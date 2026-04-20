સૂર્યકુમાર યાદવ પાસેથી છીનવાશે કેપ્ટનશીપ, આ સ્ટાર ખેલાડી સંભાળશે ટીમની કમાન, રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો
Team India T20 Captain : સૂર્યકુમાર યાદવને ભારતના T20 કેપ્ટન પદેથી હટાવવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. તેના સ્થાને શ્રેયસ ઐયરને ટીમની કમાન સોંપવામાં આવી શકે છે. સૂર્યકુમાર યાદવને 2028 T20 વર્લ્ડ કપની યોજનાઓમાંથી બાકાત રાખવામાં આવી શકે છે.
- સૂર્યકુમાર યાદવને T20 કેપ્ટન પદેથી હટાવવામાં આવશે
- શ્રેયસ ઐયર બનશે ભારતીય ટીમનો નવો કેપ્ટન
- શ્રેયસ ઐયર્સ કેપ્ટન તરીકે બહોળો અનુભવ ધરાવે છે
Team India T20 Captain : 2028ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયા કેવી હશે તેની યોજના અત્યારથી બનાવવામાં આવી રહી છે. સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતે 2026નો T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો હતો. તાજેતરના અહેવાલો અનુસાર પસંદગી સમિતિ શ્રેયસ ઐયરને T20 ટીમની કેપ્ટનશીપ સોંપવા માટે ઉત્સુક છે. આનો અર્થ એ થાય કે ટીમમાં સૂર્યકુમાર યાદવનું સ્થાન જોખમમાં હોય તેવું લાગે છે, કારણ કે તે લાંબા સમયથી ખરાબ ફોર્મનો સામનો કરી રહ્યો છે.
મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, સૂર્યકુમાર યાદવના કાર્યકાળ પછી T20 ટીમની કમાન શ્રેયસ ઐયરને સોંપવામાં આવી શકે છે. શ્રેયસ પાસે ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)માં કેપ્ટનશીપનો વ્યાપક અનુભવ છે અને હાલમાં તે 2026ની IPL સીઝનમાં પંજાબ કિંગ્સનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે.
બીસીસીઆઈના એક સૂત્રને ટાંકીને આપવામાં આવેલા રિપોર્ટમાં જણાવ્યું છે કે ઐયરે છેલ્લે 2023માં ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી અને હાલમાં તે ટીમનો ભાગ નથી. તેને ટીમમાં પાછો લાવવો અને અચાનક તેને કેપ્ટનશીપ સોંપવી એ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય હશે. હાલમાં 2027ના વનડે વર્લ્ડ કપ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત છે, પરિણામે પસંદગીકારોએ ટી20 ટીમના ભાવિ નેતૃત્વ પર વિચાર-વિમર્શ કરવા માટે જરૂરી સમય શોધી કાઢ્યો છે.
ઐયરનો કેપ્ટનશીપનો અનુભવ
શ્રેયસ ઐયર કેપ્ટન તરીકે બહોળો અનુભવ ધરાવે છે. 2018માં ઐયરે દિલ્હી ડેરડેવિલ્સના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત થયો હતો. તેના નેતૃત્વમાં જ દિલ્હી ફ્રેન્ચાઇઝ 2020 આઈપીએલ સીઝનની ફાઇનલમાં પહોંચી હતી. 2022માં તે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR)માં જોડાયો અને માત્ર બે વર્ષ પછી 2024માં કેકેઆર ટીમે ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટ્રોફી જીતી.
તેણે પંજાબ કિંગ્સનું નસીબ પણ બદલી નાખ્યું છે. 2014થી ફાઇનલમાં પહોંચવામાં નિષ્ફળ રહેલી પંજાબ ટીમને શ્રેયસ ઐયરે તેના નેતૃત્વમાં 2025ની ફાઈનલમાં પહોંચાડી હતી. વધુમાં ઐયરનું ચાલુ IPL સીઝનમાં કેપ્ટન તરીકે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન યથાવત છે. પંજાબ વર્તમાન સીઝનમાં હજુ સુધી એકમાત્ર અપરાજિત ટીમ છે, જે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ પર છે.
