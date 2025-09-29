'જ્યારે દેશના નેતા ફ્રન્ટફૂટ પર બેટિંગ કરી રહ્યા હોય...' જાણો સૂર્યકુમાર યાદવે PM મોદી વિશે શું કહ્યું ?
Suryakumar Yadav on PM Modi : એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ પાકિસ્તાનને હરાવ્યા બાદ ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એક ટ્વિટ કર્યું હતું, જેનાથી પાકિસ્તાનીઓ અકળાયા હતા. હવે ભારતના T20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે મોદીના નિવેદન પર પ્રતિક્રિયા આપી છે.
Suryakumar Yadav on PM Modi : એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ બધાની અપેક્ષા મુજબ જ હતી. ભારત જેણે ઘણીવાર યુદ્ધના મેદાનમાં પાકિસ્તાનને હરાવ્યું છે, તેણે ક્રિકેટના મેદાન પર પણ આવું જ પ્રદર્શન કર્યું. સ્થળ દુબઈ હતું અને વિરોધી ટીમ કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન હતું. પછી દેશના 11 યોદ્ધાઓએ મળીને પાકિસ્તાનને કચડી નાખ્યું. આ જીતના પડઘા એટલા જોરદાર હતા કે ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરવાથી પોતાને રોકી શક્યા નહીં. તેમણે પાકિસ્તાનને હરાવ્યા પછી એક અદભુત ટ્વિટ કર્યું, જેનાથી પાકિસ્તાનીઓ અકળાયા હતા.
પીએમ મોદીની પ્રશંસા કરી
પીએમ મોદીએ ભારતની જીતને 'ઓપરેશન સિંદૂર' સાથે જોડી હતી. સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું કે દેશના નેતાને "ફ્રન્ટફૂટ પર બેટિંગ કરતા" જોઈને ખૂબ આનંદ થયો. તેમને એવું લાગ્યું કે પીએમ મોદીએ પોતે સ્ટ્રાઇક લીધી અને રન બનાવ્યા. ભારતીય ટીમે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવીને એશિયા કપ ફાઇનલ જીતી લીધી. આ જીત બાદ ટીમે PCB ચેરમેન અને ACC ચીફ મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો.
સૂર્યકુમાર યાદવે ANI સાથે વાત કરતા પીએમ મોદીના પોસ્ટ પર ખુશી વ્યક્ત કરી. તેણે કહ્યું કે જ્યારે દેશના નેતા વ્યક્તિગત રીતે સમર્થન માટે આગળ આવે છે, ત્યારે તે ખેલાડીઓને ખૂબ પ્રેરણા આપે છે. સૂર્યકુમારે એમ પણ કહ્યું કે આખો દેશ આ જીતની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. તેણે કહ્યું કે જ્યારે ટીમ ભારત પરત ફરશે, ત્યારે તેઓ વધુ સારું અનુભવશે.
પીએમ મોદીએ ટ્વિટ કર્યું
ભારતીય પીએમ મોદીએ X પર ટ્વિટ કરીને કહ્યું, "રમતના મેદાન પર પણ સિંદૂર ઓપરેશન. પરિણામ એ જ આવ્યું - ભારત જીત્યું. આપણા ક્રિકેટરોને અભિનંદન." આ ટ્વિટ બાદ સૂર્યકુમાર યાદવે પણ નિવેદન આપ્યું. પીએમ મોદીના ટ્વિટથી પાકિસ્તાનીઓ ખૂબ નારાજ થયા. ખુદ મોહસીન નકવીએ પણ વિરોધમાં ટ્વિટ કર્યું.
ટીમ ઈન્ડિયાએ 9મી વખત ટાઇટલ જીત્યું
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે 9મી વખત એશિયા કપ 2025 જીત્યો, જે રેકોર્ડ છે. ભારતીય ટીમ કરતાં વધુ કોઈ ટીમ આ ટ્રોફી જીતી શકી નથી. શ્રીલંકાએ છ વખત ટ્રોફી જીતી છે. બીજી તરફ પાકિસ્તાને ફક્ત બે વાર જ જીત મેળવી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ છેલ્લે 2023માં ODI એશિયા કપ જીત્યો હતો અને હવે T20 ટાઇટલ પણ જીત્યું છે.
