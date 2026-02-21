T20 World Cup 2026: શું સુપર-8 રાઉન્ડમાં રિઝર્વ-ડે છે? જો વરસાદ પડશે તો શું થશે? જાણો તમામ નિયમ
World Cup 2026, Super-8 round: પાકિસ્તાન અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની મેચ સાથે વર્લ્ડ કપ સુપર 8 રાઉન્ડમાં પ્રવેશી ગયો છે. અને અહીં મેચો ફક્ત થોડા અલગ નિયમો સાથે રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા આવતીકાલે રવિવારે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટકરાશે.
World Cup 2026, Super-8 round: ચાલી રહેલા T20 વર્લ્ડ કપનો ગ્રુપ સ્ટેજ હવે ભૂતકાળ બની ગયો છે. શનિવારે કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે ન્યુઝીલેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ સાથે વર્લ્ડ કપ સુપર 8 રાઉન્ડમાં પ્રવેશી ગયો છે. હવે તમે આ રાઉન્ડમાં વધુ સુપર 8 ક્રિકેટ જોશો. ઝિમ્બાબ્વે સહિત કેટલીક ટીમોએ ગ્રુપ સ્ટેજમાં આશ્ચર્યચકિત કર્યું. અને તમે આ ગ્રુપમાં પણ એવી જ અપેક્ષા રાખી શકો છો. આ રાઉન્ડમાં તમામ આઠ ટીમોને ચાર-ચારના બે ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. દરેક ટીમ તેમના ગ્રુપમાં ત્રણ મેચ રમશે. જોકે એટલી બધી નહીં, આ રાઉન્ડમાં મેચો ગ્રુપ સ્ટેજની તુલનામાં થોડા અલગ નિયમો અનુસાર રમાશે.
મેચમાં કોઈ રિઝર્વ ડે નહીં
ગ્રૂપ સ્ટેજની જેમ સુપર 8 રાઉન્ડમાં કોઈ રિઝર્વ ડે નથી. આનો અર્થ એ થયો કે વરસાદ પડે તો મેચને બીજા દિવસે ખસેડવાની કોઈ જોગવાઈ નથી. કાં તો બે મેચ રમાશે, અથવા પોઈન્ટ વહેંચવામાં આવશે.
ઓછામાં ઓછી આટલી ઓવરની મેચ રમાવી જોઈએ
મેચમાં પરિણામ કાઢવા માટે બંને ટીમોએ ઓછામાં ઓછી પાંચ ઓવર રમવી આવશ્યક છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો પહેલા બેટિંગ કરતી ટીમ સંપૂર્ણ પાંચ ઓવર રમી લે, તો બીજી ટીમે પણ એટલી જ ઓવર માટે બેટિંગ કરવી આવશ્યક છે. તો જ બધી ગણતરીઓ અને સમીકરણો શક્ય બનશે.
લઘુત્તમ ધોરણ પર આટલા વાગે મેચ શરૂ થવી જરૂરી
કોઈપણ મેચ પાંચ ઓવરના પરિણામના આધારે રાત્રે 11:10 વાગ્યા સુધીમાં પૂર્ણ થવી જોઈએ. આ માટે મેચ 9:45 થી 10:10 વાગ્યાની વચ્ચે શરૂ થવી જરૂરી છે.
જો મેચ મોડી પડે અથવા વરસાદ પડે તો...
જો કોઈ કારણોસર મેચ મોડી પડે, તો અમ્પાયર મેચને નિર્ધારિત શરૂઆતના સમય કરતાં 90 મિનિટ વધુ લંબાવી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે જો વરસાદને કારણે મેચ મોડી પડે તો તે રાત્રે 11:40 વાગ્યે સમાપ્ત થવી જોઈએ. આનો અર્થ એ છે કે ઓછામાં ઓછી 5 ઓવરની મેચ રાત્રે 11 થી 11:10 વાગ્યે શરૂ થવી જોઈએ અને રાત્રે 11:40 વાગ્યે સમાપ્ત થવી જોઈએ.
ડકવર્થ-લુઈસ નિયમ
જો મેચ પુરી થવાના ન્યૂનતમ માનક એટલે કે બન્ને ઈનિંગોમાં 5 ઓવર પૂર્ણ થઈ જાય, તો વિજેતા નક્કી કરવા માટે ડકવર્થ-લુઈસ નિયમ (DLS) નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તે વર્તમાન સ્કોર અને મેચમાં બાકીના સમયના આધારે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
