IND Vs SA: કોચ-કેપ્ટનનો એક નિર્ણય ટીમ ઈન્ડિયાને ભારે પડ્યો, આફ્રીકાના કાળ સમા ખેલાડીને જ ના રમાડ્યો!

T20 World Cup: અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રવિવારે ટી20 વર્લ્ડ કપની સુપર 8 મેચોમાંની ભારત અને દક્ષિણ આફ્રીકા વચ્ચેની મેચ રમાઈ જેમાં દક્ષિણ આફ્રીકાએ ઘર આંગણે  ટીમ ઈન્ડિયાને એકદમ સરળતાથી દબદબાભેર હારનો સામનો કરાવ્યો. આ હારમાં કેપ્ટન અને કોચનો એક નિર્ણય ભારે પડી ગયો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 23, 2026, 09:32 AM IST

ભારત અને દક્ષિણ આફિકા વચ્ચે રમાયેલી મેચમાં દક્ષિણ આફ્રીકાએ પ્રભુત્વ સાથે મેચ જીતી લેતા ભારત માટે હવે આગળનો રસ્તો મુશ્કેલ બની ગયો છે. હવે ભારત માટે  દરેક મેચ ડુ ઓર ડાઈ એટલે કે કરો યા મરો જેવી બની ગઈ છે. આ બધા વચ્ચે એવી ચર્ચાઓ થઈ રહી છે કે કોચ ગૌતમ ગંભીર અને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવનો એક નિર્ણય ઘાતક બની ગયો. એક એવા ખેલાડીને તેમણે ડ્રોપ કર્યો જે આ મેદાન પર મેચ વિનિંગ પરફોર્મ કરી શકે તેમ હતો. 

આ ખેલાડીને કાઢવો ભારે પડ્યું!
અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાનારી મેચ માટે કોચ ગૌતમ ગંભીર અને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે એક એવો નિર્ણય લીધો અને જબરદસ્ત ફોર્મમાં તથા આ મેદાન પર રમવાનો સારો એવો અનુભવ ધરાવતા ગુજ્જુ ખેલાડી અક્ષર પટેલને જ બાજુમાં બેસાડી દીધો. સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ વખતે કહ્યું હતું કે આ એક ટેક્નિકલ ડિસિઝન છે. તેમણે અક્ષર પટેલની જગ્યાએ વોશિંગ્ટન સુંદરને રમાડ્યો જે નિર્ણય ખોટો સાબિત થયો. વોશિંગ્ટન સુંદરની બોલિંગ જોઈએ તો તેણે 2 ઓવર ફેંકી અને 17 રન આપ્યા તથા કોઈ વિકેટ ખેરવી નહીં. આ ઉપરાંત પાંચમા ક્રમે બેટિંગ કરવા આવ્યો અને 11 બોલમાં 11 રન કરીને આઉટ થઈ ગયો. 

અક્ષર જબરદસ્ત ફોર્મમાં
અક્ષર પટેલ એક અનુભવી  ઓલરાઉન્ડર છે અને હાલ ખુબ ફોર્મમાં પણ છે. આ મેદાન પર રમવાનો તેને સારો અનુભવ પણ છે. તેણે 3 મેચમાં અત્યાર સુધીમાં 3 વિકેટ લીધી છે અને ખુબ કંજૂસાઈથી રન આપ્યા છે. જો કે બેટિંગ કરવાની તેને બરાબર તક મળી નથી પરંતુ તે બેટિંગ પણ જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે ચોગ્ગા છગ્ગા મારી શકે છે. 

દ.આફીકા વિરુદ્ધ અક્ષરે જ મચાવી હતી ધમાલ
ટી20 વર્લ્ડ કપ 2024ની ફાઈનલ ભારત અને દક્ષિણ આફ્રીકા વચ્ચે જ રમાઈ હતી. આ ખિતાબી મેચ ભારતે ફક્ત 7 રનથી જીતી હતી. ટીમ ઈન્ડિયાની આ જીતમાં અક્ષર પટેલને બેટ અને બોલ બંનેથી મહત્વનું યોગદાન આપ્યું હતું. જે પરિસ્થિતિમાં અમદાવાદમાં રમાયેલી મેચમાં વોશિંગ્ટન સુંદર બેટિંગ કરવા ઉતર્યો હતો એવું જ કઈક અક્ષરનું પણ ફાઈનલમાં હતું. અક્ષર પટેલે 150 કરતા વધુ સ્ટ્રાઈક રેટથી 47 રન કર્યા હતા. બોલિંગમાં થોડો મોંઘો જરૂર સાબિત થયો હતો પરંતુ તેણે ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સની મહત્વની વિકેટ લીધી હતી. 

સુપર 8 મેચમાં હવે શું 
સુપર 8માં બે ગ્રુપમાં 4-4 ટીમો છે. દરેક ટીમ પોતાના ગ્રુપની બાકી ત્રણ ટીમો સામે એક એક મેચ રમશે. જીતશે તો 2 અંક મળશે. રિઝલ્ટ ન આવે તો 1-1 પોઈન્ટ અને હારે તો 0 પોઈન્ટ મળશે. અંક બરાબર થાય તો નેટ રન રેટથી નિર્ણય લેવાશે. ગ્રુપ 1માં હાલ દક્ષિણ આફ્રીકા ટોપ પર છે. તેણે મેચ જીતીને 2 અંક મેળવ્યા છે. તેનો નેટ રન રેટ પણ +3.800 થઈ ગયો છે. કારણ કે તેણે ભારતને 76 રન જેવા તગડા માર્જિનથી હરાવ્યું છે. પહેલા બેટિંગ કરતા 187 રન કર્યા અને ભારતને 188 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ટીમ ઈન્ડિયા માત્ર 111 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. 

ભારત માત્ર હાર્યું એટલું જ નહીં પરંતુ ખુબ ખરાબ રીતે હાર્યું એટલે હાલ તે ચોથા સ્થાને છે. ભારતના 0 અંક છે. પરંતુ ખરાબ સમચાર એ છે કે તેનો નેટ રન રેટ -3.800 થઈ ગયો છે એટલે કે ખુબ ખરાબ સ્થિતિમાં પહોંચી ગયું છે. ઝિમ્બાબ્વે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝે હજુ પોતાની મેચ રમી નથી. આથી બંને 0-0 અંક પર છે. નેટ રનરેટ પણ 0.000 છે. 

