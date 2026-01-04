Prev
T20 વર્લ્ડ કપ માટે બાંગ્લાદેશની ટીમ જાહેર, આ 'હિન્દુ ક્રિકેટર'ના હાથમાં ટીમની કમાન

Bangladesh squad for T20 World Cup 2026 : તમામ દેશો 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે ધીમે ધીમે તેમની ટીમો જાહેર કરી રહ્યા છે. યજમાન ભારત સહિત ઘણી મોટી ટીમો પહેલાથી જ પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી ચૂકી છે, ત્યારે બાંગ્લાદેશે પણ 15 ખેલાડીઓની ટીમની જાહેરાત કરી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 04, 2026, 02:46 PM IST

Bangladesh squad for T20 World Cup 2026 : 7 ફેબ્રુઆરી, 2026થી શરૂ થનારા 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે બાંગ્લાદેશ ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 4 જાન્યુઆરીના રોજ બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે ટીમ જાહેર કરી, જેમાં કુલ 15 ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. ટીમનું નેતૃત્વ બાંગ્લાદેશી હિન્દુ ક્રિકેટર લિટન દાસ કરશે. તેનો જન્મ બંગાળી હિન્દુ પરિવારમાં થયો હતો. સખત મહેનત દ્વારા આ ખેલાડી રાષ્ટ્રીય ટીમમાં પ્રવેશ્યો અને હવે T20 ટીમનો કેપ્ટન છે.

બાંગ્લાદેશ ટીમમાં યુવા અને વરિષ્ઠ ખેલાડીઓનું સારું મિશ્રણ છે. તાજેતરમાં IPL 2026માંથી બહાર કરાયેલા મુસ્તફિઝુર રહેમાનને પણ સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. તે પેસ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરશે. બાંગ્લાદેશને 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે ગ્રુપ Cમાં રાખવામાં આવ્યું છે. તેઓ 7 ફેબ્રુઆરીએ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે પોતાની પહેલી મેચ રમશે.

બાંગ્લાદેશ પાસે ઘણા સ્ટાર ખેલાડી

બાંગ્લાદેશમાં કેપ્ટન લિટન દાસ, તનઝીદ હસન, પરવેઝ હુસૈન ઇમોન અને તૌહીદ હૃદયોય જેવા સ્ટાર બેટ્સમેન છે, જ્યારે બોલિંગમાં મુસ્તફિઝુર રહેમાન અને તસ્કિન અહેમદ જેવા સ્ટાર બોલરો પણ છે. સ્પિન વિભાગમાં મહેદી હસન, નસુમ અહેમદ અને રિયાધ હુસૈન જેવા મેચ વિનર છે.

બાંગ્લાદેશ ટીમ ઇતિહાસ બદલશે ?

બાંગ્લાદેશ પહેલા વર્લ્ડ કપ 2007થી T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લઈ રહ્યું છે, પરંતુ ક્યારેય સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું નથી. હવે જોવાનું એ છે કે લિટન દાસની આગેવાની હેઠળની આ ટીમ કેવું પ્રદર્શન કરે છે. વર્લ્ડ કપ શ્રીલંકા અને ભારતમાં યોજાવાનો હોવાથી બાંગ્લાદેશના ખેલાડીઓ પીચોથી સારી રીતે પરિચિત છે, કારણ કે આ ટીમ એશિયન પીચો પર પણ રમે છે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં બાંગ્લાદેશની પ્રથમ મેચ

બાંગ્લાદેશ 7 ફેબ્રુઆરીએ પોતાની પહેલી મેચ રમશે. ત્યારબાદ તેઓ 9 ફેબ્રુઆરીએ ઇટાલીનો સામનો કરશે. 14 ફેબ્રુઆરીએ તેઓ ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરશે. તે તેના અંતિમ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચમાં નેપાળ સામે રમશે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે બાંગ્લાદેશની ટીમ

લિટન દાસ (કેપ્ટન), મોહમ્મદ સૈફ હસન (વાઈસ-કેપ્ટન), તન્ઝીદ હસન, મોહમ્મદ પરવેઝ હુસૈન ઈમોન, તૌહીદ હ્રિદોય, શમીમ હુસૈન, કાઝી નુરુલ હસન સોહન, મહેદી હસન, રિશાદ હુસૈન, નસુમ અહેમદ, મુસ્તફિઝુર રહેમાન, તન્ઝીમ હસન સાકિબ, તસ્કીન અહેમદ, મોહમ્મદ શૈફુદ્દીન, શોરીફુલ ઈસ્લામ.

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

