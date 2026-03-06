આ ભારતીય ખેલાડીએ T20 માં ફટકારી હતી ત્રેવડી સદી, પિતા ચલાવતા હતા ટેમ્પો, જાણો છો તેના વિશે?
T20 Cricket: ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 ચાલુ છે. રવિવારે ન્યૂઝીલેન્ડ અને ભારત વચ્ચે ફાઈનલ રમાશે. સેમી ફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડના ખેલાડીની સદીની ખુબ ચર્ચા થઈ પરંતુ શું તમને ખબર છે કે એક ભારતીય ખેલાડીએ ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ત્રેવડી સદી ફટકારેલી છે?
હાલ ટી20 વર્લ્ડ કપનો રોમાંચ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. ગુરુવારે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં જે બીજી સેમીફાઈનલ રમાઈ તેમાં ભારતે ઈંગ્લેન્ડને 7 રને હરાવીને ફાઈનલમાં પ્રવેશ મળ્યો. જો કે ઈંગ્લેન્ડનો એક ખેલાડી શાનદાર સદી ફટકારીને ખુબ ચર્ચામાં આવ્યો જેનું નામ છે જેકબ બેથેલ. પરંતુ શું તમને એ વાત ખબર છે કે એક ભારતીયે ટી20 ક્રિકેટમાં ટ્રિપલ સદી ફટકારેલી છે? આ ખેલાડીએ ક્રિકેટના મેદાન પર તબાહી મચાવી દીધી હતી. ટી20 ક્રિકેટમાં ત્રેવડી સદી ફટકારીને વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવી દીધો હતો. બોલરો આ ખેલાડી પાસે જાણે દયાની ભીખ માંગતા હતા.
ટી20 ક્રિકેટમાં ત્રેવડી સદી ફટકારી, હવે ગૂમનામીમાં ડૂબી ગયો
7 ફેબ્રુઆરી 2017ના રોજ માવી ઈલેવન અને ફ્રેન્ડ્સ ઈલેવન વચ્ચે દિલ્હીમાં એક લોકલ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની મેચ રમાઈ હતી. દિલ્હીનો ખેલાડી મોહિત અહલાવતે આ મેચમાં માવી ઈલેવન તરફથી રમતા ફ્રેન્ડ્સ ઈલેવન વિરુદ્ધ માત્ર 72 બોલમાં 300 રન ફટકાર્યા હતા. મોહિત અહલાવત દિલ્હી માટે રણજી મેચ પણ રમી ચૂક્યો છે. તેને ઋષભ પંત પહેલા દિલ્હી માટે રણજી રમવાની તક મળી હતી.
21 વર્ષની ઉંમરે જ ટી20 ક્રિકેટમાં ફટકારી ત્રેવડી સદી
મોહિતે આ મેચમાં ફ્રેન્ડ્સ ઈલેવનના બોલરોની હાલત બગાડી નાખી હતી. 39 છગ્ગા અને 14 ચોગ્ગા ફટકારી દીધા હતા. મોહિત અહલાવતનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોઈને ફ્રેન્ડ્સ ઈલેવનના બેટર જાણો મોઢું છૂપાવતા નજરે ચડ્યા હતા. 21 વર્ષની ઉંમરે મોહિતે ટી20 ક્રિકેટમાં ત્રેવડી સદી ફટકારીને ઈતિહાસ રચી નાખ્યો હતો. રસપ્રદ વાત એ હતી કે મોહિતે આ મેચમાં 234 રન તો છગ્ગા ફટકારી કર્યા હતા. જ્યારે અન્ય 56 રન ચોગ્ગા ફટકારી કર્યા. મોહિત આ મેચમાં માવી ઈલેવન તરફથી રમ્યો હતો. મોહિતની દમદાર ઈનિંગના કારણે માવી ઈલેવને 20 ઓવરમાં 416 રન કર્યા હતા. ફ્રેન્ડ્સ ઈલેવને આ મેચમાં 216 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
પિતા ચલાવે છે ટેમ્પો
જો કે આ જોરદાર ખેલાડી હવે ગુમનામીના અંધારામાં ખોવાઈ ગયો છે. મોહિતના પિતા પવન અહલાવત પણ ક્રિકેટ રમી ચૂક્યા છે. પરંતુ આર્થિક તંગીના કારણે તેમણે ક્રિકેટ છોડીને ટેમ્પો ચલાવવો પડ્યો. મોહિત લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ક્રિકેટ એકેડેમીથી નીકળેલો છે જ્યાં ગૌતમ ગંભીર અને અમિત મિશ્રા જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓએ પણ ટ્રેનિંગ લીધી હતી. મોહિતની ઉંમર હવે 30થી વધુ થઈ ચૂકી છે.
છેલ્લે ક્યારે રમી હતી મેચ?
મોહિત અહલાવત દિલ્હી અને સર્વિસિસ માટે ઘરેલુ ક્રિકેટ રમે છે. મોહિતે 21 ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં 674 રન કર્યા છે. જેમાં 6 અડધી સદી સામેલ છે. 35 List-A મેચોમાં મોહિતે 909 રન કર્યા છે. ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પોતાની છેલ્લી મેચ સર્વિસિસ માટે 29 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ રેલવે વિરુદ્ધ રણજી ટ્રોફી ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન રમી હતી. જેમાં મોહિતે ફક્ત 1 રન કર્યો હતો.
