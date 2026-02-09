ICC પાકને આપ્યો 440 વોલ્ટનો ઝટકો, PCBની 4 શરતો પર આપ્યો આ જવાબ, જાણો લેટેસ્ટ અપડેટ
PCB Demands ICC News: પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે આઈસીસી સામે 4 શરતો મુકી હતી, પરંતુ આઈસીસીએ તેને પોતાના અધિકાર ક્ષેત્રમાંથી બહાર ગણાવી નકારી દીધી છે.
ICC T20 વિશ્વકપની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. 15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાનારી મેચનો પીસીબીએ બાયકોટ કર્યો હતો. આ વચ્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ અને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ વાતચીત દ્વારા આ મુદ્દાનો ઉકેલ લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. પાકિસ્તાને આઈસીસી સામે પોતાની ચાર મોટી માંગ રાખી હતી. સૂત્રો પ્રમાણે આઈસીસીએ પાકિસ્તાનની બધી માંગોનો અસ્વીકાર કરી દીધો છે.
આઈસીસીના પ્રતિનિધિ તાજેતરમાં પાકિસ્તાન પહોંચ્યા હતા, જ્યાં મોહસિન નકલીની આગેવાનીમાં PCBએ આઈસીસીની સામે ચાર માંગ રાખી હતી, જેમાં ભારતની સાથે દ્વિપક્ષીય સિરીઝ શરૂ કરવાની માંગ પણ સામેલ હતી. જાણવા મળી રહ્યું છે કે આઈસીસીના પ્રતિનિધિમંડળે ચારમાંથી એક માંગને સ્વીકારી છે, બાકીની ત્રણ માંગ તેના પોતાના અધિકાર ક્ષેત્રમાંથી બહાર હોવાનું કરી નકારી દીધી છે.
શું છે પાકિસ્તાનની 4 માંગ?
પ્રથમ માંગઃ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ તરફથી કહેવામાં આવ્યું કે ભારતની સાથે પાકિસ્તાન ટીમની દ્વિપક્ષીય સિરીઝ બહાલ કરવામાં આવે. પાકિસ્તાને ન્યૂટ્રલ વેન્યુ પર ભારત-પાક સિરીઝ કરાવવાની વાત કહી. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે વર્ષ 2012 બાદ કોઈ દ્વિપક્ષીય સિરીઝ રમાઈ નથી.
બીજી માંગઃ પાકિસ્તાને કહ્યું કે આઈસીસી રેવેન્યુમાં તેની ભાગીદારી વધારી ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઈંગ્લેન્ડની બરાબર કરવામાં આવે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર વર્તમાનમાં આઈસીસી રેવેન્યુમાં પાકિસ્તાનની ભાગીદારી 5.75 ટકા છે.
ત્રીજી માંગઃ બીસીસીઆઈ પાકિસ્તાન ટીમની સાથે નો-હેન્ડશેક પોલિસીને ખતમ કરે. ભારતીય ખેલાડીઓએ એશિયા કપ 2025મા પાકિસ્તાન ખેલાડીઓ સાથે હાથ ન મિલાવવાની નીતિ અપનાવી હતી.
ચોથી માંગઃ પાકિસ્તાને ફરી બાંગ્લાદેશનું સમર્થન કર્યું હતું. તેણે આઈસીસી પ્રતિનિધિમંડળ સમક્ષ માંગ રાખી કે બાંગ્લાદેશને 2026 ટી20 વિશ્વકપમાંથી બહાર થવાં છતા વળતર આપવામાં આવે.
તમને જણાવી દઈએ કે આઈસીસી અને બીસીસીઆઈ તરફથી સુરક્ષા વ્યવસ્થાનું આશ્વાસન મળવા છતાં બાંગ્લાદેશે ટી20 વિશ્વકપ 2026 માટે ભારતની યાત્રા કરવાથી ઇનકાર કરી દીધો હતો. તેનું પરિણામ તે આવ્યું કે આઈસીસીએ ટૂર્નામેન્ટમાંથી બાંગ્લાદેશને બહાર કરી દીધું હતું.
