Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsT20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલને લઈને સટ્ટા બજાર ગરમ, જાણો શું ચાલી રહ્યો છે બંને ટીમોનો ભાવ

T20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલને લઈને સટ્ટા બજાર ગરમ, જાણો શું ચાલી રહ્યો છે બંને ટીમોનો ભાવ

T20 World Cup 2026 Final : અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે આજે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાનાર છે. ફાઇનલને લઈને ફેન્સમાં ઉત્સાહ તો છે જ પણ બુકી બજાર પણ ગરમ જોવા મળી રહ્યું છે. બુકીઓના હિસાબ પ્રમાણે ટીમ ઈન્ડિયા હોટ ફેવરિટ છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 08, 2026, 11:46 AM IST
  • ભારત T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટકરાશે
  • T20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલને લઈને સટ્ટા બજાર ગરમ
  • સટ્ટા બજારમાં ભારતનું પલડું ભારે હોવાનું માનવામાં આવે છે

Trending Photos

T20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલને લઈને સટ્ટા બજાર ગરમ, જાણો શું ચાલી રહ્યો છે બંને ટીમોનો ભાવ

T20 World Cup 2026 Final : ભારત ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટકરાશે, આ મેચ અત્યંત રોમાંચક રહેવાની ધારણા છે. ભારતની નજર ટાઇટલ પર રહેશે, ત્યારે ન્યુઝીલેન્ડ ઇતિહાસ રચવા મેદાનમાં ઉતરશે. તો આ દરમિયાન સટ્ટા બજાર પણ ગરમ રહેશે, ત્યારે બુકી બજારમાં બંને ટીમોના ભાવ શું ચાલી રહ્યો છે, તેના પર એક નજર કરીએ...

Add Zee News as a Preferred Source

ભારતનું પલડું ભારે 

ફલોદી સટ્ટા બજારમાં ભારતનું પલડું ભારે હોવાનું માનવામાં આવે છે. તાજેતરના બજાર ભાવો અનુસાર, ટીમ ઈન્ડિયા 45 પૈસા પર ટ્રેડ થઈ રહી છે, જે તેને ફાઇનલ માટે ફેવરિટ બનાવે છે. જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડનો ભાવ 2 રૂપિયા છે. એટલે કે, જો કોઈ ભારતની જીત પર 1 લાખ રૂપિયાનો સટ્ટો લગાવે તો જીતની સ્થિતિમાં 1.45 લાખ રૂપિયા મળશે.

...તો બુકીઓ માલામાલ થશે

બજાર નિષ્ણાતો કહે છે કે ભારતની જીત માટે ઓછી કમાણી અને ન્યુઝીલેન્ડની જીત માટે વધુ કમાણીની અપેક્ષા છે. હકીકતમાં બજારમાં ફેવરિટ ગણાતી ટીમની જીતની સંભાવના સૌથી વધુ છે. તેથી ભારત જીતશે તો ખેલીઓ કમાશે અને બુકીઓ ધોવાશે, પરંતુ જો ન્યુઝીલેન્ડ કંઈ નવાજુની કરે છે, તો બુકીઓ માલામાલ થઈ જશે. 

સટ્ટા બજારમાં માત્ર હાર-જીત પર જ નહીં, પરંતુ ઓવરો, રન, વિકેટ, બાઉન્ડ્રી, સિક્સર, નો-બોલ અને વાઈડ પર પણ સટ્ટો લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. ખાસ કરીને ટોસ પહેલાં અને પછી ભાવમાં ફેરફાર જોવા મળે છે અને ખેલીઓ પોતાની સમજદારી મુજબ દાવ લગાવી રહ્યા છે. આથી, ટોસ, બેટિંગ કે બેટિંગ ઓર્ડર બદલાય તો પણ બજાર સતત ગરમ રહે છે.

સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને હરાવ્યું

ભારતે સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને હરાવ્યું હતું. ટીમે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 253 રનનો જંગી સ્કોર બનાવ્યો. સંજુ સેમસને 42 બોલમાં 89 રનની ઝડપી ઇનિંગ રમી. મિડલ ઓર્ડરમાં ઇશાન કિશન, શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા અને તિલક વર્માએ પણ ઉપયોગી યોગદાન આપ્યું. જવાબમાં જેકબ બેથેલની સદીને કારણે ઇંગ્લેન્ડે સંઘર્ષ કર્યો, પરંતુ ભારતીય ટીમે અંત સુધી દબાણ જાળવી રાખ્યું અને જીત મેળવી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
t20 world cup 2026india vs new zealandT20 Final Bettingcricket betting

Trending news