ગુજરાતી ન્યૂઝSports

IND vs NAM : ભારત-નામિબિયા મેચમાં ડેડ બોલને લઈને વિવાદ... અમ્પાયર અને કેપ્ટન વચ્ચે બબાલ

IND vs NAM : ભારત અને નામિબિયા વચ્ચે 12 ફેબ્રુઆરીના રોજ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ રમાઈ હતી, આ મેચમાં નામિબિયાના કેપ્ટન અને અમ્પાયર વચ્ચે ડેડ બોલને લઈને બબાલ થઈ હતી. ત્યારે આ સમગ્ર ઘટના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 13, 2026, 10:59 AM IST
  • દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને નામિબિયા વચ્ચે મેચ રમાઈ
  • ભારતે આ મેચ 93 રનના મોટા માર્જિનથી જીતી લીધી
  • આ મેચમાં ગેરહાર્ડ ઇરાસ્મસ અને અમ્પાયર વચ્ચે ડેડ બોલને લઈને બબાલ થઈ

IND vs NAM : ભારત-નામિબિયા મેચમાં ડેડ બોલને લઈને વિવાદ... અમ્પાયર અને કેપ્ટન વચ્ચે બબાલ

IND vs NAM : ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની 18મી મેચ ગુરુવારે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને નામિબિયા વચ્ચે રમાઈ હતી. ભારતે આ મેચ 93 રનના મોટા માર્જિનથી જીતી હતી. આ T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતનો આ સતત બીજો વિજય હતો. જો કે, મેચ દરમિયાન નામિબિયાના કેપ્ટન ગેરહાર્ડ ઇરાસ્મસ અને અમ્પાયર રોડ ટકર વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. બંને વચ્ચે ડેડ બોલને લઈને બબાલ થઈ હતી.

મેચની શરૂઆતમાં ભારતીય ટીમ સંપૂર્ણપણે પ્રભુત્વ ધરાવતી દેખાતી હતી. પહેલા સંજુ સેમસન અને પછી ઇશાન કિશને આક્રમક બેટિંગ કરી, પાવરપ્લેમાં જોરદાર સ્કોર કર્યો. આના કારણે ટીમ ઇન્ડિયાનો T20 વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ પાવરપ્લે સ્કોર (86/1) થયો. જો કે, ત્યારબાદ ગેરહાર્ડ ઇરાસ્મસે શાનદાર વાપસી કરી અને મેચનું પાસુ પલટી નાખ્યું અને ભારત 209 રન જ બનાવી શક્યું. 

ગેરહાર્ડ ઇરાસ્મસ અને અમ્પાયર વચ્ચે બબાલ

નામિબિયાના કેપ્ટન અને ઓલરાઉન્ડર ગેરહાર્ડ ઇરાસ્મસે ભારત સામે શાનદાર બોલિંગ કરી. તેણે 4 ઓવરમાં 20 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી. જો કે, તેની એક ઓવરમાં વિવાદ પણ જોવા મળ્યો, જ્યારે તેણે અમ્પાયર રોડ ટકર નજીરથી બોલ ફેંકવાનો પ્રયાસ કર્યો. અમ્પાયરે તેને ડેડ બોલ જાહેર કર્યો, તો ઇરાસ્મસે દાવો કર્યો કે તે એક વેરિયેશન હતું. જોકે, સત્ય એ હતું કે બેટ્સમેન સંપૂર્ણપણે તૈયાર નહોતો, તેથી અમ્પાયરે ફરીથી બોલ ફેંકવાની માંગ કરી.

 

The issue happened when Erasmus released the ball much earlier than his usual release point almost from halfway through his run-up.

- The umpire declared it a dead ball, which led to a disagreement between the… pic.twitter.com/J4Ejoad7Si

— Bemba Tavuma 🐐 (@gaandfaadtits) February 12, 2026

જો કે, ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સ્ટમ્પ પાછળથી બોલિંગ કરવી ગેરકાયદેસર નથી અને ઇરાસ્મસે પાછળથી આ સ્ટાઈલનો ઉપયોગ કરીને તિલક વર્માને આઉટ કર્યો. તેણે હાર્દિક પંડ્યા અને અક્ષર પટેલની વિકેટ લઈને તેના પ્રભાવશાળી સ્પેલમાં વધારો કર્યો. તેની રાઉન્ડ-આર્મ એક્શન અને અનોખી સ્ટાઈલે ઘણી ચર્ચા જગાવી છે. ભારતીય બેટ્સમેન પણ ઘણી વખત તેની બોલિંગથી અસ્વસ્થતા અનુભવતા હતા.

ભારતની 93 રનથી જીત

ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 9 વિકેટે 209 રન બનાવ્યા. જવાબમાં નામિબિયા ફક્ત 116 રનમાં જ ઓલઆઉટ થઈ ગયું અને ભારતે 93 રનથી મેચ જીતી લીધી. ભારત હવે 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાનનો સામનો કરશે. પાકિસ્તાને પણ અત્યાર સુધી વર્લ્ડ કપમાં તેની બંને મેચ જીતી છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો થવાની અપેક્ષા છે.
 

