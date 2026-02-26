ઝિમ્બાબ્વે સામેની મેચ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખુશખબર, સેમિફાઈનલનો રસ્તો બન્યો સરળ!
India vs Zimbabwe : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સુપર-8માં આજે ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે ટકરાશે. ભારતીય ટીમને સેમિફાઈનલમાં પહોંચવા માટે કોઈપણ સંજોગોમાં આ મેચ જીતવી જરૂરી છે. ત્યારે ચેન્નાઈમાં રમાનારી આ મેચ પહેલા ભારતીય ટીમ માટે એક સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે, જેના કારણે ટીમનો સેમિફાઈનલનો રસ્તો સરળ બન્યો છે.
- T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સુપર-8માં ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે ટક્કર
- બંને ટીમો માટે આ કરો યા મરો મુકાબલો
- મેચ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે આવી ખુશખબર
India vs Zimbabwe : ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે 26 ફેબ્રુઆરીએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સુપર-8માં ટકરાશે. બંને ટીમો માટે આ કરો યા મરો જેવી મેચ છે. સેમિફાઇનલમાં ક્વોલિફાય થવા માટે બંને ટીમો માટે આ મેચ જીતવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જો કે, મેચ પહેલા ભારતીય ટીમ માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે.
મેચ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખુશખબર
ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચેની મેચ ચેન્નાઈના ચેપોક સ્ટેડિયમમાં રમાનારી છે. આ મેચ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. 26 ફેબ્રુઆરીએ ચેન્નાઈમાં હવામાન સ્વચ્છ છે અને મેચ દરમિયાન વરસાદનો કોઈ ડર નથી. જે ભારત માટે સારા સમાચાર છે, કારણ કે વરસાદને કારણે મેચ રદ થવાથી ભારતને નુકસાન થઈ શકે છે અને સેમિફાઈનલનો રસ્તો મુશ્કેલ બની શકે છે.
બીજી બાજુ, ચેન્નાઈમાં સૂર્ય ચમકી રહ્યો છે. આનાથી પિચ પર પૂરતો સૂર્યપ્રકાશ મળશે, જે સ્પિનરોને મદદ કરશે. બોલ જૂનો થઈ ગયા પછી સ્પિનરો ઘણીવાર જૂની ચેન્નાઈની પિચનો ફાયદો ઉઠાવે છે. ભારતના સ્પિન બોલરો ઝિમ્બાબ્વેના બેટ્સમેનોને સરળતાથી ફસાવી શકે છે, જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયાના બેટ્સમેન સ્પિનરોને સારી રીતે રમે છે.
પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં થશે ફેરફાર
ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં પણ ફેરફાર થઈ શકે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે સંજુ સેમસનને ઓપનર તરીકે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવશે, જ્યારે અભિષેક શર્માને બહાર કરવામાં આવી શકે છે. અત્યાર સુધી રમાયેલી ચાર મેચમાં અભિષેક ત્રણ વખત ખાતું ખોલાવ્યા વિના પેવેલિયન પરત ફર્યો છે.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં 13 ટી20 મેચ રમાઈ છે. ભારતે 10 મેચ જીતી છે, જ્યારે ઝિમ્બાબ્વે 3 મેચ જીતી છે. હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડમાં ભારત ઘણું આગળ છે.
ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ-11
અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન, ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, રિંકુ સિંહ, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રીત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી.
