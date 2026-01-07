Prev
...તો શું માત્ર અફવા હતી, ICCએ બાંગ્લાદેશને નથી આપ્યું અલ્ટીમેટમ ? મેચ શિફ્ટિંગ અંગે BCBનું મોટું નિવેદન

T20 World Cup 2026 : ICCએ બાંગ્લાદેશની ભારતથી મેચો ખસેડવાની વિનંતીને નકારી કાઢી છે. આ અંગે હવે બાંગ્લાદેશની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે, ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે મેચ શિફ્ટિંગ અંગે BCBએ શું કહ્યું છે. 

Jan 07, 2026

T20 World Cup 2026 : ICCએ બાંગ્લાદેશની T20 વર્લ્ડ કપ 2026 મેચો ભારતમાંથી ખસેડવાની માંગને ફગાવી દીધી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC)એ આ મુદ્દે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) સાથેની બેઠક દરમિયાન આ માંગને ફગાવી દીધી હતી. આ અંગે ઘણા મીડિયા અહેવાલોમાં અલગ અલગ દાવા કરવામાં આવી રહ્યા છે. 

આ નિર્ણય પછી BCBની પહેલી પ્રતિક્રિયા પણ સામે આવી છે. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે પુષ્ટિ કરી છે કે તેને આ મુદ્દા પર ICC તરફથી તેના પત્ર પર સત્તાવાર જવાબ મળ્યો છે. BCBએ એવા અહેવાલોને ફગાવી દીધા છે જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ICCએ વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેવાના મુદ્દા પર તેને અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે. તેણે એમ પણ કહ્યું કે ICCએ ભારતમાં T20 વર્લ્ડ કપ 2026 દરમિયાન બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમની સુરક્ષા અંગે BCBની ચિંતા પર ધ્યાન આપ્યું છે.

BCB દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલી ચિંતાઓને દૂર કરવા માટે ICCએ તેની સાથે નજીકથી કામ કરવાની તૈયારી દર્શાવી છે અને ખાતરી આપી છે કે બોર્ડના ઇનપુટનું સ્વાગત કરવામાં આવશે અને ઇવેન્ટ માટે વિગતવાર સુરક્ષા યોજનાના ભાગરૂપે યોગ્ય રીતે વિચારણા કરવામાં આવશે.

BCB અફવાઓને ફગાવી 

અફવાઓ અંગે, બોર્ડે કહ્યું, "BCBએ મીડિયામાં પ્રકાશિત થયેલા કેટલાક અહેવાલોની પણ નોંધ લીધી છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બોર્ડને આ સંદર્ભમાં અલ્ટીમેટમ આપવામાં આવ્યું છે. BCB સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે આવા દાવા સંપૂર્ણપણે ખોટા પાયાવિહોણા છે. બોર્ડ વાજબી ઉકેલ શોધવા માટે ICC અને સંબંધિત આયોજન અધિકારીઓ સાથે સંપર્કમાં રહેશે. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમની સલામતી, સુરક્ષા અને સુખાકારીને ટોચની પ્રાથમિકતા આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે."

ICCBangladesh Cricket Boardt20 world cup 2026bangladesh cricket team

