Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

આજે 'કરો યા મરો' મુકાબલો... જો ભારતે સેમિફાઈનલની ટિકિટ ગુમાવી તો આ 4 ખેલાડીઓનું કરિયર દાવ પર

Team India : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આજે ઝિમ્બાબ્વે સામે સુપર 8 મેચ રમશે. ભારતે આ મેચ કોઈ કાળે જીતવી પડશે. ભારત માટે આ કરો યા મરો મુકાબલો છે. જો ભારત આ મેચ હારશે તો T20 વર્લ્ડ કપ 2026માંથી બહાર ફેંકાઈ જશે અને જો આવું થશે તો ટીમ ઈન્ડિયાના આ ખેલાડીઓનું T20 કરિયર જોખમમાં મુકાઈ જશે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 26, 2026, 11:24 AM IST
  • આજે ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે સુપર-8 મેચ રમાશે
  • ભારત માટે આ કરો યા મરો મુકાબલો 
  • જો ભારત આ મેચ હારશે તો T20 વર્લ્ડ કપ 2026માંથી બહાર થશે

Trending Photos

આજે 'કરો યા મરો' મુકાબલો... જો ભારતે સેમિફાઈનલની ટિકિટ ગુમાવી તો આ 4 ખેલાડીઓનું કરિયર દાવ પર

Team India : આજે ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે સુપર-8 મેચ રમાશે. બંને ટીમો ચેન્નાઈના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમમાં સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવાની દાવેદારી જાળવી રાખવા માટે આ મેચ જીતવા માંગશે. આ મેચ માટે ભારત માટે એક અનોખું દબાણ છે.  ભારતીય ટીમ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન હોવાથી અને ઘરઆંગણે રમી રહી હોવાથી તેના પર બેવડું દબાણ છે. 

દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હાર્યા બાદ ભારતીય ટીમનો નેટ રન રેટ -3.800 છે. આવી સ્થિતિમાં સૂર્યા બ્રિગેડ ઇચ્છશે કે સમીકરણ તેમના પક્ષમાં રહે. આફ્રિકા પર વેસ્ટ ઈન્ડિઝની જીત ભારતની સેમિફાઇનલની સ્થિતિને બગાડી શકે છે. તેથી ભારત ઈચ્છશે કે દક્ષિણ આફ્રિકા કોઈપણ કાળે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે મેચ જીતી જાય. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે સુપર 8 મેચ આજે બપોરે 3 વાગ્યે અમદાવાદમાં યોજાવાની છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

જો આજે ભારતીય ટીમ માટે અપેક્ષા મુજબ પરિણામાં નહીં આવે તો ઘણા ખેલાડીઓ છે જેમની T20 કારકિર્દી જોખમમાં મુકાઈ જશે. 

અભિષેક શર્મા

ભારતમાં હાલમાં સૌથી વધુ ટીકાનો સામનો કરી રહેલો ખેલાડી અભિષેક શર્મા છે, જેણે T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ચાર મેચમાં 15 રન બનાવ્યા છે. આ 15 રન પણ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની તેની છેલ્લી T20માં આવ્યા હતા. અભિષેક શર્મા હાલમાં T20 રેન્કિંગમાં નંબર વન બેટ્સમેન છે, પરંતુ તેના તાજેતરના ફોર્મે ટીમ ઇન્ડિયાનું ટેન્શન વધારી દીધું છે. 

જો અભિષેક સતત નિષ્ફળ રહે છે, તો યશસ્વી જયસ્વાલ અને વૈભવ સૂર્યવંશી પણ વિકલ્પ છે. વૈભવ 27 માર્ચે સિનિયર ભારતીય ટીમમાં પસંદગી માટે પાત્ર બનશે. વૈભવ હાલમાં 14 વર્ષનો છે અને ICC નિયમો અનુસાર, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમવા માટે ખેલાડીની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 15 વર્ષ હોવી જોઈએ.

તિલક વર્મા 

તિલક વર્મા પણ વર્તમાન T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય ટીમમાં એક નબળી કડી તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. તે ટીમની સૌથી મજબૂત નંબર 3 પોઝિશન પર રમે છે. તેણે પાંચ ઇનિંગ્સમાં 107 રન બનાવ્યા છે, સરેરાશ 21.40 અને 118.88 નો સ્ટ્રાઇક રેટ છે. આ નંબર 3 બેટ્સમેન માટે ખરાબ પ્રદર્શન છે. તેની જગ્યાએ શ્રેયસ ઐયર જેવા બેટ્સમેન પણ છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામે શોટ રમવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે તે જે રીતે આઉટ થયો તેના માટે સુનીલ ગાવસ્કરે પણ તેને આડે હાથ લીધો હતો.

રિંકુ સિંહ 

T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં રિંકુ સિંહે અત્યાર સુધી રમાયેલી પાંચ મેચોમાં ફક્ત 29 બોલ રમ્યા છે અને ફક્ત 24 રન બનાવ્યા છે. તેણે યુએસએ સામે 14 બોલમાં 6 રન, નામિબિયા સામે 6 બોલમાં 1 રન, પાકિસ્તાન સામે 4 બોલમાં 11 અણનમ અને નેધરલેન્ડ્સ સામે 3 બોલમાં અણનમ 6 રન બનાવ્યા છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામે તેણે 2 બોલ રમ્યા પરંતુ ખાતું ખોલ્યા વિના આઉટ થઈ ગયો. જોકે, ક્રિકેટ નિષ્ણાતોના એક વર્ગનું કહેવું છે કે રિંકુને ઘણી તકો મળી નથી, તેથી તેના પર પ્રશ્ન ઉઠાવવો અન્યાય છે. ટીમમાં તેનું સ્થાન લેવા માટે ઘણા ખેલાડીઓ છે.

સૂર્યકુમાર યાદવ 

સૂર્યકુમાર યાદવ આ T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય કેપ્ટન છે. જો કે, તેનું ફોર્મ એટલું સારું નથી જેટલો તે જાણીતો છે. સૂર્યા ભલે આ વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય ટીમ માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે, પરંતુ જો ભારતીય ટીમ આ વર્લ્ડ કપની સેમિફાઈનલમાં પહોંચતી નથી, તો 35 વર્ષીય આ ખેલાડીની કારકિર્દી જોખમમાં મુકાઈ શકે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
t20 world cup 2026india vs zimbabweT20 world Cup 2026 SemifinalSuryakumar Yadav

Trending news