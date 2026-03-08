T20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલને લઈને સટ્ટા બજાર ગરમ, જાણો શું ચાલી રહ્યો છે બંને ટીમોનો ભાવ
T20 World Cup 2026 Final : અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે આજે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાનાર છે. ફાઇનલને લઈને ફેન્સમાં ઉત્સાહ તો છે જ પણ બુકી બજાર પણ ગરમ જોવા મળી રહ્યું છે. બુકીઓના હિસાબ પ્રમાણે ટીમ ઈન્ડિયા હોટ ફેવરિટ છે.
- ભારત T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટકરાશે
- T20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલને લઈને સટ્ટા બજાર ગરમ
- સટ્ટા બજારમાં ભારતનું પલડું ભારે હોવાનું માનવામાં આવે છે
T20 World Cup 2026 Final : ભારત ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટકરાશે, આ મેચ અત્યંત રોમાંચક રહેવાની ધારણા છે. ભારતની નજર ટાઇટલ પર રહેશે, ત્યારે ન્યુઝીલેન્ડ ઇતિહાસ રચવા મેદાનમાં ઉતરશે. તો આ દરમિયાન સટ્ટા બજાર પણ ગરમ રહેશે, ત્યારે બુકી બજારમાં બંને ટીમોના ભાવ શું ચાલી રહ્યો છે, તેના પર એક નજર કરીએ...
ભારતનું પલડું ભારે
ફલોદી સટ્ટા બજારમાં ભારતનું પલડું ભારે હોવાનું માનવામાં આવે છે. તાજેતરના બજાર ભાવો અનુસાર, ટીમ ઈન્ડિયા 45 પૈસા પર ટ્રેડ થઈ રહી છે, જે તેને ફાઇનલ માટે ફેવરિટ બનાવે છે. જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડનો ભાવ 2 રૂપિયા છે. એટલે કે, જો કોઈ ભારતની જીત પર 1 લાખ રૂપિયાનો સટ્ટો લગાવે તો જીતની સ્થિતિમાં 1.45 લાખ રૂપિયા મળશે.
...તો બુકીઓ માલામાલ થશે
બજાર નિષ્ણાતો કહે છે કે ભારતની જીત માટે ઓછી કમાણી અને ન્યુઝીલેન્ડની જીત માટે વધુ કમાણીની અપેક્ષા છે. હકીકતમાં બજારમાં ફેવરિટ ગણાતી ટીમની જીતની સંભાવના સૌથી વધુ છે. તેથી ભારત જીતશે તો ખેલીઓ કમાશે અને બુકીઓ ધોવાશે, પરંતુ જો ન્યુઝીલેન્ડ કંઈ નવાજુની કરે છે, તો બુકીઓ માલામાલ થઈ જશે.
સટ્ટા બજારમાં માત્ર હાર-જીત પર જ નહીં, પરંતુ ઓવરો, રન, વિકેટ, બાઉન્ડ્રી, સિક્સર, નો-બોલ અને વાઈડ પર પણ સટ્ટો લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. ખાસ કરીને ટોસ પહેલાં અને પછી ભાવમાં ફેરફાર જોવા મળે છે અને ખેલીઓ પોતાની સમજદારી મુજબ દાવ લગાવી રહ્યા છે. આથી, ટોસ, બેટિંગ કે બેટિંગ ઓર્ડર બદલાય તો પણ બજાર સતત ગરમ રહે છે.
સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને હરાવ્યું
ભારતે સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને હરાવ્યું હતું. ટીમે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 253 રનનો જંગી સ્કોર બનાવ્યો. સંજુ સેમસને 42 બોલમાં 89 રનની ઝડપી ઇનિંગ રમી. મિડલ ઓર્ડરમાં ઇશાન કિશન, શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા અને તિલક વર્માએ પણ ઉપયોગી યોગદાન આપ્યું. જવાબમાં જેકબ બેથેલની સદીને કારણે ઇંગ્લેન્ડે સંઘર્ષ કર્યો, પરંતુ ભારતીય ટીમે અંત સુધી દબાણ જાળવી રાખ્યું અને જીત મેળવી.
