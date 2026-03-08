T20 Wolrd Cup Final: તો ફાઈનલમાં હારી જશે ટીમ ઈન્ડિયા! 'રવિવાર'નો બની ગયો ગજબ સંયોગ
India vs New Zealand: અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં આજે આઈસીસી ટી20 વિશ્વકપ 2026ની ફાઈનલ રમાવાની છે. આ મેચમાં ભારતની ટક્કર ન્યૂઝીલેન્ડ સામે થવાની છે. આ પહેલા અમે તમને એક રસપ્રદ આંકડા વિશે જણાવીશું.
- આઈસીસી ટી20 વિશ્વકપ ફાઈનલમાં આજે ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ ટકરાશે
- અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે ફાઈનલ મેચ
- ફાઈનલ પહેલા એક ચોંકાવનારો આંકડો આવ્યો સામે
Trending Photos
IND vs NZ: આજે બધા ભારતીય ક્રિકેટ ફેન્સની નજર અમદાવાદ પર રહેલી છે. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં આઈસીસી ટી20 વિશ્વકપ-2026નો ફાઈનલ મુકાબલો રમાવાનો છે. આ મેચ ભારતીય સમયાનુસાર સાંજે 7 કલાકે શરૂ થશે. ભારતીય ટીમ ત્રીજી વખત ટી20 વિશ્વકપ જીતવાના ઈરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડની નજર પ્રથમ ટ્રોફી જીતવા પર છે.
ભારત રચી શકે છે ઈતિહાસ
ભારતીય ટીમે આ ટૂર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. ટ્રોફી જીતવા માટે ભારતને દાવેદાર માનવામાં આવી રહ્યું છે. સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાનીમાં છેલ્લા બે વર્ષથી ટી20 ક્રિકેટમાં ભારતનો દબદબો જોવા મળ્યો છે. ભારત પાસે અનેક મેચ વિનર ખેલાડી છે. તેવામાં ભારતીય ટીમની નજર પ્રથમવાર ઘરઆંગણે ટી20 વિશ્વકપ જીતવા પર છે. કોઈ ટીમ અત્યાર સુધી પોતાના ઘરમાં ટી20 વિશ્વકપની ટ્રોફી જીતી શકી નથી.
ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે ભારત
ભારતે વર્ષ 2024મા રોહિત શર્માની આગેવાનીમાં ટી20 વિશ્વકપ જીત્યો હતો. હવે ભારતની નજર સતત બીજી ટ્રોફી પર છે. આ મેચમાં ભારતીય ટીમ કમાલ કરી ઈતિહાસ રચી શકે છે. પરંતુ આ વચ્ચે એક ચોંકાવનારો આંકડો સામે આવ્યો છે. ભારતે અત્યાર સુધી કુલ સાત વિશ્વકપ ફાઈનલ (વનડે અને ટી20) રમી છે, જેમાંથી ચાર વખત જીત મેળવી છે. પરંતુ અમે તમને એક ચોંકાવનારા આંકડા વિશે જણાવીશું.
રવિવારે ક્યારેય આઈસીસી વિશ્વકપ ફાઈનલ જીત્યું નથી ભારત
ભારતીય ટીમે અત્યાર સુધી ચાર વખત વનડે વિશ્વકપ અને ત્રણ વખત ટી20 વિશ્વકપની ફાઈનલ રમી ચુક્યું છે. જેમાંથી ભારતે બે વખત વનડે વિશ્વકપ અને બે વખત ટી20 વિશ્વકપ જીત્યો છે. પરંતુ ત્રણ વખત ભારતે આઈસીસી વિશ્વકપની ફાઈનલમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ ત્રણેય હાર ભારતને રવિવારે રમાયેલી ફાઈનલમાં મળી છે. જ્યારે ભારતે શનિવારે રમાયેલી ચારેય ફાઈનલમાં જીત મેળવી હતી.
આઈસીસી વિશ્વકપ (ટી20 અને વનડે) ભારતનું ફાઈનલમાં પ્રદર્શન
1983 Final - Saturday (Won)
2003 Final - Sunday (Lost)
2007 Final - Monday (Won)
2011 Final - Saturday (Won)
2014 Final - Sunday (Lost)
2023 Final - Sunday (Lost)
2024 Final - Saturday (Won)
એટલે કે ભારતે પ્રથમવાર 1983મા કપિલ દેવની આગેવાનીમાં 50 ઓવરનો વિશ્વકપ જીત્યો ત્યારે ફાઈનલ મેચ શનિવારે રમાઈ હતી. ત્યારબાદ ભારતે 2007નો વિશ્વકપ જીત્યો ત્યારે ફાઈનલ મેચ સોમવારે રમાઈ હતી. આ પછી 2011ના વનડે વિશ્વકપની ફાઈનલ મેચ શનિવારે રમાઈ હતી, જેમાં ધોનીની આગેવાનીમાં ભારતે જીત મેળવી હતી. આ પછી વાત કરવામાં આવે તો ભારતે છેલ્લે વર્ષ 2024મા રોહિતની આગેવાનીમાં ટી20 વિશ્વકપ જીત્યો ત્યારે મેચ શનિવારે રમાઈ હતી.
રવિવારે ત્રણ ફાઈનલમાં ભારતની હાર
વર્ષ 2003ના વિશ્વકપ ફાઈનલમાં ભારતે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ મેચ રવિવારે રમાઈ હતી, જેમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ભારત હારી ગયું હતું. ત્યારબાદ 2014મા ટી20 વિશ્વકપમાં ભારતે શ્રીલંકા સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, ત્યારે પણ રવિવાર હતો. ત્યારબાદ 19 નવેમ્બર 2023મા અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે વનડે વિશ્વકપ ફાઈનલમાં ભારતે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, આ દિવસે પણ રવિવાર હતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે