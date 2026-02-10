T20 વર્લ્ડ કપ વચ્ચે ભારતીય ખેલાડીઓને લાગ્યો મોટો ઝટકો, BCCIએ ફગાવી આ માંગણી
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 વચ્ચે BCCIએ મોટો નિર્ણય લીધો છે. ભારતીય ખેલાડીઓ હવે તેમના ફેમિલી સાથે રહી શકશે નહીં. BCCIએ ટીમ મેનેજમેન્ટની વિનંતીને ફગાવી દીધી છે. બોર્ડે કહ્યું છે કે ખેલાડીઓ ઈચ્છે તો અલગ હોટલમાં તેમની ફેમિલી માટે વ્યવસ્થા કરી શકે છે.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 વચ્ચે ભારતીય ટીમને લઈને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમે ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન તેમના ફેમિલીને તેમની સાથે રાખવાની પરવાનગી માંગી હતી, પરંતુ BCCIએ તેને નકારી કાઢી છે. બોર્ડ તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી.
જો કે, જો કોઈ ખેલાડી ઈચ્છે તો તે પોતાની ફેમિલી માટે અલગ હોટલમાં ખાનગી વ્યવસ્થા કરી શકે છે, પરંતુ આ સંપૂર્ણપણે ખેલાડીની જવાબદારી રહેશે. BCCI આ સંદર્ભમાં કોઈ વ્યવસ્થા કરશે નહીં.
ફેમિલી સાથે રાખવાનો શું છે નિયમ ?
BCCI માને છે કે ભારત ટુર્નામેન્ટનું સહ-યજમાન છે અને ટીમ ફક્ત પાકિસ્તાન સામેની મેચ માટે શ્રીલંકા જઈ રહી છે, તેથી ફેમિલી સાથે રહેવાની વ્યવસ્થા જરૂરી નથી. બોર્ડની વર્તમાન નીતિ હેઠળ, ખેલાડીઓને તેમના પરિવારોને ફક્ત લાંબા વિદેશ પ્રવાસો (45 દિવસ કે તેથી વધુ) પર મહત્તમ 14 દિવસ માટે તેમની સાથે રહેવાની મંજૂરી છે.
અગાઉ આ વર્ષે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી સ્થાનિક મર્યાદિત ઓવરની શ્રેણી દરમિયાન ખેલાડીઓના પરિવારોને ટીમ સાથે રહેવાની મંજૂરી નહોતી.
સમગ્ર પ્રવાસ દરમિયાન પરિવારોને સાથે રાખવાની વ્યવસ્થા COVID-19 પછી શરૂ થઈ હતી, પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન 2024-25 બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફીમાં ભારતની 3-1થી હાર બાદ, BCCIએ તેની પોલિસી બદલી હતી.
ભારતનું ગ્રુપ સ્ટેજ શેડ્યૂલ
ભારતે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે યુએસએ સામેની જીત સાથે કરી હતી. સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળની ટીમ 12 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં નામિબિયાનો સામનો કરશે. ત્યારબાદ ટીમ પાકિસ્તાન સામેની મેચ માટે કોલંબો જશે. ગ્રુપ સ્ટેજની અંતિમ મેચ 18 ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં નેધરલેન્ડ્સ સામે રમાશે.
