સૂર્યકુમાર યાદવ થશે ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર ? જાણો BCCI કેમ લઈ શકે છે આ કઠિન નિર્ણય
Suryakumar Yadav : સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયાએ T20 વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીત્યું હતું. જો કે, તેના બેટિંગ ફોર્મ અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. ઇંગ્લેન્ડ-આયર્લેન્ડ પ્રવાસ તેની કારકિર્દીનો નિર્ણાયક તબક્કો સાબિત થઈ શકે છે. દરમિયાન વૈભવ સૂર્યવંશી જેવા યુવા ખેલાડીઓ ટીમમાં સ્થાન મેળવવા માટે તૈયાર છે, જેનાથી સ્પર્ધા વધુ તીવ્ર બનશે.
Suryakumar Yadav : ભારતીય T20 ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટીમને T20 વર્લ્ડ કપમાં વિજય અપાવ્યો છે, પરંતુ તેના બેટિંગ ફોર્મ પર હજુ પણ સવાલો ઉભા છે. પરિણામે 2028ના લોસ એન્જલસ ઓલિમ્પિક્સ અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં આગામી T20 વર્લ્ડ કપ બંને માટે તેનું ભવિષ્ય સંપૂર્ણપણે તેના પ્રદર્શન પર નિર્ભર રહેશે તેવું માનવામાં આવે છે.
જૂન અને જુલાઈમાં યોજાનાર ઇંગ્લેન્ડ અને આયર્લેન્ડનો પ્રવાસ સૂર્યકુમાર માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. આ પ્રવાસ દરમિયાન તેમની કેપ્ટનશીપ કરતાં તેની બેટિંગ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. જે આખરે નક્કી કરશે કે તે 2028 સુધી ટીમમાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખે છે કે નહીં. ટૂંકમાં મેસેજ સ્પષ્ટ છે સૂર્યાની કેપ્ટનશીપ અને ટીમમાં તેનું સ્થાન બંને જોખમમાં છે.
ટીમના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર હંમેશા સૂર્યકુમારને સમર્થન કરે છે અને અહેવાલ મુજબ તેને 2028 સુધી આ ભૂમિકામાં જાળવી રાખવાના પક્ષમાં છે. જોકે, અજિત અગરકરની આગેવાની હેઠળની પસંદગી સમિતિ આ બાબતે શું નિર્ણય લેશે તે જોવાનું બાકી છે. ધ્યાનમાં રાખવા જેવી એક મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે ઓલિમ્પિક્સ આવે ત્યાં સુધીમાં સૂર્યકુમાર લગભગ 38 વર્ષના હશે.
બીસીસીઆઈના એક સૂત્ર અનુસાર, સૂર્યા હાલમાં ટીમનો કેપ્ટન છે, પરંતુ તેણે બેટ્સમેન તરીકે સતત પ્રદર્શન કરવું જોઈએ. ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પછી, 2028 સુધીના તેના ભવિષ્ય અંગેના તમામ નિર્ણયો સંપૂર્ણપણે તેના પ્રદર્શન પર આધારિત હશે.
તેના તાજેતરના ફોર્મની વાત કરીએ તો, 2025 વર્ષ તેના માટે ખાસ કરીને ખરાબ સાબિત થયું. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 120થી નીચે ગયો અને તે એક પણ અડધી સદી ફટકારી શક્યો નહોતો. જોકે, તેણે 2026માં વાપસી કરી અને ટી20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ચાર અડધી સદી ફટકારી, જેમાં તેણે 160થી વધુનો સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખ્યો.
તેમ છતાં મહત્વપૂર્ણ મેચોમાં તેનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક સાબિત થયું. તેણે દક્ષિણ આફ્રિકા અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે 18-18 રન બનાવ્યા, ઇંગ્લેન્ડ સામે સેમિફાઇનલમાં માત્ર 11 રન બનાવી શક્યો અને ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ફાઇનલમાં શૂન્ય રન પર આઉટ થયો.
ટીમ ઇન્ડિયા પાસે પહેલેથી જ એક મજબૂત ટોપ ઓર્ડર છે અને હવે વૈભવ સૂર્યવંશી જેવી યુવા પ્રતિભાઓ પણ દરવાજો ખટખટાવી રહી છે. પરિણામે સૂર્યકુમાર માટે ટીમમાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખવું સરળ રહેશે નહીં. વૈભવ સૂર્યવંશીને આયર્લેન્ડ પ્રવાસ માટે સંભવિત ખેલાડીઓની યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવી શકે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તે ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એન્ટ્રી કરી શકે છે. પસંદગીકારો હાલમાં વિચારણા કરી રહ્યા છે કે તેને આયર્લેન્ડ કે ઝિમ્બાબ્વેના પ્રવાસ દરમિયાન તક આપવી કે એશિયન ગેમ્સમાં.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પસંદગી સમિતિ માને છે કે વૈભવ તેના પદાર્પણ માટે તૈયાર છે. જોકે, ટીમમાં પહેલાથી જ સંજુ સેમસન, અભિષેક શર્મા અને ઇશાન કિશન જેવા ખેલાડીઓ છે, જેમણે તાજેતરમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. આ સંજોગોમાં જો કોઈ નવા ખેલાડીને તક આપવી હોય, તો અનુભવી ખેલાડીને પડતો મૂકવો પડશે, આ એવી પરિસ્થિતિ જેણે ટીમ પસંદગી પ્રક્રિયાને વધુ પડકારજનક બનાવી દીધી છે.
