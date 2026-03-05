Prev
વાનખેડેની પિચ પર દેખાઈ રહ્યું છે ઘાસ, કઈ ટીમને થશે ફાયદો - ભારત કે ઇંગ્લેન્ડ ? જાણો કેટલો થશે સ્કોર

Wankhede Pitch Report : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે આજે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે સેમિફાઇનલ છે. ભારતે T20 વર્લ્ડ કપની પોતાની શરૂઆતની મેચ અહીં રમી હતી. ઇંગ્લેન્ડે પણ પોતાની મેચો અહીં રમી છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, આ પિચ પર કઈ ટીમને ફાયદો થશે અને કેટલો સ્કોર થશે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 05, 2026, 01:26 PM IST
  • ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની બીજી સેમિફાઇનલ
  • 5 માર્ચે સાંજે 7 વાગ્યે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે
  • વાનખેડેની પિચ બેટ્સમેન-ફ્રેન્ડલી મનાય છે, તેથી રનનો વરસાદ થશે

Wankhede Pitch Report : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની બીજી સેમિફાઇનલ ગુરુવારે સાંજે 7 વાગ્યે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. મેચ પહેલા પિચ અંગે ચર્ચાઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. પિચ પર ઘાસનો હળવો પડ દેખાય છે, પરંતુ ટીમ ઇન્ડિયાના બોલિંગ કોચ મોર્ને મોર્કેલ માને છે કે તેમ છતાં મેચ હાઇ-સ્કોરિંગ બની શકે છે.

વાનખેડે પિચ પરંપરાગત રીતે બેટ્સમેન-ફ્રેન્ડલી માનવામાં આવે છે અને ટૂંકી બાઉન્ડ્રી મોટા સ્કોરની શક્યતા વધારે છે. પરિણામે બંને ટીમો પાસે વિસ્ફોટક બેટ્સમેન હોવાથી રનનો વરસાદ જોવા મળી શકે છે.

અભિષેક શર્મા પર નજર

ભારતીય ટીમ પણ તેમના ઓપનર અભિષેક શર્મા પાસેથી મોટી ઇનિંગની આશા રાખશે. એક વર્ષ પહેલા આ જ મેદાન પર આ જ વિરોધી ટીમ સામે તેણે શાનદાર સદી ફટકારી હતી, જેણે ક્રિકેટ જગતનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. જો અભિષેક ફરીથી એ જ સ્ટાઈલમાં બેટિંગ કરશે, તો ભારતને મોટો ફાયદો થઈ શકે છે.

જો કે, આ વર્લ્ડ કપે ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે ICC ટુર્નામેન્ટમાં મેચ દ્વિપક્ષીય શ્રેણીથી સંપૂર્ણપણે અલગ હોય છે. નોકઆઉટ મેચોમાં દબાણ ઘણું વધારે હોય છે અને એક નાની ભૂલ પણ મેચનું પાસું બદલી શકે છે.

વાનખેડે પિચ રિપોર્ટ

આ મેચ માટે 7 નંબરની પિચ નક્કી કરવામાં આવી છે, જે મધ્યમાં છે અને બંને બાજુ સમાન અંતરે બાઉન્ડ્રી છે. આ તે જ પિચ છે જેનો ઉપયોગ ઇંગ્લેન્ડની વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ગ્રુપ-સ્ટેજ મેચ અને નેપાળની ઇટાલી સામે આઘાતજનક હાર દરમિયાન થયો હતો, પરંતુ 12 ફેબ્રુઆરીથી આ પિચનો ઉપયોગ થયો નથી.

આ પિચ પર હળવું ઘાસ છે, મુંબઈના તાજેતરના ગરમ હવામાનને ધ્યાનમાં લેતા પિચ પર ઘાસ રહેવાની શક્યતા છે. બંને બાજુની ફાયરપાવરને જોતાં કુલ 200થી વધુનો સ્કોર થઈ શકે છે. સારો ઉછાળો મળી શકે છે.

ભારત vs ઈંગ્લેન્ડ હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

T20 વર્લ્ડ કપમાં ઈંગ્લેન્ડ ભૂતકાળમાં પાંચ વખત ભારતનો સામનો કરી ચૂક્યું છે, જેમાં સતત સેમિફાઇનલનો પણ સમાવેશ થાય છે. 2024માં તેની તાજેતરની જીત પછી ભારત હેડ-ટુ-હેડ 3-2થી આગળ છે, જોકે આ ટુર્નામેન્ટમાં હજુ સુધી કોઈ પણ ટીમ સતત બે મેચ જીતી શકી નથી. ભારતનો એકંદર T20 હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ વધુ સારો છે, જેમાં ભારતની 17 જીત છે અને ઇંગ્લેન્ડની 12 જીત છે, જેમાં છેલ્લા સાતમાંથી છ ઘરેલુ મેદાન પર જીત મેળવી છે.
 

