૈયાર છે.
મુંબઈ T20 લીગમાં સૂર્યનો વિસ્ફોટ
IPL 2026 પછી, સૂર્યકુમાર યાદવ આરામ કરવાના મૂડમાં નથી. તે મુંબઈ T20 લીગ 2026માં ભાગ લઈ રહ્યો છે. શનિવારની મેચમાં, તેણે બેટથી જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું, 24 બોલમાં 200ના સ્ટ્રાઈક રેટથી 48 રન બનાવ્યા. સૂર્યા T20 મુંબઈ 2026માં ટ્રાયમ્ફ્સ નાઈટ્સ MNE ટીમનો કેપ્ટન છે. SoBo મુંબઈ ફાલ્કન્સ સામેની મેચમાં, તેણે 24 બોલમાં 48 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી. 200ના સ્ટ્રાઈક રેટથી રમતા, સૂર્યકુમાર યાદવે 3 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા.
શું સૂર્યા T20Iમાં પાછા ફરી શકશે?
મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું સૂર્યકુમાર યાદવ ભારતની T20I ટીમમાં પાછા ફરી શકશે? તે હાલમાં 35 વર્ષનો છે અને હજુ પણ તેનામાં ઘણું ક્રિકેટ બાકી છે. તે સંપૂર્ણપણે ફિટ પણ છે અને મોટાભાગે T20 ક્રિકેટમાં એક્ટિવ છે. આ દ્રષ્ટિકોણથી, તે ચોક્કસપણે ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસી કરી શકે છે. જો ખરાબ ફોર્મ તેની બહાર થવાનું કારણ હોય, તો સૂર્યા માટે હજુ પણ દરવાજા ખુલ્લા છે, જો તે ફોર્મમાં પાછો ફરે અને ઘરેલુ ક્રિકેટમાં ઘણા રન બનાવે. જેમ 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ પસંદગીકારોને તેની પસંદગી કરવા માટે દબાણ કર્યું હતું. સૂર્યાએ પણ કંઈક એવું કરવું પડશે જેને પસંદગીકારો ઇચ્છે તો પણ અવગણી શકે નહીં.
તેણે 31 વર્ષની ઉંમરે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તે ટીમમાંથી બહાર રહેવાનું દુઃખ જાણે છે. તેણે શાંતિથી તેના બેટથી અવાજ કરવાની જરૂર છે. તેના છેલ્લા 10 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં, સૂર્યકુમાર યાદવે 33.89 ની સરેરાશ અને 143.87ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 305 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન અમેરિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ સામે હતું, જ્યાં તેમણે બે પ્રભાવશાળી અડધી સદી ફટકારી હતી.