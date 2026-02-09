Prev
T20 World Cup 2026: ભારત સામે મેચ રમશે પાકિસ્તાન, આજે થઈ શકે છે જાહેરાત, પાક પત્રકારનો દાવો

T20 World Cup 2026 IND vs PAK Match: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 15 ફેબ્રુઆરીએ શ્રીલંકામાં મેચ રમાઈ શકે છે. ટી20 વિશ્વકપના મહા મુકાબલા પહેલા પાકિસ્તાની પત્રકારે મોટો દાવો કર્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 09, 2026, 12:52 PM IST

IND vs PAK, T20 World Cup 2026: 15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કોલંબોના પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં ટક્કર થશે કે નહીં? ટી20 વિશ્વકપ 2026 માં બંને ટીમો વચ્ચે મુકાબલો રમાશે કે નહીં? આ સવાલના જવાબ પરથી હવે પડદો ઉઠી રહ્યો છે. પાકિસ્તાની મીડિયાના હવાલાથી સમાચાર આવી રહ્યાં છે કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ રમાઈ શકે છે. એટલે કે 15 ફેબ્રુઆરીએ બંને કટ્ટર હરીક્ષ મેદાનમાં જોવા મળી શકે છે. તેને લઈને પાકિસ્તાની પત્રકાર ઝાહિદ ગિશકોરીએ મોટી જાણકારી આપી છે.

પાકિસ્તાને પત્રકારે આપ્યું અપડેટ
પાકિસ્તાની પત્રકાર ઝાહિદ ગિશકોરીએ પોતાના એક્સ હેન્ડલ પર લખ્યું કે તે વાતની સંભાવના છે કે પાકિસ્તાનની ટીમ 15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત સામે મેદાનમાં ઉતરી શકે છે. તેમણે આગળ લખ્યું કે શ્રીલંકામાં રમાનાર મેચને લઈને પાકિસ્તાન સરકારના બે ટોપ અધિકારીઓએ તેમને જણાવ્યું છે. 

Pakistan 🇵🇰 will most likely play against India in #icct20worldcup2026 on 15th Feb in Sri Lanka, two informed Pakistan Govt’s top officials told me. Get ready for Big Cricket 🏏 Match, folks.

— Zahid Gishkori (@ZahidGishkori) February 8, 2026

24 કલાકમાં મોટી જાહેરાત
આ પહેલા લાહોરમાં 8 ફેબ્રુઆરીએ ICC ના પ્રતિનિધિઓ અને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ વચ્ચે વાતચીત થઈ હતી, જેમાં બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડના અધ્યક્ષ પણ હાજર રહ્યા હતા. Geo Super એ આંતરિક સૂત્રોના હવાલાથી જણાવ્યું કે  ICC, PCB અને  BCB વચ્ચે આ બેઠક આશરે 5 કલાક ચાલી અને પરિણામ સુધી પહોંચી છે. આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે આગામી 24 કલાકમાં ભારત-પાકિસ્તાન મેચને લઈને મોટી જાહેરાત થઈ શકે છે.

પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રીને મળ્યા બાદ નકવી કરી શકે છે જાહેરાત
બેઠક ખતમ થયા બાદ પાકિસ્તાનના યૂ-ટર્નની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેને લઈને 9 ફેબ્રુઆરીએ પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શરીફ સાથે વાતચીત કર્યા બાદ PCB અધ્યક્ષ મોહસિન નકવી ભારતની સાથે મેચ રમવાને લીલી ઝંડી આપી શકે છે.

t20 world cup 2026India vs PakistanIND vs Pak

