T20 વર્લ્ડ કપ મામલે નવો વળાંક, ICCએ ફગાવી બાંગ્લાદેશની માંગ, BCB પાસે હવે ફક્ત બે જ ઓપ્શન
Bangladesh T20 World Cup 2026: બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB)એ સુરક્ષાનો હવાલો આપીને ICCને 2026 T20 વર્લ્ડ કપ મેચો ભારતમાંથી શ્રીલંકા ખસેડવાની વિનંતી કરી હતી. જેને ICCએ ફગાવી દીધી છે, હવે BCB પાસે ફક્ત આ બે જ ઓપ્શન છે.
Bangladesh T20 World Cup 2026: T20 વર્લ્ડ કપ 2026ને એક મહિના કરતાં પણ ઓછો સમય બાકી છે. જો કે, બાંગ્લાદેશનો મુદ્દો હજુ પણ ઉકેલાયેલો નથી. બાંગ્લાદેશી ખેલાડી મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPLમાંથી કાઢ્યા બાદ બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB)એ સુરક્ષાનો હવાલો આપીને માંગ કરી હતી કે તેમની T20 વર્લ્ડ કપ મેચો ભારતથી શ્રીલંકા ખસેડવામાં આવે. ICCએ હવે બાંગ્લાદેશના દાવાને ફગાવી દીધો છે.
ICCએ તેના અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું કે તેને એવું કંઈ મળ્યું નથી. જેમાં કોઈ સુરક્ષા ખતરો હોય. અહેવાલો અનુસાર, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ અને ICCએ મંગળવારે 2026 T20 વર્લ્ડ કપ અંગે વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા ચર્ચા કરી. ટુર્નામેન્ટ શરૂ થવા માટે ખૂબ જ ઓછો સમય બાકી હોવાથી BCB અડગ છે. આ ચર્ચા દરમિયાન, BCBએ ICCને તેની ગ્રુપ સ્ટેજ મેચો ભારતથી શ્રીલંકા ખસેડવાની વિનંતી કરી.
જવાબમાં ICCએ જણાવ્યું કે ટુર્નામેન્ટનું શેડ્યૂલ પહેલાથી જ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ICCએ BCBને તેના વલણ પર પુનર્વિચાર કરવા પણ કહ્યું. જો કે, BCBની સત્તાવાર પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર, બાંગ્લાદેશે તેના વલણ અને ચર્ચાઓમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. ICCને તેની વિનંતી અંગે પૂછવામાં આવી રહ્યું છે.
બાંગ્લાદેશ પાસે હવે બે જ ઓપ્શન
આ મામલાનો ઉકેલ ન આવવાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ICC બાંગ્લાદેશની માંગણીઓ સ્વીકારી શકશે નહીં. આનું કારણ એ છે કે ટુર્નામેન્ટ શરૂ થવામાં હવે વધુ સમય બાકી નથી. વધુમાં હોટેલ બુકિંગ, ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફ માટે વિઝા અને અન્ય તમામ જરૂરી વ્યવસ્થાઓ પહેલાથી જ કરવામાં આવી છે. અચાનક ફેરફારો હવે લગભગ અશક્ય છે. બાંગ્લાદેશ પાસે ફક્ત બે જ વિકલ્પો બાકી છે. કાં તો શેડ્યૂલ મુજબ ટુર્નામેન્ટ રમવી અથવા ટુર્નામેન્ટમાંથી ખસી જવું.
જો બાંગ્લાદેશ ન રમે અને ખસી જાય, તો ICC તેની જગ્યાએ બીજી ટીમ લઈ શકે છે. જો કે, આટલા ઓછા સમયમાં આ સરળ રહેશે નહીં. પરિણામે ICC બાંગ્લાદેશને તેનો નિર્ણય બદલવા કહેશે. જો કે, જો બીજી ટીમ આગળ આવે છે, તો તે સ્કોટલેન્ડ હોઈ શકે છે.
