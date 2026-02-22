Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

T20 World Cup 2026: ICC નો તે નિયમ, જેના કારણે કોઈ મેચ રમ્યા વગર સેમીફાઈનલમાં પહોંચી જશે ભારત

T20 World Cup 2026: ટી20 વિશ્વકપ વચ્ચે વરસાદે ચિંતા વધારી છે. પરંતુ આઈસીસીએ ટૂર્નામેન્ટની પ્લેઇંગ કંડીશનમાં સુપર-8 રાઉન્ડથી આગળ ક્વોલિફિકેશન માટે અલગ-અલગ શરતો બનાવી રાખી છે, જેનાથી ભારતને ફાયદો મળી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 22, 2026, 10:42 AM IST

Trending Photos

T20 World Cup 2026: ICC નો તે નિયમ, જેના કારણે કોઈ મેચ રમ્યા વગર સેમીફાઈનલમાં પહોંચી જશે ભારત

T20 World Cup 2026: આઈસીસી ટી20 વિશ્વકપ 2026મા સુપર-8 રાઉન્ડ શરૂ થઈ ગયો છે અને ભારત ગ્રુપ-1મા સાઉથ આફ્રિકા, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને ઝિમ્બાબ્વેની સાથે છે. ભારતનો પ્રથમ સુપર-8 મુકાબલો આજે સાઉથ આફ્રિકા સામે અમદાવાદમાં રમાશે. મહત્વનું છે કે સુપર-8મા ગ્રુપ સ્ટેજના કોઈ પોઈન્ટ્સ કેરીઓવર થતા નથી, બધી ટીમોએ ઝીરોથી શરૂઆત કરવાની હોય છે. દરેક ટીમોએ ત્રણ મેચ રમવાની છે, અને ટોપ-2 ટીમ સેમીફાઈનલમાં પહોંચશે. જો કોઈ ગ્રુપમાં વરસાદને કારણે મેચ રદ્દ થઈ જાય તો બંને ટીમોને 1-1 પોઈન્ટ મળે છે. આ સિવાય આઈસીસીએ ટૂર્નામેન્ટની પ્લેઇંગ કંડીશન નક્કી કરી રાખી છે.

વરસાદને કારણે ટીમોની ચિંતા વધી
તાજેતરમાં સુપર-8ની પ્રથમ મેચ વરસાદને કારણે રમાઈ શકી નહીં. જેના કારણે પાકિસ્તાન અને ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમોને એક-એક પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યો હતો. તેવામાં સૌથી મોટો સવાલ છે કે સુપર-8મા કોઈપણ ગ્રુપના બધા મુકાબલા વરસાદ કે કોઈ અન્ય કારણે રદ્દ થઈ જાય તો શું થશે? મહત્વનું છે કે ICC એ ટૂર્નામેન્ટની પ્લેઇંગ કંડીશનમાં સુપર-8 રાઉન્ડથી આગળના ક્વોલિફિકેશન માટે અલગ-અલગ શરતો રાખી છે, જેના કારણે ભારત કોઈ મેચ રમ્યા વગર સેમીફાઈનલમાં પહોંચી શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

મેચ રમ્યા વગર કઈ રીતે સેમીમાં પહોંચશે ભારત?
ICC ના નિયમો પ્રમાણે સેમીફાઈનલમાં પહોંચવાનો નિર્ણય સૌથી પહેલા પોઈન્ટ્સ ટેબલના આધાર પર થશે. ટોપ 2 ટીમોને સેમીફાઈનલમાં જગ્યા મળશે. તો પોઈન્ટ બરાબર રહ્યાં તો સુપર-8 રાઉન્ડમાં વધુ મેચ જીતનારી ટીમ આગળ વધશે. પરંતુ મેચની સંખ્યા પણ બરાબર રહી તો નેટ રનરેટના આધારે નિર્ણય થશે. જો નેટ રનરેટ પણ બરાબર રહી તો બંને ટીમો વચ્ચે મેચની વિજેતા ક્વોલિફાઈ કરશે. પરંતુ મેચ જ ન રમાઈ તો શું થશે.

આવી સ્થિતિમાં જ્યાં ગ્રુપ-1ના બધા મુકાબલા વોશઆઉટ થઈ જાય તો ચારેય ટીમના 3-3 પોઈન્ટસ હશે. જીતની સંખ્યા 0 હશે. પછી નેટ-રનરેટ લાગૂ થશે, પરંતુ જ્યારે કોઈ મેચ ન રમાઈ હોય તો NRR પણ 0 રહેશે. હેડ-ટૂ-હેડ પણ સંભવ થશે નહીં, કારણ કે મેચ રમાઈ નથી. તેવામાં અંતે ટાઈ-બ્રેકર ICC T20I રેન્કિંગ હશે. ભારત ICC T20I રેન્કિંગમાં ટોપ પર છે. તેથી ભારત મેચ રમ્યા વગર સેમીફાઈનલમાં પહોંચી શકે છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
t20 world cup 2026Super 8 round

Trending news