T20 world cup 2026: ટીમ ઈન્ડિયા માટે વિલન બન્યો આ ખેલાડી, 7 ઈનિંગમાં માત્ર 89 રન, કોચ-કેપ્ટનનો ભરોસો તોડ્યો
T20 world cup 2026: હાલ ટી20 વર્લ્ડ કપ ચાલુ છે અને આજે બીજી સેમી ફાઈનલ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાઈ રહી છે. પરંતુ એક ખેલાડી એવો છે જેણે આખા વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાની નાવડી ડૂબાડવામાં કોઈ કસર છોડી નહીં.
- ટી20 ફોર્મેટનો નંબર 1 ખેલાડી ગણાય છે, પણ વર્લ્ડ કપમાં સાવ રદ્દી પ્રદર્શન.
- કુલ 7 ઈનિંગમાં એક અડધી સદી સહિત માત્ર 89 રન કર્યા.
- સેમી ફાઈનલમાં પણ માત્ર 9 રન કરીને આઉટ થઈ ગયો.
મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં આજે ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની બીજી સેમી ફાઈનલ રમાઈ રહી છે. જેમાં ઈંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને ભારતને પહેલા બેટિંગ કરવા માટે આમંત્રણ આપ્યું. ભારત તરફથી અભિષેક શર્મા અને સંજુ સેમસન ઓપનિંગ કરવા ઉતર્યા પરંતુ આ વખતે પણ ટીમ ઈન્ડિયાને જે ખેલાડી તરફથી સૌથી વધુ આશા હતી તેણે જ પોતાની વિકેટ કચરાની જેમ ફેંકીને નુકસાન કરાવી દીધુ. ફરી આ ખેલાડી વિલન સાબિત થયો. આ વખતના ટી20 વર્લ્ડ કપની મોટાભાગની મેચોમાં આ બેટરે પોતાની ટીમની નૈયા મધ દરિયે છોડીને ચાલતી પકડી.
વિલન બન્યો આ ખેલાડી
ટીમ ઈન્ડિયાનો ઓપનર અભિષેક શર્મા આજે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ રમાઈ રહેલી બીજી સેમી ફાઈનલમાં ફરીથી સસ્તામાં આઉટ થઈ ગયો. તેણે માત્ર 9 રન કર્યા. અભિષે શર્મા વિલ જેક્સની બોલિંગમાં આઉટ થયો અને ફિલ સોલ્ટે કેચ કર્યો. 7 બોલમાં ફક્ત 2 ચોગ્ગા ફટકારી 9 રન કરી પેવેલિયન ભેગો થઈ ગયો.
વર્લ્ડ કપમાં માત્ર 89 રન
ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026માં અભિષેક શર્માના પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો તેણે 7 ઈનિંગમાં ફક્ત 89 રન કર્યા છે. અભિષેક શર્માએ ફક્ત એક અડધી સદી ફટકારી છે. ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026માં શર્માજીની ઈનિંગની વાત કરીએ તો અત્યાર સુધીમાં 0, 0, 0, 15, 55, 10 અને 9 રન જ કર્યા છે. આ વખતે ટી20 વર્લ્ડ કપમાં અભિષેક શર્મા પાસેથી ખુબ આશા હતી. કેપ્ટન અને કોચ તેના પર મદાર રાખીને બેઠા હતા પરંતુ અભિષેકે બંનેનો ભરોસો તોડ્યો.
ટી20 રેકોર્ડ
અભિષેક શર્મા આમ તો દુનિયાનો નંબર 1 ટી20 બેટર છે. ટીમ ઈન્ડિયા માટે અત્યાર સુધીમાં 40 મેચ રમ્યો છે. જેમાં તેણે 188.83ની સ્ટ્રાઈક રેટ અને 33 ની સરેરાશથી 1386 રન કર્યા છે. અભિષેક શર્માએ ટી20 ઈન્ટરનેશનલમાં 2 સદી અને 9 અડધી સદી ફટકારી છે. ટી20 ઈન્ટરનેશનલમાં અભિષેક શર્માએ અત્યાર સુધીમાં 133 ચોગ્ગા અને 93 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. તેનો ટી20 ઈન્ટરનેશનલમાં હાઈએસ્ટ સ્કોર 135 રન છે. પરંતુ આ વખતે ટી20 વર્લ્ડ કપમાં તેણે પોતાના પ્રદર્શનથી નિરાશ કર્યા છે.
