Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

Explainer : ભારત સામે નોકઆઉટમાં પણ નહીં રમે પાકિસ્તાન ? જો આવું થાય છે તો કોને થશે ફાયદો ? જાણો નિયમ

Ind vs Pak T20 World Cup Controversy: પાકિસ્તાને ભારત સામેની ગ્રુપ મેચનો બહિષ્કાર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય ગ્રુપ A માટે ક્વોલિફિકેશન ગણિતને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખશે. આ ઉપરાંત પાકિસ્તાને નોકઆઉટમાં ભારત સામે રમશે કે નહીં, તે અંગે પણ સ્પષ્ટતા કરી નથી, ત્યારે જો તે નોકઆઉટમાં ભારત સામે રમશે નહીં તો કોને ફાયદો થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 02, 2026, 11:14 AM IST

Trending Photos

Explainer : ભારત સામે નોકઆઉટમાં પણ નહીં રમે પાકિસ્તાન ? જો આવું થાય છે તો કોને થશે ફાયદો ? જાણો નિયમ

Ind vs Pak T20 World Cup Controversy: 2026નો T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી ભારત અને શ્રીલંકામાં રમાનાર છે. ત્યારે પાકિસ્તાને ગ્રુપ સ્ટેજની મેચ રમવાનો ઈન્કાર કરી દીધો છે. આ નિર્ણય પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે નહીં, પરંતુ પાકિસ્તાન સરકારે લીધો છે, ત્યારે આ બહિષ્કારનો નિર્ણય પાકિસ્તાન ક્રિકેટ માટે નુકશાનકારક સાબિત થઈ શકે છે.

ભારતને રમ્યા વગર જ મળશે બે પોઈન્ટ

Add Zee News as a Preferred Source

પાકિસ્તાન સરકારના નિર્ણય મુજબ, 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં યોજાનારી ભારત-પાકિસ્તાન ગ્રુપ મેચ રમાશે નહીં. આનો અર્થ એ થયો કે ભારતને વોકઓવર દ્વારા બે પોઈન્ટ મળશે. T20 જેવી ટૂંકી ટુર્નામેન્ટમાં આ બે પોઈન્ટ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. જો કે, આ નિર્ણય પાકિસ્તાન માટે આગળનો રસ્તો વધુ મુશ્કેલ બનાવી શકે છે.

ગ્રુપ સ્ટેજમાં ભારત સામે ન રમવાથી પાકિસ્તાનની ક્વોલિફિકેશન આશાઓ પર પણ અસર પડશે. ગ્રુપમાંથી ફક્ત બે ટીમો જ આગળ વધશે. પરિણામે પાકિસ્તાને ભારત સિવાય બાકીના દેશો સામેની બધી મેચ જીતવી પડશે. માત્ર જીત જ નહીં, પરંતુ નેટ રન રેટ પણ તેમના માટે એક મોટો પડકાર હશે. વરસાદ અથવા કોઈપણ એક નબળું પ્રદર્શન તેમની રમતને બગાડી શકે છે.

પાકિસ્તાન માટે આગળનો રસ્તો વધુ મુશ્કેલ

ગ્રુપ Aમાં ભારત, પાકિસ્તાન, નેધરલેન્ડ, નામિબિયા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનો સમાવેશ થાય છે. ટોચની બે ટીમો સુપર 8માં આગળ વધશે. ભારતના બે પોઈન્ટ પહેલાથી જ તેમની સ્થિતિ મજબૂત કરશે, જ્યારે પાકિસ્તાન માટે દરેક મેચ કરો યા મરો જેવી હશે. ભારત હવે તેની બાકીની મેચો વધુ દબાણ વિના રમી શકે છે અને જીત સાથે તેનો નેટ રન રેટ મજબૂત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે. દરમિયાન ભારત સામે સંભવિત પોઈન્ટ ગુમાવ્યા બાદ પાકિસ્તાન પાસે ફક્ત ત્રણ મેચ રહેશે.

પાકિસ્તાનની વર્લ્ડ કપ સફર નેધરલેન્ડ્સ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને નામિબિયા સામેની તેની મેચો પર નિર્ભર રહેશે. જો પાકિસ્તાન ત્રણેય મેચ જીતે છે, તો તેની ક્વોલિફિકેશનની શક્યતાઓ અકબંધ રહેશે. જો કે, જો ટીમ ફક્ત બે મેચ જીતે છે, તો મામલો નેટ રન રેટ અને અન્ય ટીમોના પરિણામો પર નિર્ભર રહેશે. ભારત સામે ન રમવાને કારણે પાકિસ્તાનનો નેટ રન રેટ પહેલાથી જ ખરાબ હોવાથી, તેની સ્થિતિ નોંધપાત્ર રીતે નબળી પડી જશે. જો પાકિસ્તાન એક કે તેથી ઓછી મેચ જીતે છે, તો સુપર 8માં પહોંચવું લગભગ અશક્ય બની જશે.

પાકિસ્તાનને છેલ્લા T20 વર્લ્ડ કપમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તેથી આ ત્રણ મેચ જીતવી પાકિસ્તાન માટે મુશ્કેલ બનશે. પાકિસ્તાન પહેલાથી જ ગ્રુપ સ્ટેજમાં ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થવાના ખતરામાં છે.

જો નોકઆઉટમાં ના રમે તો શું થશે ?

સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે જો ભારત અને પાકિસ્તાન નોકઆઉટ મેચોમાં આમને-સામને થાય તો શું થશે. PCB કે ICC તરફથી હજુ સુધી કોઈ સ્પષ્ટ જવાબ મળ્યો નથી કે પાકિસ્તાન નોકઆઉટમાં ભારત સામે રમશે કે નહીં. સેમિફાઇનલ કે ફાઇનલમાં ભારત-પાકિસ્તાન મેચ ICC માટે એક મુખ્ય આકર્ષણ છે. 

જો પાકિસ્તાન નોકઆઉટ મેચોમાં રમવાનો ઇનકાર કરે છે, તો તે ફક્ત એક ટીમનો નિર્ણય નહીં હોય, પરંતુ ટુર્નામેન્ટની વિશ્વસનીયતા અને ICCની વિશ્વસનીયતા પર પણ પ્રશ્નો ઉભા કરશે. એ સ્પષ્ટ છે કે ભારત-પાકિસ્તાન મેચનું વાસ્તવિક ચિત્ર હજુ બહાર આવ્યું નથી અને આગામી દિવસોમાં આ મુદ્દો મોટો આકાર લઈ શકે છે.

પાકિસ્તાનની ગ્રુપ મેચો

  • પાકિસ્તાન vs નેધરલેન્ડ્સ - 07 ફેબ્રુઆરી, કોલંબો
  • પાકિસ્તાન vs યુએસએ - 10 ફેબ્રુઆરી, કોલંબો
  • પાકિસ્તાન vs ભારત - 15 ફેબ્રુઆરી, કોલંબો*
  • પાકિસ્તાન vs નામિબિયા - 18 ફેબ્રુઆરી, કોલંબો

ભારત સામે મેચ ન રમવાથી પાકિસ્તાનને નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન પણ થઈ શકે છે. પાકિસ્તાનને ICC તરફથી ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવાની ફી મળશે નહીં, જે બોર્ડની આવકનો મોટો ભાગ છે. ICC કરારનું ઉલ્લંઘન કરવાથી પાકિસ્તાનની વાર્ષિક આવક સ્થગિત થઈ શકે છે. વધુમાં પાકિસ્તાનને અન્ય દેશો સાથે દ્વિપક્ષીય શ્રેણીમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી શકે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

...और पढ़ें
t20 world cup 2026India vs PakistanIndia Pakistan T20 World Cup 2026

Trending news