બાંગ્લાદેશને અલ્ટીમેટમ... ICCએ વોટિંગથી લીધો મોટો નિર્ણય, હવે પાકિસ્તાનની નીકળશે હેકડી
T20 World Cup Controversy: જો બાંગ્લાદેશ ભારત નહીં જાય, તો ICC બોર્ડે તેને બદલવા માટે બુધવારે મતદાન કર્યું છે. એવું સમજાય છે કે ICCએ BCBને બાંગ્લાદેશ સરકારને એમ કહેવા માટે જણાવ્યું છે કે, જો બાંગ્લાદેશ 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં તેની મેચો રમવા માટે ભારત આવવાનો ઇનકાર કરે છે, તો ટૂર્નામેન્ટમાં તેની જગ્યાએ બીજી ટીમને સામેલ કરવામાં આવશે.
Trending Photos
T20 World Cup Controversy: ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)એ બુધવારે (21 જાન્યુઆરી) બાંગ્લાદેશની હરકતોથી પરેશાન થઈને તેને અલ્ટીમેટમ આપી દીધું છે. જય શાહની અધ્યક્ષતાવાળી ક્રિકેટની આ સૌથી મોટી સંસ્થાએ બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડને સ્પષ્ટપણે કહી દીધું છે કે, જો તેઓ ભારતમાં T20 વર્લ્ડ કપની મેચો નહીં રમે, તો તેને ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવશે. તેની જગ્યાએ અન્ય કોઈ ટીમનો સમાવેશ થઈ શકે છે.
બાંગ્લાદેશ વિરુદ્ધ વોટિંગ
જો બાંગ્લાદેશ ભારત નહીં જાય, તો ICC બોર્ડે તેને બદલવા માટે બુધવારે વોટિંગ કર્યું છે. ICCએ BCBને બાંગ્લાદેશ સરકારને એમ કહેવા માટે જણાવ્યું છે કે, જો બાંગ્લાદેશ 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં તેની મેચો રમવા માટે ભારત આવવાનો ઇનકાર કરે છે, તો ટૂર્નામેન્ટમાં તેની જગ્યાએ બીજી ટીમને સામેલ કરવામાં આવશે. આ નિર્ણય બાદ થયેલા મતદાનમાં ICC બોર્ડના મોટાભાગના સભ્યો 'રિપ્લેસમેન્ટ'ના પક્ષમાં હતા.
બાંગ્લાદેશને મળ્યો એક દિવસનો સમય
BCBને ભારતમાં રમવા અંગેના તેના વલણ પર ICCને જવાબ આપવા માટે વધુ એક દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. જો બાંગ્લાદેશ પીછેહઠ નહીં કરે, તો વર્લ્ડ કપમાં ગ્રુપ-સીમાં બાંગ્લાદેશની જગ્યા સ્કોટલેન્ડને મળી શકે છે. સ્કોટલેન્ડ 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય કરી શક્યું નહોતું કારણ કે તે યુરોપિયન ક્વોલિફાયરમાં નેધરલેન્ડ, ઇટાલી અને જર્સીથી પાછળ રહી ગયું હતું.
પાકિસ્તાનની નીકળશે હેકડી
નોંધનીય છે કે, બાંગ્લાદેશ દ્વારા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે પોતાની ટીમ ભારત ન મોકલવાના નિર્ણયને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)એ સમર્થન આપ્યું હતું. હવે બાંગ્લાદેશને ICC તરફથી મળેલા અલ્ટીમેટમ બાદ પાકિસ્તાનની મુશ્કેલીઓ પણ વધી શકે છે. જો તે બાંગ્લાદેશી ટીમનું સમર્થન ચાલુ રાખશે, તો ICC તેને પણ બહાર કરવામાં અચકાશે નહીં.
PCBના પત્રની કોઈ અસર નહીં
ઇએસપીએનક્રિકઇન્ફોના એક રિપોર્ટ અનુસાર, PCBએ ICCની ગવર્નિંગ બોડીને એક પત્ર લખ્યો છે, જેમાં તેણે બાંગ્લાદેશના ભારતમાં ન રમવાના વલણને સમર્થન આપ્યું છે. જો કે, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ દ્વારા આ અંગે કોઈ જાહેર નિવેદન આપવામાં આવ્યું નથી. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે બાંગ્લાદેશને સમર્થનમાં આ પત્ર ICC ના અંતિમ નિર્ણયના થોડા સમય પહેલા જ લખ્યો હતો, પરંતુ તેની ICC પર કોઈ અસર થઈ નથી.
શું છે સમગ્ર મામલો?
બાંગ્લાદેશમાં શેખ હસીનાના સત્તા પરથી હટ્યા અને મોહમ્મદ યુનુસ સત્તા પર આવ્યા બાદ લઘુમતીઓ વિરુદ્ધ હિંસા વધી છે. ખાસ કરીને લઘુમતી હિન્દુઓ સામેની હિંસામાં મોટો ઉછાળો આવ્યો છે. ભારતમાં હિન્દુ સંગઠનોએ આ હિંસાનો ભારે વિરોધ કર્યો છે.
IPL 2026ના ઓક્શનમાં બાંગ્લાદેશના ફાસ્ટ બોલર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને KKRએ 9.2 કરોડની મોટી કિંમતે ખરીદ્યો હતો. જો કે, રહેમાનના IPLમાં રમવાને લઈને ભારે વિરોધ થયો હતો. ભારે દબાણ વચ્ચે BCCIએ KKRને રહેમાનને રિલીઝ કરવાનો આદેશ આપ્યો. આ આદેશ બાદ KKRએ રહેમાનને મુક્ત કર્યો અને ત્યારથી જ બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે T20 વર્લ્ડ કપ માટે પોતાની ટીમ ભારત ન મોકલવાની વાતો શરૂ કરી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે