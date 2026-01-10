'અમે એક્ટિંગ કરી રહ્યા છીએ...' T20 વર્લ્ડ કપ વિવાદ વચ્ચે બાંગ્લાદેશના કેપ્ટને તોડ્યું મૌન
Bangladesh Captain Najmul Hossain : ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા યોજાનાર 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ભારત-બાંગ્લાદેશ વિવાદ વધુ ઘેરો બની રહ્યો છે. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે પોતાની ટીમ ભારત મોકલવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને ICC પાસે શ્રીલંકામાં મેચો રમવાની માંગ કરી છે. હવે આ મામલે બાંગ્લાદેશના કેપ્ટન મૌન તોડ્યું છે.
Bangladesh Captain Najmul Hossain : બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડના BCCI સાથેના વિવાદનો હજુ સુધી કોઈ ઉકેલ આવ્યો નથી. મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPLમાંથી છૂટો કર્યા બાદ આ વિવાદ શરૂ થયો હતો. BCBએ ભારતમાં T20 વર્લ્ડ કપ રમવા માટે તેની ટીમ મોકલવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ વિવાદ વચ્ચે બાંગ્લાદેશ ટીમ અનિશ્ચિત સ્થિતિમાં મુકાઈ ગઈ છે. બાંગ્લાદેશના ટેસ્ટ કેપ્ટન નઝમુલ હુસૈને હવે T20 વર્લ્ડ કપ વિવાદ પર પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી છે અને પોતાની ટીમની માનસિકતા અંગે ચર્ચા કરી છે.
નઝમુલ હુસૈન શાંતોએ શું કહ્યું ?
બાંગ્લાદેશના ટેસ્ટ કેપ્ટન નઝમુલ હુસૈન શાંતોએ મીડિયાને કહ્યું, સૌપ્રથમ જો તમે અમારા વર્લ્ડ કપ રેકોર્ડ પર નજર કરો તો અમે ક્યારેય સતત બેસ્ટ ક્રિકેટ રમ્યા નથી, ભલે અમારી પાસે સારી તકો હતી. જો તમે નજીકથી જુઓ તો દરેક વર્લ્ડ કપ પહેલા હંમેશા કંઈક ને કંઈક બન્યું છે.
છેલ્લા ત્રણ વર્લ્ડ કપનો મારા અનુભવથી હું કહું છું કે અમે એવી એક્ટિંગ કરીએ છીએ કે અમને કંઈ ફરક પડતો નથી. અમે બધા સંપૂર્ણપણે વ્યાવસાયિક ક્રિકેટરો છીએ, પરંતુ તમે બધા જાણો છો કે અમે એક્ટિંગ કરી રહ્યા છીએ અને તે સરળ નથી. જો આ બધુ ના બને તો સારું, પરંતુ કેટલીક બાબતો અમારા નિયંત્રણની બહાર છે.
મને ખબર નથી કે આ બધું કેવી રીતે થયું અથવા તેને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરી શકાય. હું ફક્ત એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે આ પરિસ્થિતિઓમાં એક્ટિંગ પણ શક્ય નહીં બને. જો આપણે યોગ્ય માનસિકતા સાથે વર્લ્ડ કપમાં જઈએ અને ગમે ત્યાં રમીએ, તો આપણે ફક્ત આપણું શ્રેષ્ઠ આપવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ.
