T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું શેડ્યૂલ જોઈને કેમ ટેન્શનમાં ભારતીય ફેન્સ? રોહિત શર્મા સાથે જોડાયેલો છે મામલો

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 25, 2025, 10:49 PM IST

T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું શેડ્યૂલ જોઈને કેમ ટેન્શનમાં ભારતીય ફેન્સ? રોહિત શર્મા સાથે જોડાયેલો છે મામલો

T20 World Cup 2026 Final Date and Venue: T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું શેડ્યૂલ જાહેર થઈ ચૂક્યું છે, હવે દુનિયાભરના ક્રિકેટ ફેન્સ આ ટૂનામેન્ટની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. મંગળવારે (25 નવેમ્બર)ના રોજ ICCએ આવતા વર્ષના મેગા ઇવેન્ટની તારીખો અને શેડ્યૂલની જાહેરાત કરી દીધી છે. T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની શરૂઆત 7 ફેબ્રુઆરીથી થશે, જેની ફાઇનલ મેચ 8 માર્ચે રમાશે. ICC ટુર્નામેન્ટ ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાશે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં કુલ 20 ટીમો ભાગ લેશે, જેને ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવશે. ભારતને ગ્રુપ-Aમાં રાખવામાં આવ્યું છે, જ્યાં ભારત પાકિસ્તાન, યુએસએ, નામિબિયા અને નેધરલેન્ડ્સ સામે ટકરાશે. ટીમ ઈન્ડિયા 7 ફેબ્રુઆરીએ યુએસએ સામેની મેચથી પોતાની સફર શરૂ કરશે. આ મેચ મુંબઈમાં રમાશે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ગ્રાન્ડ ફિનાલે 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં રમાશે.

ક્યાં યોજાશે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ?
T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ એ જ મેદાન પર રમાશે, જ્યાં 2023માં રોહિત શર્મા અને સમગ્ર ભારતીય ટીમનું દિલ તૂટી ગયું હતું. જી હા... દુનિયાના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ એટલે કે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં 8 માર્ચના રોજ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ રમાશે. જો કે, ICC દ્વારા જાહેર કરાયેલા શેડ્યૂલ અનુસાર, ફાઇનલ માટે બે સ્થળો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. જો પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો ટાઇટલ મેચ કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

જો ભારત અને પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલમાં ટકરાશે, તો તે મેચ કોલંબોમાં યોજાશે, જ્યારે જો ભારત પાકિસ્તાન સિવાયની કોઈ ટીમનો સામનો કરશે, તો મુંબઈ સેમિ-ફાઇનલ 2ની મેજબાની કરશે.

અમદાવાદમાં જ તૂટ્યૂ હતું રોહિતનું દિલ
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ફાઇનલનું શેડ્યૂલ જોઈને ભારતીય ફેન્સ થોડા ટેન્શનમાં છે. છેલ્લી વખત જ્યારે ભારતમાં ICC 50 ઓવરનો વર્લ્ડ કપ યોજાયો હતો, ત્યારે ટીમ ઇન્ડિયા 10 મેચ જીતીને ફાઇનલમાં પહોંચી હતી. જો કે, 19 નવેમ્બર 2023ના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ કરોડો ભારતીયોના સપના ચકનાચૂર કરી વર્લ્ડ કપ કબજો કર્યો હતો. આ વખતે ફેન્સ ઉમ્મીદ કરશે કે સૂર્યા અને કંપની વિજય સાથે તેમના ઘા મટાડે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારતના મેચ
7 ફેબ્રુઆરી 2026 – ભારત vs યુએસએ, મુંબઈ
12 ફેબ્રુઆરી 2026 – ભારત vs નામિબિયા, નવી દિલ્હી
15 ફેબ્રુઆરી 2026 – ભારત vs પાકિસ્તાન, કોલંબો
18 ફેબ્રુઆરી 2026 – ભારત vs નેધરલેન્ડ, અમદાવાદ

