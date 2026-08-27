/ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં ગજબ થઈ ગયો... માત્ર 35 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ટીમ, 7 ખેલાડીઓ ખાતું પણ ના ખોલાવી શક્યા

T20 Lowest Score : ક્યારેક ક્રિકેટના મેદાન પર પ્રદર્શન એટલું અસાધારણ હોય છે કે તેના પર વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ હોય છે. મહિલા કોન્ટિનેન્ટલ કપ 2026 દરમિયાન ઓસ્ટ્રિયન મહિલા ટીમ સાથે પણ આવું જ કંઈક બન્યું હતું. એક દિવસ પહેલા જ ગ્યુર્નસી સામે 85 રનથી શાનદાર જીત મેળવ્યા બાદ ઓસ્ટ્રિયન ટીમ તેમની આગામી મેચમાં તુર્કી સામે માત્ર 35 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ટીમના સાત બેટ્સમેન ખાતું પણ ખોલાવી શક્યા નહોતા.
વરસાદને કારણે મેચ 10 ઓવર સુધી ઘટાડી દેવામાં આવી હતી, પરંતુ મેચ પણ લાંબી ચાલી નહોતી. તુર્કીએ માત્ર 82 બોલમાં જ મેચ પૂર્ણ કરી, 27 બોલ બાકી રહેતા આઠ વિકેટથી વિજય મેળવ્યો.
પ્રારંભિક ઓવરમાં પહેલો ફટકો
બુકારેસ્ટના મોઆરા વ્લાસી ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાયેલી મેચમાં તુર્કીની કેપ્ટન કુબ્રા કેનાવર્સીએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ઓસ્ટ્રિયાની કેપ્ટન પ્રિયા સાબુને ઇનિંગની પહેલી જ ઓવરમાં એઝગી નૂર કિલિકે બોલ્ડ કરી દીધી. તેણીએ ફક્ત બે બોલનો સામનો કર્યો અને કોઈ રન બનાવ્યા વિના પેવેલિયન પરત ફરી. બીજી ઓવરમાં આશી ચોપલા રન આઉટ થઈ ગઈ, તે પણ બે બોલનો સામનો કર્યા પછી શૂન્ય રને આઉટ થઈ ગઈ.
ત્યારબાદ ત્રીજી ઓવરમાં વિકેટકીપર-બેટર હાદિયા સિદ્દીકીને હઝાર સેલિકે બોલ્ડ કરી દીધી. થોડી જ વારમાં ઓસ્ટ્રિયાએ પ્રથમ ત્રણ ઓવરમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી.
20 રનની ભાગીદારી બાદ ફરી વિકેટ પડી
ઓપનર્સ કોમાટી રેડ્ડી અને શીતલ ભારદ્વાજે ચોથી વિકેટ માટે 20 રન ઉમેરીને ઇનિંગને સ્થિર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે, તુર્કીના કેપ્ટન કનાવર્ચીએ રેડ્ડીને આઉટ કરીને ભાગીદારી તોડી નાખી. રેડ્ડીએ 19 બોલમાં 8 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ, તુર્કીના બોલરોએ ઑસ્ટ્રિયાની બેટિંગ લાઇનઅપને સંપૂર્ણપણે તોડી નાખી. કનાવર્ચીએ મલ્લિકા પથિરાનાહેલાગેને આઉટ કરી.
હઝાર સેલિકે પછીની ઓવરમાં ભારે તબાહી મચાવી વેરા પોગ્લિટ્શ, પ્રીથા ગણેશન અને અંજુમન હીરાને એક જ ઓવરમાં આઉટ કરી. ત્રણેય બેટ્સમેનમાંથી કોઈ પણ પોતાનું ખાતું ખોલી શક્યું નહીં. સેલિકે માત્ર બે ઓવરમાં ચાર વિકેટ લીધી.
8 રન ઇનિંગનો સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર
ઓસ્ટ્રિયાનો ઇનિંગ 8.1 ઓવરમાં 35 રનમાં સમેટાઈ. શીતલ ભારદ્વાજ રન આઉટ થનારો છેલ્લી બેટ્સમેન હતી. કોઈ પણ ઑસ્ટ્રિયન બેટ્સમેન 10 રનના આંકડા સુધી પહોંચી શક્યો નહીં. રેડ્ડીના 8 રન ઇનિંગનો સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર હતો. આ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ઑસ્ટ્રિયાનો અત્યાર સુધીનો સૌથી ઓછો સ્કોર પણ હતો. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, એક દિવસ પહેલા જ ગ્યુર્નસી સામે 85 રનથી વિજય મેળવનાર ટીમ આગામી મેચમાં 35 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.
તુર્કીએ 5.3 ઓવરમાં મેચ પૂર્ણ કરી
તુર્કીને જીતવા માટે ફક્ત 36 રનની જરૂર હતી. જોકે ટાર્ગેટ સામાન્ય હતું, પરંતુ ટીમને શરૂઆતમાં જ ઝટકો લાગ્યો. કેપ્ટન કનાવર્ચી કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થઈ, તેણે ફક્ત ચાર બોલનો સામનો કર્યો. ત્યારબાદ બીજી ઓવરમાં ઓપનર સુજાન તુરાન આઉટ થઈ. જોકે, ઝેહરા ઓન્ડર અને મેલિકે બાયરામે વધુ કોઈ તક આપી નહીં અને તુર્કીને 5.3 ઓવરમાં ટાર્ગેટ સુધી પહોંચાડ્યું. એન્ડરે 12 બોલમાં 13 રન બનાવ્યા, જ્યારે બાયરામે 11 રનની ઇનિંગ રમી. તુર્કીએ 27 બોલ બાકી રહેતા 8 વિકેટે મેચ જીતી લીધી.