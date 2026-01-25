Prev
ICCએ બાંગ્લાદેશની 'હવા' કાઢી! હવે પાકિસ્તાનના નાટક શરૂ, બહાર થશે તો આ દેશને મળશે એન્ટ્રી, સામે આવ્યું નવું અપડેટ

Pakistan out T20 World Cup 2026: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા પાકિસ્તાને પોતાના નિવેદનથી ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. પાકિસ્તાને વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેવાનો નિર્ણય પોતાના વડાપ્રધાન પર છોડી દીધો છે. હવે સવાલ એ થાય છે કે જો પાકિસ્તાન વર્લ્ડકપમાંથી બહાર થઈ જાય છે, તો તેનું સ્થાન કઈ ટીમ લેશે?

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 25, 2026, 10:15 AM IST

T20 World Cup 2026: T20 વર્લ્ડ કપ 2026માંથી બાંગ્લાદેશને બહાર કરી દેવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે પાકિસ્તાને પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે નાટક કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના અધ્યક્ષ મોહસીન નકવીએ 24 જાન્યુઆરીના રોજ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ વડાપ્રધાનની મંજૂરી મેળવ્યા પછી જ 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં પોતાની ભાગીદારીની પુષ્ટિ કરશે. જો પાકિસ્તાન પણ વર્લ્ડકપમાંથી ખસી જાય છે, તો કઈ ટીમ પ્રવેશ માટે પાત્ર રહેશે?

કઈ ટીમની એન્ટ્રી થશે?
નવી અપડેટ મુજબ, જો પાકિસ્તાન મેગા ઇવેન્ટમાં ભાગ લેવાનું પાછું ખેંચી લે છે, તો યુગાન્ડાની ટીમને પ્રવેશ આપવામાં આવશે. અગાઉ, બાંગ્લાદેશે 2026 વર્લ્ડ કપમાં ન રમવાનો નિર્ણય લીધો હતો, જેના કારણે ICC એ સ્કોટલેન્ડને સ્થાન આપ્યું હતું. હવે સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. બાંગ્લાદેશની જગ્યાએ સ્કોટલેન્ડને ગ્રુપ C માં મૂકવામાં આવ્યું છે.

પાકિસ્તાને પોતાના નિવેદનમાં શું કહ્યું?
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના અધ્યક્ષ મોહસીન નકવીએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ને લઈને કહ્યું છે કે જો પાકિસ્તાન સરકાર વર્લ્ડ કપમાં ન રમવાનો નિર્ણય લે છે, તો ICC 22મી ટીમને મેદાનમાં ઉતારી શકે છે. આ નિર્ણય પાકિસ્તાની સરકારે લેવાનો છે. જ્યારે પાકિસ્તાની વડા પ્રધાન વિદેશથી પાછા ફરશે ત્યારે જ સ્પષ્ટ થશે કે પાકિસ્તાની ટીમ વર્લ્ડ કપમાં રમશે કે નહીં.

અત્યાર સુધી નક્કી કરાયેલા કાર્યક્રમ પ્રમાણે, પાકિસ્તાન 7 ફેબ્રુઆરીએ નેધરલેન્ડ્સ સામે પોતાના વર્લ્ડ કપ અભિયાનની શરૂઆત કરશે, જ્યારે 10 ફેબ્રુઆરીએ પાકિસ્તાનનો મુકાબલો યુએસએ સામે થશે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનો મહામુકાબલો15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. 2026ના વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાન પોતાની બધી મેચ શ્રીલંકાની ધરતી પર રમશે. જો પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલમાં પહોંચવામાં સફળ રહે છે, તો આ મેચો શ્રીલંકામાં યોજાશે, અથવા, તે ભારતમાં યોજાશે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

