ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડે પણ T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારત આવવા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી, જાણો શું છે કારણ

T20 World Cup 2026 : ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં બાંગ્લાદેશે ભારતમાં રમવાનો ઈન્કાર કર્યા બાદ હવે ઇંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયાની સરકારોએ પણ તેમની ટીમની ભારત મુલાકાત અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. આ પાછળનું કારણ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 02, 2026, 04:35 PM IST

T20 World Cup 2026 : ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાવાનો છે, જેમાં 20 ટીમો ભાગ લેશે. આ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 55 મેચ રમાશે. ભારતના પશ્ચિમ બંગાળમાં નિપાહ વાયરસ (NIV)ના બે દર્દીઓ મળી આવતા ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઈંગ્લેન્ડ સહિત વિશ્વભરના ઘણા દેશોમાં ગભરાટ ફેલાયો છે. ઓસ્ટ્રેલિયન સરકારે કડક પગલાં લીધા છે, જ્યારે ઈંગ્લેન્ડે ભારતમાં યોજાનારા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. જોકે, BCCIએ આ વાયરસને કારણે વર્લ્ડ કપ અંગે કોઈપણ ચિંતાનો ઇનકાર કર્યો છે.

ઓસ્ટ્રેલિયાના આરોગ્ય મંત્રીએ શું કહ્યું ?

ઓસ્ટ્રેલિયાના આરોગ્ય મંત્રી માર્ક બટલરે શુક્રવારે કહ્યું હતું કે આપણે બધા એશિયામાં નિપાહ વાયરસના ફેલાવા પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છીએ. આપણા દેશમાં હજુ સુધી આ વાયરસ મળી આવ્યો નથી, પરંતુ ભારતમાં બે કેસ મળી આવ્યા બાદ સરકાર પરિસ્થિતિને ગંભીરતાથી લઈ રહી છે.

BCCIના અધિકારીએ શું કહ્યું ?

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ઇંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયાની ક્રિકેટ ટીમોએ ભારત આવવા અંગે ખચકાટ વ્યક્ત કર્યો છે. જોકે, BCCIએ નિપાહ વાયરસને કારણે વર્લ્ડ કપ પર કોઈ ખતરો હોવાની શક્યતાને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢી છે. નોંધનીય છે કે પશ્ચિમ બંગાળની રાજધાની કોલકાતામાં છ વર્લ્ડ કપ મેચ રમાવાની છે.

નિપાહ વાયરસ શું છે ?

નિપાહ વાયરસ એક ઝૂનોટિક રોગ છે જે પ્રાણીઓથી મનુષ્યમાં ફેલાય છે. માનવથી માનવમાં સંક્રમણનું જોખમ ખૂબ ઓછું છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠને તેની સંભાવના અને રોગની તીવ્રતાને કારણે તેને પ્રાયોરીટી પૈથોજન તરીકે લીધો છે. ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિઓ શ્વસન સમસ્યાઓ અને ન્યુરોલોજીકલ વિકૃતિઓનો અનુભવ કરી શકે છે. પ્રાથમિક લક્ષણોમાં તાવ અને માથાનો દુખાવો થાય છે. ગંભીર કિસ્સાઓમાં વાયરસ મગજમાં સોજો પણ લાવી શકે છે.
 

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

