સેમિફાઈનલમાં જીત છતાં બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયા ! જાણો કોણ થશે બહાર, કોની થશે એન્ટ્રી
T20 World Cup 2026 Final : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ટી20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ 8 માર્ચના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. પ્રશ્ન એ છે કે શું આ મેચ માટે ભારતીય ટીમમાં કોઈ ફેરફાર થશે અને ખાસ કરીને બોલિંગ આક્રમણમાં ફેરફાર થશે કે નહીં, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
- ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ટી20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ રમાશે
- 8 માર્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં બંને ટીમો આમને-સામને હશે
- ભારતીય ટીમે ગુરુવારે સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને 7 રનથી હરાવ્યું હતું
T20 World Cup 2026 Final : ટીમ ઈન્ડિયા રવિવારે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના ટાઇટલ માટે ન્યુઝીલેન્ડનો સામનો કરશે. ભારતે T20 વર્લ્ડ કપ મેચોમાં ક્યારેય ન્યુઝીલેન્ડને હરાવ્યું નથી, બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી ત્રણેય મેચ ન્યુઝીલેન્ડે જીતી છે. તેથી સુપર સન્ડેના રોજ ફાઇનલ મેચ ભારત માટે એક મોટી લડાઈથી ઓછી નહીં હોય.
ભારતીય ટીમે ગુરુવારે સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને 7 રનથી હરાવ્યું હતું. ભારતે 253નો જંગી સ્કોર બનાવ્યો. જવાબમાં ઇંગ્લેન્ડે પણ 246 રન બનાવ્યા હતા. આ મેચમાં ભારતીય બેટ્સમેનોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, સંજુ સેમસનએ 42 બોલમાં 89 રન બનાવ્યા. અન્ય બેટ્સમેનોએ પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું.
બોલરોએ નિરાશ કર્યા
જો કે, આ મેચમાં ભારતીય બોલરોએ નિરાશ કર્યા. અર્શદીપ સિંહે 4 ઓવરમાં 51 રન આપ્યા અને 1 વિકેટ લીધી. વરુણ ચક્રવર્તીએ 4 ઓવરમાં 64 રન આપ્યા અને માત્ર 1 વિકેટ લીધી. તેમનું ફોર્મ સૌથી વધુ નિરાશ કરનારું હતું, જેનાથી ભારતીય ટીમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફેરફાર થશે કે કેમ તે અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા. શું સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન બેન્ચ પર રહેલા કુલદીપ યાદવને તક મળશે ? અભિષેક શર્માનું ફોર્મ પણ ચિંતાનો વિષય છે.
ન્યૂઝીલેન્ડ સામે વરુણનો રેકોર્ડ
ન્યૂઝીલેન્ડ સામે વરુણના પ્રદર્શન વિશે વાત કરીએ તો, તેના આંકડા ખાસ પ્રભાવશાળી રહ્યા નથી. તેણે અત્યાર સુધી ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ચાર T20 મેચમાં ચાર વિકેટ લીધી છે. આ દરમિયાન તેની સરેરાશ 32.75 અને ઇકોનોમી રેટ 8.18 રહ્યો છે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં તેનો રેકોર્ડ વધુ સારો છે. તેણે ત્યાં રમાયેલી 3 મેચમાં 8 વિકેટ લીધી છે. આ દરમિયાન તેની સરેરાશ 14.25 અને ઇકોનોમી રેટ 8.25 રહ્યો છે.
શું અભિષેક શર્માને તક મળશે ?
ભારતીય ઓપનર અને વિશ્વના નંબર વન ટી20 બેટ્સમેન અભિષેક શર્માનું ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026માં પ્રદર્શન અત્યાર સુધી અપેક્ષાઓ પર ખરું ઉતર્યું નથી. વર્તમાન ટુર્નામેન્ટમાં અભિષેકનું બેટ મોટાભાગે શાંત રહ્યું છે. તે સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે મોટી ઇનિંગ રમવામાં પણ નિષ્ફળ ગયો હતો, જેના કારણે ટીમમાં તેની હાજરી પર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.
દરમિયાન, ભારતીય બેટિંગ ક્રમમાં ફેરફાર અંગે ચર્ચાઓ તેજ થઈ ગઈ છે. કેટલાક પૂર્વ ખેલાડીઓએ મિડલ ઓર્ડરને મજબૂત બનાવવા માટે રિંકુ સિંહને ટીમમાં સામેલ કરવાનું સૂચન કર્યું છે, જ્યારે સંજુ સેમસન સાથે ઈશાન કિશનને ઓપનિંગ માટે મોકલવું એ એક સારો વિચાર હશે. જોકે, હવે બધાની નજર અમદાવાદમાં રમાનારી ફાઇનલ પર છે.
T20 વર્લ્ડ કપ ફાઈનલ માટે ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ 11
અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી/કુલદીપ યાદવ
