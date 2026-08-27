Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં ગજબ થઈ ગયો... માત્ર 35 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ટીમ, 7 ખેલાડીઓ ખાતું પણ ના ખોલાવી શક્યા

ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં ગજબ થઈ ગયો... માત્ર 35 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ટીમ, 7 ખેલાડીઓ ખાતું પણ ના ખોલાવી શક્યા

T20 Lowest Score : મહિલા કોન્ટિનેન્ટલ કપ 2026માં ઓસ્ટ્રિયન ટીમ તુર્કી સામે માત્ર 35 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. તેના 7 બેટ્સમેન પોતાનું ખાતું પણ ખોલાવી શક્યા નહોતા. વરસાદથી પ્રભાવિત 10 ઓવરની મેચમાં તુર્કીએ માત્ર 5.3 ઓવરમાં ટાર્ગેટનો પીછો કરીને 8 વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 27, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:09 PM IST
ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં ગજબ થઈ ગયો... માત્ર 35 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ટીમ, 7 ખેલાડીઓ ખાતું પણ ના ખોલાવી શક્યા

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
4.00 સુધી ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ડિમાન્ડ! જાણો સરકારી કર્મચારીઓના પગાર-પેન્શનમાં કેટલો થઈ
2
3
4
5