ગુજરાતી ન્યૂઝSportsICCએ નવી ટુર્નામેન્ટની કરી જાહેરાત, ટીમ ઈન્ડિયાને ના મળ્યું સ્થાન ! જાણો શું છે કારણ

ICCએ નવી ટુર્નામેન્ટની કરી જાહેરાત, ટીમ ઈન્ડિયાને ના મળ્યું સ્થાન ! જાણો શું છે કારણ

T20 Challenge Trophy : ICCએ મહિલા ક્રિકેટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક નવી ટુર્નામેન્ટ શરૂ કરી છે. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા સહિત ઘણી મોટી ટીમો આ ટુર્નામેન્ટનો ભાગ નથી. આ પાછળ એક મોટું કારણ છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 18, 2026, 04:13 PM IST
  • ICCએ એક નવી ટુર્નામેન્ટ શરૂ કરી
  • આ ટુર્નામેન્ટનું નામ T20 ચેલેન્જ ટ્રોફી હશે
  • ભારતીય ટીમ આ ચેલેન્જ ટ્રોફીમાં રમશે નહીં

ICCએ નવી ટુર્નામેન્ટની કરી જાહેરાત, ટીમ ઈન્ડિયાને ના મળ્યું સ્થાન ! જાણો શું છે કારણ

T20 Challenge Trophy : એક ઐતિહાસિક નિર્ણય લેતાં ICCએ એક નવી ટુર્નામેન્ટ શરૂ કરી છે. 2026ના મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદે મહિલા ક્રિકેટમાં એક નવી ટુર્નામેન્ટ શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. એક પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવાયું છે કે આ ટુર્નામેન્ટનું નામ T20 ચેલેન્જ ટ્રોફી રાખવામાં આવશે. જો કે, આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઇંગ્લેન્ડ સહિતના મુખ્ય દેશોને T20 ચેલેન્જ ટ્રોફીમાં ભાગ લેવાની તક મળશે નહીં.

ICCએ કરી મોટી જાહેરાત 

જય શાહના નેતૃત્વ હેઠળ ICCએ T20 ચેલેન્જ ટ્રોફીના પ્રથમ સિઝનની જાહેરાત કરી છે. આ ટુર્નામેન્ટ હાલમાં ખાસ કરીને મહિલા ક્રિકેટ માટે શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. તેની પ્રેસ રિલીઝમાં ICCએ જાહેર કર્યું કે આ નવી ટુર્નામેન્ટ રવાન્ડાની રાજધાની કિગાલીમાં યોજાશે. આ ટુર્નામેન્ટ 18 એપ્રિલથી 2 મે, 2026 સુધી ચાલવાની છે. ભારતીય ટીમ આ ચેલેન્જ ટ્રોફીમાં ભાગ લેશે નહીં.

ટીમ ઈન્ડિયાને કેમ ના મળ્યું સ્થાન ?

ICCએ આ ટુર્નામેન્ટ એસોસિએટ દેશોમાં મહિલા ક્રિકેટને પ્રોત્સાહન આપવાના ઉદ્દેશ્યથી શરૂ કરી છે. આ જ કારણોસર ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઈંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા જેવા સંપૂર્ણ ICC સભ્યોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી ટીમો આ ટુર્નામેન્ટમાં રમશે નહીં. રવાન્ડા, ઇટાલી, નેપાળ, યુએસએ અને વનુઆતુ ICC મહિલા T20 ચેલેન્જ ટ્રોફીમાં રમશે. આ ટુર્નામેન્ટ રાઉન્ડ-રોબિન ફોર્મેટમાં યોજાશે, જેમાં દરેક ટીમ દરેક બીજી ટીમ સામે બે વાર ટકરાશે પછી પોઈન્ટ ટેબલ પર ટોપની બે ટીમો ફાઇનલમાં ટકરાશે.
 

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

