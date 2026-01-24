15 મહિના બાદ ફિફ્ટી, ડગઆઉટમાં પહોંચતા જ સૂર્યા આ વ્યક્તિને લાગ્યો પગે, વીડિયો થયો વાયરલ
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે T20 શ્રેણી ચાલી રહી છે. બીજી મેચમાં ભારતીય ટીમે શાનદાર જીત મેળવી. ભાપતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ શાનદાર ઇનિંગ રમીને ફોર્મમાં પાછો ફર્યો છે. જો કે, સૌથી વધુ ચર્ચાનો વિષય એ છે કે ધમાકેદાર વાપસી બાદ સૂર્યા કોને પગે લાગ્યો અને કેમ ?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ODI શ્રેણી બાદ પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમાઈ રહી છે. બીજી મેચ રાયપુરમાં રમાઈ હતી. ટીમ ઈન્ડિયાના બેટ્સમેનોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને સરળતાથી મેચ જીતી લીધી. આ મેચમાં કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને ઈશાન કિશને પોતાની અદ્ભુત બેટિંગથી બધાને ચોંકાવી દીધા. લાંબા સમય પછી ફોર્મમાં પાછા ફરેલા સૂર્યાએ મેચ સમાપ્ત થયા પછી થ્રોડાઉન સ્પેશિયાલિસ્ટ રઘુના પગ સ્પર્શ્યા હતા. આનો એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
સૂર્યકુમાર યાદવ રઘુને પગે લાગ્યો
ટીમ ઈન્ડિયાનો T20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ છેલ્લા એક વર્ષથી મોટો સ્કોર કરી શક્યો નહોતો. આનાથી ટીમમાં તેના સ્થાન અંગે ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા. કેટલાક ટીકાકારોએ તેને ટીમમાંથી હટાવાની પણ માંગ કરી હતી. તણે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ T20 મેચમાં 32 રન બનાવ્યા.
ત્યારબાદ તેણે બીજી મેચમાં માત્ર 37 બોલમાં અણનમ 82 રન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન તેણે 221.62ના સ્ટ્રાઈક રેટથી રમતા 9 ચોગ્ગા અને 4 જબરદસ્ત છગ્ગા ફટકાર્યા. મેચ પછી કેપ્ટન સૂર્યાએ થ્રોડાઉન સ્પેશિયાલિસ્ટ રઘુના પગે લાગીને બધાને ચોંકાવી દીધા હતા. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. રાઘવેન્દ્ર દ્વિવેદી લાંબા સમયથી ટીમ ઈન્ડિયાનો ભાગ છે અને બધા ખેલાડીઓને નેટમાં પ્રેક્ટિસ કરવામાં મદદ કરે છે.
How can Anyone Hate this guy, he's a pure gem Captain Suryakumar Yadav. ♥️
SKY touches the feet of India Team Ball thrower Raghu, who helped Surya to gain his form🙏#SuryakumarYadav #INDvsNZpic.twitter.com/AVvDbRctIP
— RoMan (@SkyXRohit1) January 24, 2026
સૂર્યાએ રઘુ દ્વિવેદીના પગ કેમ સ્પર્શ્યા ?
વિડીયો વાયરલ થયા પછી ચાહકો હવે જાણવા માટે ઉત્સુક છે કે ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે થ્રોડાઉન સ્પેશિયાલિસ્ટ રાઘવેન્દ્ર દ્વિવેદીના પગ કેમ સ્પર્શ્યા. સૂર્યાએ 15 મહિનામાં અડધી સદી ફટકારી નહોતી. આ સમય દરમિયાન સૂર્યાએ નેટ્સમાં વધુ સમય વિતાવવાનું શરૂ કર્યું. રઘુ તેના માટે ખૂબ મદદરૂપ રહ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી અટકળો અનુસાર, આ જ કારણ છે કે કેપ્ટન સૂર્યાએ ખાસ રીતે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી. જોકે, સૂર્યકુમાર યાદવ કે રઘુ બંનેમાંથી કોઈએ આ બાબતે કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી.
