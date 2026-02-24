Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

નેટ રન રેટનો ખેલ... ઝિમ્બાબ્વેને કેટલા રને હરાવવું પડે તો ભારતની સેમિફાઈનલની આશા જીવંત રહેશે ?

T20 World Cup 2026 : ઝિમ્બાબ્વે સામે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ જીતી જતાં સેમિફાઈનલનું સમીકરણ બદલાઈ ગયું છે, હવે ભારતની આગામી મેચ ઝિમ્બાબ્વે સામે છે, ત્યારે આ મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેને કેટલા રને હરાવવું પડે તો ભારતની સેમિફાઈનલની આશા જીવંત રહેશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 24, 2026, 03:05 PM IST
  • ઝિમ્બાબ્વે સામે વેસ્ટ ઈન્ડિઝની જીતથી ટીમ ઈન્ડિયાની મુશ્કેલી વધી
  • ટોપ-2માં સ્થાન મેળવવા ભારતે ઝિમ્બાબ્વેને ખરાબ રીતે હરાવવું પડશે
  • જો ભારતીય ટીમ જીતે છે, તો ફક્ત ટીમનો નેટ રન રેટ પોઝિટિવ થશે

Trending Photos

નેટ રન રેટનો ખેલ... ઝિમ્બાબ્વેને કેટલા રને હરાવવું પડે તો ભારતની સેમિફાઈનલની આશા જીવંત રહેશે ?

T20 World Cup 2026 : ઝિમ્બાબ્વે સામે વેસ્ટ ઈન્ડિઝની જીતના કારણે ટીમ ઈન્ડિયાની મુશ્કેલી વધી છે, કારણ કે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સુપર-8ના ગ્રુપ-1માં દક્ષિણ આફ્રિકાનો નેટ રન રેટ પહેલાથી જ પ્લસ 3.8 પર હતો. જ્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ઝિમ્બાબ્વેને હરાવ્યું, ત્યારે દક્ષિણ આફ્રિકા પણ બીજા સ્થાને સરકી ગયું, કારણ કે વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો નેટ રન રેટ પ્લસ 5.35 પર પહોંચી ગયો છે. હવે, જો ટીમ ઈન્ડિયા પોઈન્ટ ટેબલના ટોપ-2માં સ્થાન મેળવવા માંગે છે, તો તેણે ઝિમ્બાબ્વેને ખરાબ રીતે હરાવવું પડશે, જે ખૂબ જ મુશ્કેલ લાગે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ટીમ ઈન્ડિયાનું પહેલું લક્ષ્ય તેના નકારાત્મક નેટ રન રેટને સકારાત્મકમાં ફેરવવાનું રહેશે. જે સરળ નથી. ભારતે નેટ રન રેટમાં દક્ષિણ આફ્રિકા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝને પછાડવાનું વિચારવું પણ ના જોઈએ. આ પાછળનું કારણ એ છે કે તેના નેટ રન રેટને પોઝિટિવમાં ફેરવવા માટે ટીમ ઈન્ડિયાએ ઝિમ્બાબ્વે સામે પ્રથમ બેટિંગ કરતાં ઓછામાં ઓછા 77 રનથી જીતવાની જરૂર છે.
 
ઉદાહરણ તરીકે, જો ભારતીય ટીમ રનનો પીછો કરી રહી હોય, તો તેણે 7.1 ઓવરમાં 101 રન ચેઝ કરવા પડશે. તો 11.1 ઓવરમાં 161 રન ચેઝ કરવા પડશે અને 12.5 ઓવરમાં 181 રન ચેઝ કરવા પડશે.

ટોપ-2માં પહોંચવા શું કરવું પડશે ?

જો ભારતીય ટીમ આમાં સફળ થાય છે, તો ફક્ત ટીમનો નેટ રન રેટ પોઝિટિવ થશે. ટીમ હજુ પણ પોઈન્ટ ટેબલમાં ત્રીજા સ્થાને રહેશે, કારણ કે તેનો નેટ રન રેટ -3,800 છે. ઝિમ્બાબ્વેનો -5,350 છે. જો ભારત જીતે છે, તો પણ તે ટોપ-2માં પહોંચી શકશે નહીં. જો ભારતીય ટીમ આ મેચ પછી બીજા સ્થાને પહોંચવા માંગે છે, તો તેણે ઝિમ્બાબ્વેને 150થી વધુ રનથી હરાવવું પડશે. ત્યારે જ તે નંબર-2નું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકશે, જે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ખૂબ જ મુશ્કેલ છે.

જોકે, સારા સમાચાર એ છે કે ભારતે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં બે વાર 150 કે તેથી વધુ રનથી મેચ જીતી છે. ભારતે એક વખત ન્યુઝીલેન્ડને 168 રનથી મોટા માર્જિનથી હરાવ્યું હતું, જ્યારે તેણે ઇંગ્લેન્ડને 150 રનથી હરાવ્યું હતું. જોકે, T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં ભારત ક્યારેય 100થી વધુ રનથી જીત્યું નથી. આ વખતે કામ વધુ મુશ્કેલ છે કારણ કે ચેન્નાઈમાં હાઈ સ્કોર થતો નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Team IndiaTeam India Net Run RateNRRt20 world cup 2026india vs zimbabwe

Trending news