T20 World Cup 2026 Final: ભારતનો ગુમનામ હીરો, જેણે ટીમ ઈન્ડિયાને 3 વખત બનાવી દીધી ચેમ્પિયન
ટીમ ઈન્ડિયાને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનાવવામાં સંજુ સેમસન, જસપ્રીત બુમરાહ, ઈશાન કિશન, શિવમ દુબે જેવા ખેલાડીઓનો હાથ રહ્યો. કોચ ગોતમ ગંભીરની ભૂમિકા મહત્વની રહી પરંતુ ચીફ સિલેક્ટર અજીત અગરકરે પણ પડદા પાછળ યોગદાન આપ્યું છે જેને ભૂલી શકાય નહીં.
- ન્યૂઝીલેન્ડને 96 રને હરાવી ભારત ઘરઆંગણે બન્યું ટી20 વર્લ્ડ ચેમ્પિયન
- ભારતની જીતમાં મુખ્ય પસંદગીકાર અજીત અગરકરની પણ ભૂમિકા
- અનેક આલોચના છતાં અગરકરે લીધા કડક નિર્ણયો
Trending Photos
Ajit Agarkar T20 World Cup 2026: ટી20 વિશ્વકપ 2026મા ભારતીય ટીમ ચેમ્પિયન બની ગઈ છે. અમદાવાદમાં રમાયેલી ફાઈનલમાં ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને 96 રને પરાજય આપ્યો હતો. ફાઈનલમાં જસપ્રીત બુમરાહ મેન ઓફ ધ મેચ રહ્યો તો સંજુ સેમસનને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ ભારતને ચેમ્પિયન બનાવવામાં આ દિગ્ગજની મોટી ભૂમિકા રહી. તે ન કોચ છે, ન ખેલાડી, તે ટીમના સપોર્ટ સ્ટાફમાં પણ નથી. પરંતુ આ દિગ્ગજે પોતાના નિર્ણયથી ભારતને એક-બે નહીં ત્રણ-ત્રણ આઈસીસી ટ્રોફી જીતાડી છે. આ દિગ્ગજ કોઈ અન્ય નહીં પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયાના ચીફ સિલેક્ટર અજીત અગરકર છે, જેણે પોતાના મજબૂત નિર્ણયથી મીડિયા અને સોશિયલ મીડિયાની આલોચનાનો સામનો કર્યો પરંતુ તેમ છતાં જર્યા વગર પોતાના નિર્ણયો લીધા હતા અને ટીમને ત્રણ વખત ચેમ્પિયન બનાવી છે.
અજીત અગરકરના નિર્ણયે ટીમને બનાવી ચેમ્પિયન
મુખ્ય પસંદગીકાર તરીકે અજીત અગરકરનો કાર્યકાળ 4 જુલાઈ 2023થી શરૂ થયો હતો. તેણે પોતાના કાર્યકાળમાં સાહસિક અને પ્રભાવશાળી નિર્ણય કર્યા, જેના કારણે ભારતે વ્હાઇટ બોલ ક્રિકેટમાં શાનદાર સફળતા મેળવી છે. અજીત અગરકરના કાર્યકાળમાં ભારતે ત્રણ આઈસીસી ટૂર્નામેન્ટ જીતી છે.
- વર્ષ 2024મા ભારતીય ટીમે આફ્રિકાને હરાવી ટી20 વિશ્વકપ જીત્યો.
- માર્ચ 2025મા ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતી.
- 8 માર્ચે ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવી ટી20 વિશ્વકપ જીત્યો.
અજીત અગરકરે લીધા મોટા નિર્ણય
અજીત અગરકરે સૂર્યકુમાર યાદવને ટી20 ટીમનો કેપ્ટન બનાવ્યો. તેનો આ નિર્ણય વિવાદિત રહ્યો કારણ કે ફેન્સ અને બીજા ક્રિકેટ એક્સપર્ટ પ્રમાણે હાર્દિક પંડ્યાને ટીમની કમાન મળવી જોઈતી હતી પરંતુ અગરકરે સૂર્યા પર દાવ લગાવ્યો અને ટીમ ઈન્ડિયાને ચેમ્પિયન બનાવી દીધી.
રોહિત શર્માને વનડે ટીમની કેપ્ટનશિપમાંથી દૂર કરવાનો નિર્ણય પણ અગરકરનો હતો. આ નિર્ણય એટલા માટે મોટો રહ્યો કારણ કે રોહિતની આગેવાનીમાં ભારતે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતી અને ત્યારબાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. અગરકરે વનડે ટીમની કમાન શુભમન ગિલને સોંપી છે.
ટી20 વિશ્વકપ 2026 પહેલા ઈશાન કિશનની પસંદગી અજીત અગરકરનો માસ્ટરસ્ટ્રોક સાબિત થઈ. ઈશાને પોતાની પસંદગીને સાચી સાબિત કરી અને ટી2 વિશ્વકપમાં 9 મેચમાં 317 રન ફટકારી દીધા..
અજીત અગરકરના કાર્યકાળમાં ટીમ ઈન્ડિયા વિશ્વકપ 2023ની ફાઈનલ સુધી પહોંચી હતી. પરંતુ ફાઈનલમાં તેને ઓસ્ટ્રેલિયાના હાથે હાર મળી હતી. પરંતુ તે વિશ્વકપમાં ભારતે સતત 10 મેચ જીતવાની સિદ્ધિ મેળવી હતી. ક્રિકેટની ટીમ પસંદ કરવામાં મુખ્ય પસંદગીકારની ભૂમિકા ખુબ મહત્વની હોય છે. એટલે કે ભારતની આ જીતમાં અગરકરનું પણ મહત્વનું યોગદાન રહ્યું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે