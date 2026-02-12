Prev
હાર્દિક-ઈશાનનો બેબાક અંદાજ... નામિબિયા સામે ટીમ ઈન્ડિયાની રેકોર્ડતોડ જીત; હવે 15 ફેબ્રુઆરીએ પાકિસ્તાન સાથે મહાજંગ

IND vs NAM: ટીમ ઈન્ડિયાએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં પોતાનું વિજયી અભિયાન જાળવી રાખતા નામિબિયા સામેની મેચ 93 રને જીતી લીધી છે. આ સાથે ટુર્નામેન્ટમાં ભારતે સતત બીજી જીત નોંધાવી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 12, 2026, 11:01 PM IST

IND vs NAM: સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટન્સીમાં ભારતીય ટીમ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં સતત શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહી છે. યુએસએ સામેની પ્રથમ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાના બેટ્સમેનો અપેક્ષા મુજબનું પ્રદર્શન કરી શક્યા નહોતા, પરંતુ નામિબિયા સામેની મેચમાં આ કમીને દૂર કરવામાં આવી. ટીમ ઈન્ડિયાએ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં ભારત અને નામિબિયા વચ્ચે ગ્રુપ A મેચ રમી હતી. જેમાં ટીમ ઈન્ડિયા 93 રનોથી મેચ જીતી લીધી છે.

આ મેચમાં ભારતીય ટીમે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 9 વિકેટના નુકસાને 209 રન બનાવ્યા હતા, જેના જવાબમાં નામિબિયાની ટીમ ટાર્ગેટનો પીછો કરતા 18.2 ઓવરમાં 116 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી. હવે ટીમ ઈન્ડિયાએ T20 વર્લ્ડ કપમાં તેની આગામી મેચ 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોના મેદાન પર પાકિસ્તાન સામે રમવાની છે.

વરુણ ચક્રવર્તી અને અક્ષર પટેલનો બોલિંગ કર્યો કમાલ
આ મેચમાં ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી નામિબિયાની ટીમે ચોથી ઓવરના ચોથા બોલે 33 રનના સ્કોર પર ઝેન ફ્રેલિન્ક તરીકે પોતાની પ્રથમ વિકેટ ગુમાવી હતી, જે અર્શદીપ સિંહનો શિકાર બન્યો હતો. અહીંથી લોરેન સ્ટીનકેમ્પે એક છેડેથી રનની ગતિ તેજ રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ વરુણ ચક્રવર્તીએ તેને 29 રન પર બોલ્ડ કર્યો હતો.

ત્યારબાદ નામિબિયાની ટીમની વિકેટો નિયમિત અંતરે પડતી રહી અને 94 રન સુધીમાં તેમણે 6 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ રુબેન ટ્રમ્પલેન અને જાને ગ્રીન વચ્ચે 7મી વિકેટ માટે 17 રનની પાર્ટનરશિપ જોવા મળી હતી. આ પાર્ટનરશિપને જસપ્રીત બુમરાહે તોડી હતી. નામિબિયાની ટીમ 18.2 ઓવરમાં 116 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ હતી. ભારત તરફથી બોલિંગમાં વરુણ ચક્રવર્તીએ 3, અક્ષર પટેલ અને હાર્દિક પંડ્યાએ 2-2 વિકેટ ઝડપી હતી, જ્યારે જસપ્રીત બુમરાહ, શિવમ દુબે અને અર્શદીપ સિંહને 1-1 વિકેટ ઝડપી હતી.

ઈશાન કિશન અને હાર્દિક પંડ્યાએ બેટથી મચાવ્યો હાહાકાર
ટીમ ઈન્ડિયાની નામિબિયા સામેની આ મેચમાં બેટિંગ પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો, જે પહેલી મેચ પછી બધાનું ધ્યાન ખેંચી રહી હતી, તેમાં ઈશાન કિશન અને હાર્દિક પંડ્યાનો કમાલ જોવા મળ્યો હતો. આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયા અભિષેક શર્મા વિના મેદાનમાં ઉતરી હતી, તેની જગ્યાએ સંજુ સેમસનને તક આપવામાં આવી હતી. જો કે, સંજુ અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ ગયો અને તેણે ફક્ત 22 રન બનાવ્યા. બીજી તરફ ઈશાન કિશનએ 24 બોલમાં 61 રન બનાવીને ટીમ ઈન્ડિયા માટે મોટા સ્કોરનો પાયો નાખ્યો હતો.

કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ 12 રન બનાવી આઉટ થયા હતા, જ્યારે તિલક વર્મા માત્ર 25 રન બનાવી શક્યો હતો. આ બન્નેના આઉટ થયા બાદ હાર્દિક પંડ્યાએ શિવમ દુબે સાથે મળીને રનની ગતિ જાળવી રાખી અને સ્કોરને 200ને પાર પહોંચાડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. હાર્દિક પંડ્યાએ 28 બોલમાં 52 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 4 ચોગ્ગા અને 4 સિક્સરનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત શિવમ દુબેએ 23 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું.

t20 world cup 2026 ind vs nam match hardik ishan performance india victory

