Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે આ દિવસે થશે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત, જાણો ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ

T20 World Cup 2026 India Squad : ફેબ્રુઆરી-માર્ચમાં યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત ક્યારે થશે તે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. તમે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સને લાઇવ પણ જોઈ શકો છો. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 19, 2025, 05:47 PM IST

Trending Photos

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે આ દિવસે થશે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત, જાણો ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ

T20 World Cup 2026 India Squad : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ભારત અને શ્રીલંકામાં 7 ફેબ્રુઆરીથી 8 માર્ચ દરમિયાન યોજાશે. ટીમ ઇન્ડિયાનો પહેલો મુકાબલો 7 ફેબ્રુઆરીએ યુએસએ સામે થશે. આ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 20 ટીમો ભાગ લેશે, જે પાંચ-પાંચના ચાર ગ્રુપમાં વહેંચાયેલી છે. BCCI ટૂંક સમયમાં વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ ઇન્ડિયાની ટીમની જાહેરાત કરે તેવી અપેક્ષા છે અને તારીખ અંગે એક મોટી અપડેટ પણ આવી છે.

ટીમ ઇન્ડિયાની જાહેરાત ક્યારે થશે ?

Add Zee News as a Preferred Source

અહેવાલો અનુસાર, BCCI 20 ડિસેમ્બર, શનિવારના રોજ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરશે. મીડિયા અને પત્રકારોને સંબોધતા પહેલા ટીમની યોજના બનાવવા માટે મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરની અધ્યક્ષતામાં BCCIની બેઠક યોજાશે. ટીમની યોજના બનાવવા માટે અધિકારીઓ વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે મળશે.

ટીમ ઇન્ડિયા ગ્રુપ Aમાં પાકિસ્તાન, યુએસએ, નેધરલેન્ડ અને નામિબિયા સાથે છે. ભારત અને શ્રીલંકા ટુર્નામેન્ટના સંયુક્ત યજમાન છે. જો પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો ટાઇટલ મેચ પણ શ્રીલંકામાં રમાશે, નહીંતર ફાઇનલ ભારતમાં રમાશે.

2026 T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ભારતની છેલ્લી T20 શ્રેણી ન્યુઝીલેન્ડ સામે છે. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી 21 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે, જેની અંતિમ મેચ 31 જાન્યુઆરીએ રમાશે. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની T20 શ્રેણી અને વર્લ્ડ કપ બંને માટે ટીમ સમાન હશે. તેથી જ્યારે અજિત અગરકર પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ટીમની જાહેરાત કરશે, ત્યારે તે T20 વર્લ્ડ કપ અને ન્યુઝીલેન્ડ સામેની T20 શ્રેણી બંને માટે હશે.

ICCના નિયમો અનુસાર, બધી ટીમોએ ટુર્નામેન્ટ શરૂ થવાના 30 દિવસ પહેલા તેમની ટીમની જાહેરાત કરવી આવશ્યક છે. આનો અર્થ એ છે કે BCCI પાસે 8 જાન્યુઆરી સુધીનો સમય છે, પરંતુ ન્યુઝીલેન્ડ સામેની T20 શ્રેણીને ધ્યાનમાં રાખીને, બોર્ડ ટીમોની જાહેરાત વહેલા કરી રહ્યું છે. એ નોંધનીય છે કે ટીમની જાહેરાત પછી પણ બોર્ડ તેની ટીમમાં ફેરફાર કરી શકે છે, જે ICCની મંજૂરીને આધીન છે. ઈજાના કિસ્સામાં ટુર્નામેન્ટની મધ્યમાં પણ ફેરફારો થઈ શકે છે.

2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કયા સમયે કરવામાં આવશે?

ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત BCCI મુખ્યાલય ખાતે કરવામાં આવશે. અહેવાલો અનુસાર, ટીમની જાહેરાત બપોરે 1:30 વાગ્યે થશે.

ટીમ ઈન્ડિયાના T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની જાહેરાતનું લાઈવ પ્રસારણ ક્યાં થશે ?

મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકર પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરશે. આ જાહેરાત સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે. લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતની સંભવિત ટીમ

સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), જિતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), અક્ષર પટેલ, શિવમ દુબે, જસપ્રિત બુમરાહ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, હર્ષિત રાણા, વોશિંગ્ટન સુંદર, અર્શદીપ સિંહ.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
BCCIt20 world cup 2026India Squadindian cricket team

Trending news