અમદાવાદમાં હવે નહીં હારે ટીમ ઈન્ડિયા ! પિચ પર આવ્યું મોટું અપડેટ
T20 World Cup Final Pitch : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ટીમ ઇન્ડિયા સતત બીજી વખત ટાઇટલ જીતવાનું ટાર્ગેટ રાખશે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડ પોતાની પહેલી ટી20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી મેળવવાની કોશિશ કરશે. આ ટાઇટલ ટક્કર પહેલા અમદાવાદની પિચ અંગે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે.
T20 World Cup Final Pitch : ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે 8 માર્ચ, રવિવારના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ન્યુઝીલેન્ડે પ્રથમ સેમિફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું, જ્યારે ટીમ ઇન્ડિયાએ બીજા સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને 7 રને હરાવીને ટાઇટલ મેચમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. બંને ટીમો ફાઇનલ માટે અમદાવાદ આવી પહોંચી છે.
અમદાવાદનું મેદાન ભારત માટે અનલકી
જો કે, અમદાવાદના મેદાને ભૂતકાળમાં ભારતને નિરાશ કર્યું છે, તેના કારણે ચાહકો થોડા નર્વસ છે. 2023ના વર્લ્ડ કપ પછી ભારત ICC ઇવેન્ટ્સમાં ફક્ત બે મેચ હાર્યું છે. એક 2023ના વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે અને બીજી 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે સુપર 8 મેચ હતી. દુઃખની વાત એ છે કે ટીમ ઇન્ડિયા અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં આ બંને મેચ હારી હતી. અહીંની પીચ ICC ઇવેન્ટ્સમાં ભારતીય ખેલાડીઓને અનુકૂળ નથી.
તેથી ચાહકો આ ટાઇટલ મેચ માટે પિચ પર નજર રાખી રહ્યા છે, કારણ કે આ વર્લ્ડ કપમાં પણ બંને ટીમોને અમદાવાદમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ દરમિયાન અમદાવાદની જે પિચ પર ફાઈનલ રમાવાની છે, તેનો ખુલાસો થયો છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, અમદાવાદની પિચ કેવી રહેશે.
કેવી રહેશે અમદાવાદની પિચ ?
ESPN ક્રિકઇન્ફોના એક અહેવાલ મુજબ, T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ફાઇનલ માટેની પિચ બેટ્સમેન-ફ્રેન્ડલી હોઈ શકે છે. આનો અર્થ એ થયો કે મુંબઈની જેમ હાઇ-સ્કોરિંગ મેચ પણ શક્ય બની શકે છે. ટીમ ઇન્ડિયાએ વાનખેડે પિચ પર 250 રનનો આંકડો વટાવી દીધો હતો. તેથી એવી અપેક્ષા છે કે ભારતીય ટીમ ફાઇનલ માટે તૈયાર કરેલી પિચ પર 300 રનનો આંકડો પાર કરી શકે છે.
લાલ અને કાળી માટીના મિશ્રણથી બનેલી સેન્ટર પિચનો ઉપયોગ ફાઇનલ માટે કરવામાં આવશે. પરિણામે આ પિચ સારી ઉછાળ આપે તેવી અપેક્ષા છે, જેના કારણે ફાસ્ટ બોલરોને થોડી મદદ મળી શકે છે. જો કે, સ્પિન બોલરોને અહીં પણ મદદ મળવાની શક્યતા ઓછી છે.
કેમ આવી પિચ પસંદ કરવામાં આવી ?
આ પિચ પસંદ કરવાનું કારણ, જેમાં કાળી માટી કરતાં લાલ માટી વધુ છે, તે એ છે કે ભારતનો ભૂતકાળમાં બે મહત્વપૂર્ણ મેચ હારવાનો ઇતિહાસ રહ્યો છે. ભારત 2023ના 50 ઓવરના વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે કાળી માટીની પીચ પર હારી ગયું હતું, જે ધીમી ટ્રેક હોવાનું માનવામાં આવે છે, જ્યારે ભારતીય બેટ્સમેનોએ આગળ વધવા માટે સંઘર્ષ કર્યો હતો. આખો દેશ હજુ પણ શોકમાં છે.
રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતીય ટીમને ફાઇનલ માટે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં મિશ્ર માટીની પિચ ઓફર કરવામાં આવશે. તે એક નોર્મલ પિચ હશે જેમાં કોઈ વધારાનો માટીનો ફાયદો નહીં હોય. આ ટ્રેક પર વધુ લાલ માટીનો અર્થ એ છે કે થોડો ઉછાળ આવશે, જેનો બેટ્સમેનોને પણ ફાયદો થશે.
ફાઇનલ માટે ફ્રેશ પિચનો ઉપયોગ
આ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી આ પિચ પર ફક્ત એક જ મેચ રમાઈ છે. 9 ફેબ્રુઆરીના રોજ કેનેડા અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની તે મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ પ્રથમ બેટિંગ કરીને 213 રન બનાવ્યા અને 53 રનથી મેચ જીતી લીધી. રસપ્રદ વાત એ છે કે, લગભગ એક મહિનાથી આ પિચ પર કોઈ મેચ રમાઈ નથી, તેથી ફાઇનલ માટે તે એકદમ ફ્રેશ હશે.
