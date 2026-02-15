IND vs PAK : ભારતની પ્લેઇંગ-11માં થશે 3 મોટા ફેરફાર...ભારતીય ક્રિકેટરે મેચ પહેલા લીક કરી ટીમ !
Team India Playing 11 : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સૌથી મોટી મેચ આજે રમાવાની છે. ભારત અને પાકિસ્તાન એકબીજા સામે ટકરાશે. આ મોટી મેચ માટે બધાની નજર ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવન પર છે. અભિષેક શર્મા ટીમમાં વાપસી કરી શકે છે. ત્યારે ભારતીય ક્રિકેટર આકાશ ચોપરાનું માનવું છે કે પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં ત્રણ ફેરફાર થશે.
Team India Playing 11 : 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના ગ્રાન્ડ ફિનાલેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહેલા ક્રિકેટ ચાહકો માટે આખરે તે દિવસ આવી ગયો છે. આ મહામુકાબલો આજે એટલે કે 15 ફેબ્રુઆરીના રોજ સાંજે 7 વાગ્યે કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
T20માં પાકિસ્તાન સામે ટીમ ઈન્ડિયાનો રેકોર્ડ મજબૂત છે. ભારત છેલ્લી મેચો જીત્યું હોવા છતાં આ મેચમાં ત્રણ મોટા ફેરફારો કરી શકે છે. પૂર્વ ભારતીય ઓપનર અને કોમેન્ટેટર આકાશ ચોપરાએ ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ જાહેર કરીને સસ્પેન્સનો અંત લાવ્યો છે.
કુલદીપ યાદવ વાપસી કરશે !
આકાશ ચોપરાએ સોશિયલ મીડિયા પર ભારતીય ટીમમાં ફેરફારોની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. ચોપરાએ જણાવ્યું હતું કે કોલંબોમાં આર. પ્રેમદાસાની પિચ સ્પિન બોલરો માટે અનુકૂળ રહેશે, જે છેલ્લી કેટીક મેચોમાં જોવા મળતો ટ્રેન્ડ છે. પરિણામે કુલદીપ યાદવને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવી શકે છે, જેનાથી અર્શદીપ સિંહ બહાર થઈ શકે છે.
સંજુ અને રિંકુ થઈ શકે છે બહાર
ચોપરાએ વધુમાં કહ્યું કે કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પોતે અભિષેક શર્માની વાપસીનો સંકેત આપ્યો છે. તેથી સંજુ સેમસનને બહાર બેસવું પડશે. ચોપરા માને છે કે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ત્રીજો મોટો ફેરફાર એ છે કે વોશિંગ્ટન સુંદરનો સમાવેશ કરવામાં આવી શકે છે, જેના કારણે રિંકુ સિંહને બહાર બેસવું પડશે. સુંદરની સ્પિન બોલિંગ પણ શાનદાર વિકલ્પ આપે છે. ચોપરા માને છે કે કોલંબોની પિચ માટે વોશિંગ્ટન એક સારો વિકલ્પ હશે, કારણ કે ત્યાં રિંકુની ભૂમિકા ઓછી થઈ જશે.
હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ
ભારત અને પાકિસ્તાન 16 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં એકબીજા સામે ટકરાયા છે, જેમાં ભારતે 13માં જીત મેળવી છે, જ્યારે પાકિસ્તાન 3 મેચ જ જીતી શકી છે એટલે કે 13-3થી આગળ છે. T20 વર્લ્ડ કપમાં આ અંતર વધુ છે, જેમાં ભારત 8 મેચોમાંથી 7માં જીત્યું છે, જ્યારે પાકિસ્તાનને ફક્ત એકમાં જીત મળી છે, એટલે કે ભારત 7-1થી આગળ છે.
ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ-11
અભિષેક શર્મા, ઇશાન કિશન, તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, વોશિંગ્ટન સુંદર, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી અને જસપ્રીત બુમરાહ.
