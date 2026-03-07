અમદાવાદના વાતાવરણે ક્રિકેટ ચાહકોની વધારી ચિંતા, જો ફાઇનલ રદ થાય તો કોણ બનશે ચેમ્પિયન - ભારત કે ન્યૂઝીલેન્ડ ?
T20 World Cup Final : અમદાવાદનું વાતાવરણ અચાનક બદલાયું છે. શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં શનિવારે વહેલી સવારે ગાઢ ધુમ્મસ છવાયું હતું, જેના કારણે વિઝિબિલિટી ડાઉન થઈ હતી. રવિવારે અમદાવાદમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ટી20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલ રમાવાની છે, ત્યારે અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવતાં ક્રિકેટ ચાહકોની ચિંતા વધી ગઈ છે. કારણ કે ભૂતકાળમાં પણ ધુમ્મસના કારણે મેચો રદ થઈ છે.
- T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાશે
- મેચ પહેલા અમદાવાદના વાતાવરણે ચાહકોની ચિંતા વધારી છે
- શહેરના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવતા ગાઢ ધુમ્મસ છવાયું છે
Trending Photos
T20 World Cup Final : ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ 8 માર્ચ, રવિવારના રોજ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે યોજાવાની છે. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાનારા આ મહામુકાબલા પર વિશ્વભરના ક્રિકેટ ચાહકોની નજર છે. સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વમાં ભારતીય ટીમે ઇંગ્લેન્ડને સાત રનથી હરાવીને ફાઇનલમાં એન્ટ્રી કરી છે. ન્યુઝીલેન્ડે પ્રથમ સેમિફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને નવ વિકેટથી હરાવ્યું.
ભારતીય ટીમ ચોથી વખત T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પહોંચી છે. ટીમે 2007 અને 2024માં ટાઇટલ જીત્યું હતું. શ્રીલંકાએ 2014ના T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ભારતને હરાવ્યું હતું. ભારતીય ટીમ હવે ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીતવાનું ટાર્ગેટ રાખી રહી છે. બીજી તરફ કિવી ટીમ હજુ સુધી T20 વર્લ્ડ કપ જીતી શકી નથી.
અમદાવાદના વાતાવરણે ચાહકોની ચિંતા વધારી
જો કે, આ દરમિયાન અમદાવાદના વાતાવરણે ચાહકોની ચિંતા વધારી દીધી છે. શનિવારે શહેરના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવતા ગાઢ ધુમ્મસ છવાયું હતું, જેના કારણે વિઝિબિલિટી ડાઉન થઈ હતી, ત્યારે મેચ પહેલા વાતાવરણમાં પલટો આવતા ચાહકોના મનમાં મોટો પ્રશ્ન છે કે જો ધુમ્મસના કારણે મેચ રદ થાય તો શું થશે ? કોણ બનશે ચેમ્પિયન ?
અગાઉ પણ ધુમ્મસના કારણે મેચ રદ થઈ ચૂકી છે
ડિસેમ્બર 2025માં ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે રમાયેલી પાંચ મેચોની ટી20 સીરિઝની ચોથી મેચ લખનઉના ઇકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાવાની હતી, પરંતુ ધુમ્મસના કારણે વિઝિબિલિટી ઓછી હોવાથી મેચ રદ કરવાની ફરજ પડી હતી. તેથી અમદાવાદમાં જો આવી પરિસ્થિતિ ઉભી થાય તો શું થશે ?
જો કે ICCએ પહેલાથી જ ખાસ વ્યવસ્થા કરી છે. 8 માર્ચે ધુમ્મસ, વરસાદ કે અન્ય કોઈ કારણોસર પરિણામ ન આવે તો પણ ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. કારણ કે ICCએ આ માટે રિઝર્વ ડે પણ નક્કી કર્યો છે, પરંતુ સવાલ એ પણ છે કે જો રિઝર્વ ડે પણ ધોવાઈ જાય તો શું થશે ?
જો રિઝર્વ ડે પણ ધોવાઈ જાય તો શું થશે ?
આઈસીસીએ આ મેચ માટે રિઝર્વ ડે પણ નક્કી કર્યો છે. જો રવિવારે વરસાદ કે અન્ય કારણોસર ઓછામાં ઓછી 10 ઓવરની રમત શક્ય ન બને, તો મેચ રિઝર્વ ડે 9 માર્ચે ખસેડવામાં આવશે. રિઝર્વ ડે પર મેચ જ્યાંથી છોડી હતી ત્યાંથી ફરી શરૂ થશે. જો રિઝર્વ ડે પર પણ વરસાદના કારણે રમતમાં વિક્ષેપ પડે અને ઓછામાં ઓછી 10 ઓવર રમી ન શકાય, તો ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડને સંયુક્ત વિજેતા જાહેર કરવામાં આવશે.
ICCના નિયમો અનુસાર, DLS પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને T20 વર્લ્ડ કપની નોકઆઉટ મેચો નક્કી કરવા માટે 10 ઓવરની રમત ફરજિયાત છે. ICC 8 માર્ચે મેચ પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. તેથી ICCએ મેચ ડે અને રિઝર્વ ડે બંને માટે વધારાની 120 મિનિટ નક્કી કરી છે. રિઝર્વ ડે પર મેચ જ્યાંથી છોડી હતી ત્યાંથી ફરી શરૂ થશે. એકવાર ટોસ થઈ ગયા પછી, મેચ લાઈવ માનવામાં આવશે.
ફક્ત એક જ વાર ICC ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ સંપૂર્ણપણે રદ કરવામાં આવી છે. આ ઘટના 2002 ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં બની હતી, જ્યારે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની ફાઇનલ વરસાદને કારણે બે દિવસમાં પૂર્ણ થઈ શકી નહોતી. તે સમયે બંને ટીમોને સંયુક્ત વિજેતા જાહેર કરવામાં આવી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે