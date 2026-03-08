નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની પીચ માટે ગુજરાતના આ ગામમાંથી આવે છે માટી, જાણો શું છે આ લાલ માટીમાં ખાસ
Narendra Modi Stadium Pitch : આજે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાશે. સ્ટેડિયમની પીચ માટે ગુજરતના એક ગામની લાલ માટીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે આ માટીમાં એવી શું ખાસિયત છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Narendra Modi Stadium Pitch : આજે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલ રમાઇ રહી છે, જ્યાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે શાનદાર ટક્કર જોવા મળશે. આ સ્ટેડિયમની પીચ માટે ખાસ કરીને નવસારી જિલ્લાના ગણદેવી તાલુકાના પાથરી ગામની લાલ માટીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
ગણદેવીના પાથરી ગામથી આવે છે માટી
ગણદેવીના પાથરી ગામની લાલ માટી ક્રિકેટમાં ફાસ્ટ અને ઉછાળવાળી પીચ બનાવવા માટે થાય છે. BCCI દ્વારા છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી આ માટીનો ઉપયોગ ફાસ્ટ બોલરોને મદદરૂપ થતી પિચો તૈયાર કરવા માટે કરવામાં આવે છે.
આ માટીનો ઉપયોગ માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વિદેશમાં પણ પીચ બનાવવા માટે કરવામાં આવ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી દેશભરના શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમોમાં પાથરીની આ માટી પીચ બનાવવા માટે પ્રથમ પસંદગી બની રહી છે.
શું છે આ માટીમાં ખાસ
નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, પાથરીની લાલ માટી 8થી 10 કલાક સુધી ભેજ પકડી રાખવાની અનોખી ક્ષમતા ધરાવે છે. આ માટીથી બનેલી પીચ પર બોલને સારો બાઉન્સ મળે છે અને ખેલાડીઓના સ્ટ્રાઈકિંગ અને બોલિંગ બંને માટે અનુકૂળ માહોલ તૈયાર કરે છે.
પીચમાં મુખ્યત્વે એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડનું ઉચ્ચ પ્રમાણ હોવાથી તે તૂટતી નથી, ક્રેક્સ પડતા નથી અને બોલ 135 થી 150 કિમીની ઝડપે હીટ થવા છતાં પણ ટકી રહે છે. એક દિવસમાં 90 ઓવર સુધી રમત ચલાવી શકે તેવી ક્ષમતા ધરાવતી આ પીચ ખેલાડીઓને આરામથી લાંબી રણનિતિ અપનાવવા માટે મજબૂત આધાર આપી રહી છે.
