IND vs PAK: ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે હજુ પણ રમાઈ શકે છે T20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલ, જાણો શું છે સમીકરણ?
India vs Pakistan: ક્રિકેટ ચાહકો ફરી એકવાર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ જોઈ શકશે. જી હા... તમે વિચારતા હશો કે ભારતને સેમીફાઈનલમાં પહોંચવા માટે પણ ભારે સંઘર્ષ કરવો પડે એમ છે, તેવામાં ભારત અને પાકિસ્તાન 2026ના T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં ટકરાઈ શકે છે. જાણો અહીં સંભવિત સમીકરણ...
T20 World Cup 2026, India vs Pakistan: ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 હાલમાં રોમાંચક સુપર 8 માં ચાલી રહ્યો છે. સુપર 8 માંથી ટોચની ચાર ટીમો સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે, અને તે સેમિફાઇનલ મેચોના વિજેતાઓ 8 માર્ચે ફાઇનલમાં રમશે. ભારત અને પાકિસ્તાન ગ્રુપ સ્ટેજમાં એક જ ગ્રુપમાં હતા, અને કોલંબોમાં રમાયેલી હાઇ-વોલ્ટેજ મેચમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ પાકિસ્તાનને 61 રનથી હરાવ્યું. જોકે, સુપર 8 માં બંને ટીમો અલગ અલગ ગ્રુપમાં છે, અને તેથી, તેઓ આ રાઉન્ડમાં એકબીજાનો સામનો કરશે નહીં. જોકે, ક્રિકેટ ચાહકો માટે સારા સમાચાર એ છે કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ફાઇનલની શક્યતા હજુ પણ યથાવત છે. ચાલો જાણીએ કે શું છે સમીકરણો?
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થઈ શકે છે ફાઇનલ મેચ
ભારત અને પાકિસ્તાન 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં એકબીજાનો સામનો કરી શકે છે. બંને ટીમો સુપર 8 ના અલગ અલગ ગ્રુપ 1 અને 2 માં હોવાથી તેઓ સેમિફાઇનલ પહેલા એકબીજાનો સામનો કરી શકશે નહીં. ભારત અને પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલમાં ટકરાવવા માટે બંને ટીમોએ સુપર 8 પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચના બે સ્થાનો પર રહીને સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય કરવું આવશ્યક છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ફાઇનલ મેચ ફક્ત ત્યારે જ શક્ય છે જો બંને ટીમો પોતપોતાના ગ્રુપમાં સમાન સ્થાન મેળવીને સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થાય.
આનો અર્થ એ થયો કે જો ભારત ગ્રુપ 1 માં પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર રહે છે, તો પાકિસ્તાને સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે ગ્રુપ 2 માં પ્રથમ સ્થાન મેળવવું પડશે. જો ભારત ગ્રુપ 1 માં બીજા સ્થાને રહે છે, તો પાકિસ્તાને પણ અંતિમ ચારમાં પહોંચવા માટે ગ્રુપ 2 માં બીજા સ્થાને રહેવું પડશે. આવી સ્થિતિમાં, બંને ટીમો સેમિફાઇનલમાં અલગ અલગ ટીમોનો સામનો કરશે અને ફાઇનલમાં એકબીજાનો સામનો કરી શકે છે.
શું છે ICC ના નિયમો?
ICC ના નિયમો અનુસાર ગ્રુપ 1 ની ટોચની ટીમ સેમિફાઇનલમાં ગ્રુપ 2 ની બીજા ક્રમે રહેલી ટીમ સામે ટકરાશે. જો ભારત અને પાકિસ્તાન પોતપોતાના ગ્રુપમાં અલગ અલગ સ્થાન પર રહેશે, તો તેઓ સેમિફાઇનલમાં ટકરાશે. ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે તેઓએ અલગ અલગ સેમિફાઇનલ રમવી પડશે અને જીતવી પડશે. જોકે, ટીમો માટે ફાઇનલમાં પહોંચવાનો માર્ગ સરળ નથી.
ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે સુપર 8 માં પોતાની પહેલી મેચ 76 રનથી હારી ગઈ હતી, જેના કારણે તેમનો નેટ રન રેટ ખાસ્સો એવો ઘટી ગયો હતો. હવે, ભારતે ઝિમ્બાબ્વે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે મોટા માર્જિનથી જીત મેળવવી પડશે. પાકિસ્તાનની પહેલી મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી. સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવાની દાવેદારી જાળવી રાખવા માટે તેમને ઇંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા જેવી મજબૂત ટીમોને હરાવવાની જરૂર પડશે.
સુપર 8ના બન્ને ગ્રુપ
- ગ્રુપ 1: ભારત, દક્ષિણ આફ્રિકા, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ઝિમ્બાબ્વે
- ગ્રુપ 2: પાકિસ્તાન, ઈંગ્લેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ, શ્રીલંકા
સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ શેડ્યૂલ
- પ્રથમ સેમિફાઇનલ: 4 માર્ચ (નોંધ: ભારત-પાકિસ્તાન મેચની શક્યતાને કારણે સ્થળ હજુ સુધી નક્કી થયું નથી)
- બીજી સેમિફાઇનલ: 5 માર્ચ, મુંબઈ (વાનખેડે સ્ટેડિયમ)
- ફાઇનલ: 8 માર્ચ (નોંધ: ભારત-પાકિસ્તાન મેચની શક્યતાને કારણે સ્થળ હજુ સુધી નક્કી થયું નથી)
