T20 World Cup 2026: આ વ્યક્તિએ શાહબાઝ શરીફને કર્યો ફોન અને ભારત સામે રમવા તૈયાર થયું પાકિસ્તાન! જાણો અંદરની વાત
ICC T20 World Cup 2026: આખરે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે ટી20 વિશ્વકપ 2026મા ભારત સામે રમાનારી મેચના બહિષ્કારની જાહેરાતથી પીછેહટ કરવાની તૈયારી કરી લીધી છે. પરંતુ પાકિસ્તાને અચાનક આ બહિષ્કારનો નિર્ણય કેમ પરત લીધો, જાણો સમગ્ર ઘટનાક્રમ.
T20 World Cup 2026 IND vs PAK: આઈસીસી ટી20 વિશ્વકપ 2026 શરૂ થયાં પહેલાથી ચર્ચામાં રહ્યો છે. પહેલા બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે ભારતમાં આવવાની ના પાડી હતી. ત્યારબાદ આઈસીસીએ બાંગ્લાદેશની જગ્યાએ સ્કોટલેન્ડને સામેલ કર્યું હતું. આ ઘટનાક્રમ બાદ પાકિસ્તાને 15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત સામે રમાનાર મુકાબલાનો બહિષ્કાર કરવાની જાહેરાત કરી હતી. પરંતુ હવે પાકિસ્તાન ભારત સામે રમવા માટે તૈયાર થઈ ગયું છે. આ ઘટનાક્રમમાં બાંગ્લાદેશની અપીલ, શ્રીલંકાના રાષ્ટ્રપતિની વાતચીત અને આઈસીસીની ભૂમિકા મહત્વની માનવામાં આવી રહી છે.
બહિષ્કારનો નિર્ણય અને યુ-ટર્નનો સંકેત
પાકિસ્તાન સરકારે ભારત સામે 15 ફેબ્રુઆરીએ રમાનાર મેચનો બહિષ્કાર કરવાની જાહેરાત કરી હતી. આ મેચ કોલંબોમાં રમાવાની છે. હવે આ મુદ્દે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના પ્રમુખ મોહસિન નકવીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે અંતિમ નિર્ણય આગામી 24 કલાકમાં લેવામાં આવશે. નકવીએ કહ્યુ કે PCB, ICC અને બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ પાસે કેટલાક મહત્વના જવાબોની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યું છે, ત્યારબાદ સત્તાવાર જાહેરાત થશે.
બાંગ્લાદેશની અપીલ બની ટર્નિંગ પોઈન્ટ
આ મામલામાં સૌથી મહત્વની ભૂમિકા બાંગ્લાદેશની રહી. સુરક્ષાના કારણોનો હવાલો આપી ભારતમાં રમવાનો ઇનકાર કર્યાં બાદ બાંગ્લાદેશે ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થવું પડ્યું હતું. તેવામાં બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડના અધ્યક્ષ અમીનુલ ઇસ્લામે પાકને અપીલ કરી કે ભારત-પાક મેચનો બહિષ્કાર પરત લેવામાં આવે. તેમનું માનવું છે કે આ પગલું ક્રિકેટના હિતમાં હશે નહીં.
બાંગ્લાદેશની આ અપીલ બાદ પાકિસ્તાનના સ્વર નરમ પડ્યા. એટલું જ નહીં અમીનુલ ઇસ્લામે બાંગ્લાદેશનું સમર્થન કરવા માટે પાકિસ્તાનનો આભાર પણ માન્યો છે. તેમણે બંને દેશો વચ્ચે ક્રિકેટ ભાઈચારાની વાત કહી.
શ્રીલંકાના રાષ્ટ્રપતિની એન્ટ્રી
મામલો અહીં અટક્યો નહીં. મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે શ્રીલંકાના રાષ્ટ્રપતિ અનુરા કુમારા દિસાનાયકેએ પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શાહબાઝ શરીફ સાથે ફોન પર વાત કરી હતી. તેમણે ભારત-પાક મેચને લઈને તણાવ ઘટાડવા અને બહિષ્કારનો નિર્ણય પરત લેવાની વાત કહી. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પ્રધાનમંત્રી શરીફે વિશ્વાસ અપાવ્યો કે પાકિસ્તાનની ટીમ ભારત સામે રમશે, પરંતુ તેના પર સત્તાવાર મહોર લાગવાની બાકી છે.
ICC એ શું કહ્યું?
ICC એ આ વિવાદ પર સંતુલિત વલણ અપનાવ્યું. સંસ્થાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે ભારતમાં રમવાનો ઇનકાર કરવા છતાં બાંગ્લાદેશ પર કોઈ પ્રતિબંધ લાગશે નહીં. તેમને કોઈ પ્રકારનો આર્થિક, રમત કે વહીવટી દંડ આપવામાં આવશે નહીં. આઈસીસીએ જણાવ્યું કે તેમનો દ્રષ્ટિકોણ સજા આપવાથી વધુ સમાધાન કાઢવા પર આધારિત છે. એટલું જ નહીં આઈસીસીએ બાંગ્લાદેશને 2028થી 2031 વચ્ચે એક મોટી ટૂર્નામેન્ટનું આયોજન કરાવવાનો પણ વિશ્વાસ અપાવ્યો છે. એટલે કે આઈસીસી આ વિવાદને આગળ લઈ જવા ઈચ્છતું નથી.
દબાવની વાત પર પીસીબીનો ઇનકાર
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના વડા મોહસિન નકવીએ તે વાતનો ઇનકાર કર્યો કે પાકિસ્તાન કોઈ ICC ચેતવણી કે દબાવમાં છે. તેમણે કહ્યું કે પાકિસ્તાન ધમકીઓથી ડરવાનું નથી અને તેણે દરેક નિર્ણયમાં પોતાની વાત મજબૂતીથી રાખી છે. નકવી પ્રમાણે આ સમગ્ર ઘટનાક્રમની જાણકારી પ્રધાનમંત્રીને આપશે અને બધા પક્ષો સાથે વાતચીત બાદ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે.
