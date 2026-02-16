Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

T20 World Cup 2026: Ind Vs Pak મેચમાં હાર્દિકનો બાટલો કેમ ફાટ્યો? આ ખેલાડીનો લઈ લીધો ક્લાસ, Watch Video 

Ind Vs Pak: કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ટી20 વર્લ્ડ કપની ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ ટીમ ઈન્ડિયાએ પ્રભુત્વ સાથે જીતી લીધી. પરંતુ આ મેચમાં એવું તે શું થયું કે હાર્દિક કુલદીપ યાદવ પર ગુસ્સે ભરાયો? ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 16, 2026, 09:21 AM IST
  • ભારત-પાકિસ્તાનની મેચમાં ભારતીય ખેલાડીઓમાં અચાનક જોવા મળ્યો તણાવ
  • હાર્દિક પંડ્યા અકળાઈ ગયો અને કુલદીપ યાદવ પર કાઢ્યો ગુસ્સો
  • નાની નાની ભૂલો ક્યારેક મેચનું પાસું પલટી નાખે છે, જો કે ભારત અંતે જીતી ગયું

Trending Photos

T20 World Cup 2026: Ind Vs Pak મેચમાં હાર્દિકનો બાટલો કેમ ફાટ્યો? આ ખેલાડીનો લઈ લીધો ક્લાસ, Watch Video 

હાલ આઈસીસી ટી20 વર્લ્ડ કપ ચાલી રહ્યો છે. ભારત મેજબાની કરી રહ્યું છે પરંતુ પાકિસ્તાન સાથેની મેચો શ્રીલંકામાં રમાઈ રહી છે. જે   અંતર્ગત  ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચેની લીગ મેચ રવિવારે 15 ફેબ્રુઆરીના રોજ કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં રમાઈ. આ મેચમાં પહેલા ટોસ જીતીને પાકિસ્તાને ભારતને બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. ઈશાન કિશનની ધૂંઆધાર બેટિંગની મદદથી ટીમ ઈન્ડિયાએ મેચમાં 175 રન કર્યા અને ત્યારબાદ ભારતીય બોલરો આગળ પાકિસ્તાન ઘૂંટણિયે પડ્યું અને ભારત 61 રનથી જીતી ગયું. પરંતુ આ મેચમાં એક એવો ઘટનાક્રમ જોવા મળ્યો જેના લીધે બધા દંગ રહી ગયા હતા. જીત તરફ આગળ વધી રહેલી ભારતીય ટીમના ખેલાડીઓ વચ્ચે થોડો  તણાવ જોવા મળ્યો હતો. આખરે શું છે મામલો તે ખાસ જાણો. 

હાર્દિકનો બાટલો  કેમ ફાટ્યો?
ટીમ ઈન્ડિયાએ આપેલા 176 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી પાકિસ્તાનની ટીમ શરૂઆતથી જ લથડિયા ખાતી જોવા મળી હતી. સતત વિકેટો પડી રહી હતી અને પીચ પર ટકવું તેમના માટે મુશ્કેલ થઈ રહ્યું હતું. ટીમ એકદમ જીતની નજીક હતી. આ દરમિયાન 18મી ઓવરમાં હાર્દિક પંડ્યાની બોલિંગના બીજા બોલ પર શાહીને સ્લોગ રમવાની કોશિશ કરી અને બોલ ઊંચો ગયો. કુલદીપ આ બોલનો કેચ પકડવા માટે પૂરેપૂરી રીતે સમર્થ હતો પરંતુ અચાનક ડીફોકસ થઈ જતા બોલ તેના હાથમાંથી  છટકીને સીધો બાઉન્ડ્રી પાર કરી ગયો અને શાહીનને 6 રન મળી ગયા. આવું જ કઈક ઈશાન કિશન સાથે પણ થયું હતું અને તે કેચ પકડી શક્યો નહતો. સતત બેવાર આ રીતે કેચ છૂટતા હાર્દિક પંડ્યા ખુબ અકળાઈ ગયો. મેચ પૂરી થયા બાદ જ્યારે ખેલાડીઓ ડ્રેસિંગ રૂમમાં પાછા ફરી રહ્યા હતા ત્યારે હાર્દિક કુલદીપ યાદવ સાથે શાબ્દિક ટપાટપી કરતો જોવા મળ્યો હતો. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ પણ કુલદીપને કઈક બોલતા જોવા મળ્યા હતા. આ દરમિયાન તિલક વર્માના ચહેરા પર ચિંતા જોવા મળી હતી. જ્યારે રિંકુ સિંહ બધાને શાંત કરતો જોવા મળ્યો હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

— rohan 17 (@rohan1715781840) February 15, 2026

— LUCKY RAJ (@luckyhuckere) February 15, 2026

વાત જાણે એમ હતી કે હાર્દિકને ગુસ્સો એટલા માટે આવ્યો કારણ કે જો કુલદીપ યાદવે કેચ પકડી લીધો હોત તો મેચ ત્યારે જ પતી ગઈ હોત. તેની જગ્યાએ તેને 6 રન મળી ગયા અને બોલ પણ વધારે ફેંકવા પડ્યા. મોટી મેચોમાં આવી નાની નાની ભૂલો ક્યારેક ભારે પડી જતી હોય છે. જેના કારણે હાર્દિક કુલદીપ પર અકળાઈ ગયો. 

જો કે કેચ  છૂટ્યા બાદ હાર્દિક એકદમ પ્રોફેશનલ અંદાજમાં જોવા મળ્યો હતો અને તેણે પછી 18મી ઓવરના છેલ્લા બોલે ઉસ્માન તારિકની વિકેટ લઈ મેચ પતાવી દીધી. હાર્દિકની બોલિંગે સાબિત કરી દીધુ કે દબાણમાં તે મેચ પલટી નાખવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
t20 world cup 2026Ind Vs  PakColamboHardik PandyaKuldeep YadavCricket

Trending news