/ટીમ ઈન્ડિયામાં આ ધુરંધરની એન્ટ્રી... આયર્લેન્ડ-ઈંગ્લેન્ડ સિરીઝમાંથી નીતિશ કુમાર રેડ્ડી બહાર

Nitish Kumar Reddy : આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણી પહેલા ભારતીય ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર નીતિશ કુમાર રેડ્ડી ઈજાને કારણે બંને શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. ભારતીય ટીમ આયર્લેન્ડ સામે બે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમવાની છે, ત્યારબાદ ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ દરમિયાન પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમવાની છે. ભારત ઇંગ્લેન્ડ સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી પણ રમશે.
ઈજાના કારણે નીતિશ કુમાર રેડ્ડી બહાર
ઓલરાઉન્ડર સૂર્યાંશ શેડગેને આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે ભારતની T20 ટીમમાં નીતિશ કુમાર રેડ્ડીના સ્થાને સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડે આજે એટલે કે 23 જૂનના રોજ સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે.
BCCIના જણાવ્યા અનુસાર, નીતિશ કુમાર રેડ્ડીને 20 જૂને અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રીજી ODI બાદ ક્વાડ્રિસેપ્સની સમસ્યા થઈ હતી. મેડિકલ તપાસ બાદ BCCIની તબીબી ટીમે રિહેબની સલાહ આપી, જેના કારણે તે આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
સૂર્યાંશ શેડગેનું પ્રદર્શન
23 વર્ષીય સૂર્યાંશ શેડગેએ તાજેતરમાં શ્રીલંકામાં યોજાયેલી ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં ભારત A માટે પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું. મધ્યમ ક્રમમાં બેટિંગ કરતા તેણે પાંચ મેચોમાં 147 રન બનાવ્યા. તેણે બોલ સાથે પણ યોગદાન આપ્યું, સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન કુલ 23 ઓવર ફેંકી. ભારત A એ શ્રીલંકા Aને હરાવીને ત્રિકોણીય શ્રેણી જીતી.
🚨 News 🚨
Suryansh Shedge replaces injured Nitish Kumar Reddy in #TeamIndia's squads for Ireland and England series.
More Details 🔽 | #IREvIND | #ENGvIND https://t.co/M92NI1TbE0
— BCCI (@BCCI) June 23, 2026
સૂર્યાંશ શેડગેએ સ્થાનિક ક્રિકેટમાં પણ સતત પ્રભાવ પાડ્યો છે. સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી (SMAT) 2024-25 દરમિયાન મુંબઈના ટાઇટલ જીતવાના અભિયાનમાં તેણે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. નીચલા ક્રમમાં બેટિંગ કરતા, તેણે 251.92ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 131 રન બનાવ્યા. તેની વિસ્ફોટક બેટિંગ અને ઉપયોગી બોલિંગે પસંદગીકારોનું ધ્યાન ખેંચ્યું.
આયર્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમ
શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા (વાઇસ-કેપ્ટન), રવિ બિશ્નોઈ, અભિષેક શર્મા, સૂર્યાંશ શેડગે, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, સંજુ સેમસન, અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, ઇશાન કિશન, વોશિંગ્ટન સુંદર, અર્શદીપ સિંહ, શિવમ દુબે, પ્રિન્સ યાદવ અને વૈભવ સૂર્યવંશી.
ઈંગ્લેન્ડ સામેની ટી-20 શ્રેણી માટેની ભારતીય ટીમ
શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), રવિ બિશ્નોઈ, અભિષેક શર્મા, સૂર્યાંશ શેડગે, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, સંજુ સેમસન, અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, ઈશાન કિશન, વોશિંગ્ટન સુંદર, અર્શદીપ સિંહ, શિવમ દુબે, પ્રિન્સ યાદવ, વૈભવ સૂર્યવંશી અને વરુણ ચક્રવર્તી.
ભારતનો આયર્લેન્ડ પ્રવાસ
ભારતનો ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ