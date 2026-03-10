ટ્રોફી લઈને હનુમાન મંદિર ગયા તો TMC સાંસદે ઉઠાવ્યો સવાલ, ઈશાને જે જવાબ આપ્યો, Watch Video
Ishan Kishan Viral Video: અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલ ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ હતી જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 96 રનથી જીત મેળવી. ભવ્ય જીત મેળવ્યા બાદ ખેલાડીઓ મંદિર ગયા હતા જેને લઈને ટીએમસીના સાંસદ કિર્તી આઝાદે વિવાદિત નિવેદન આપ્યું હતું. હવે ઈશાન કિશને શું કહ્યું તેનો વીડિયો હાલ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ખાસ જાણો.
ટીમ ઈન્ડિયાના વિકેટ કિપર બેટર ઈશાન કિશન ટી20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ મંગળવારે પટણા પહોંચ્યા અને અહીં તેમનું ભવ્ય સ્વાગત પણ થયું. મીડિયા સાથે વાતચીતમાં એક પત્રકારે તેમને પૂર્વ ક્રિકેટર કિર્તી આઝાદના એ નિવેદન પર સવાલ પૂછ્યો જેમાં તેમણે વર્લ્ડ કપ ટ્રોફીને મંદિર લઈ જવાના નિર્ણય પર ટિપ્પણી કરી હતી. તેમના નિવેદન બાદ સોશિયલ મીડિયા અને ફેન્સ વચ્ચે તુતુ મેમે શરૂ થઈ ગઈ હતી.
શું જવાબ આપ્યો ઈશાન કિશને?
ઈશાંત કિશનને જ્યારે આ વિવાદિત નિવેદન પર ખુબ જ શાંત રીતે જવાબ આપ્યો તો બધા આફરીન થઈ ગયા. ઈશાન કિશન આ વિવાદમાં પડવાથી બચતો જોવા મળ્યો. તેણે ખુબ જ શાંત અંદાજમાં જવાબ આપ્યો અને વાતચીતનું ફોકસ ટીમ ઈન્ડિયાની ઐતિહાસિક જીત પર ફેરવી દીધું.
ઈશાંત કિશને કહ્યું કે હું હમણા જ આટલો શાનદાર વર્લ્ડ કપ જીતીને આવ્યો છું. તમે સારા સવાલ પૂછો. કિર્તી આઝાદે શું કહ્યું તેના પર હું શું કહું? તમે પૂછો કે કેવું લાગે છે અને કેટલી મજા આવી.
#WATCH | Patna, Bihar | On India's ICCT20WorldCup2026 win, Indian cricketer Ishan Kishan says, "It is a great thing for the entire nation and we hope that we play and win the same way in the future as well... I try that more players get inspired to advance ahead..."
On former… pic.twitter.com/MfBmqyvMfY
— ANI (@ANI) March 10, 2026
શું હતો વિવાદ
અત્રે જણાવવાનું કે જ્યારે ભારતના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર તથા જય શાહે વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ અમદાવાદના એક હનુમાન મંદિરમાં ટ્રોફી સાથે દર્શન કર્યા ત્યારથી વિવાદની શરૂઆત થઈ. ટીમ ઈન્ડિયાયે રવિવારે ફાઈનલ જીત્યા બાદ સ્ટેડિયમની પાસે જ એક હનુમાન મંદિરમાં પગપાળા જઈને ટ્રોફી સાથે દર્શન કર્યા હતા. ખેલાડીઓના મંદિર જવાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો.
SHAME ON TEAM INDIA! 😡
When we won the World Cup under Kapil Dev in 1983, we had Hindu Muslim Sikh and Christian in the team.
We brought the trophy to our religious birth place our motherland India Bharat Hindustan
Why The Hell Is The Indian Cricket Trophy is being Dragged.…
— Kirti Azad (@KirtiAzaad) March 9, 2026
કિર્તી આઝાદે સવાલ ઉઠાવ્યો
ટીમ ઈન્ડિયાના આ વ્યવહાર પર સવાલ ઉઠાવતા ટીએમસીના સાંસદ તથા પૂર્વ ક્રિકેટર કિર્તી આઝાદે સોશિયલ મીડિયા પર કહ્યું કે વર્લ્ડ કપ આખા દેશની જીત છે. તેમણે લખ્યું કે તે 140 કરોડ ભારતીયોની જીત છે. પછી ભલે તે ગમે તે ધર્મનો હોય, અને ખેલ સમગ્ર દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેમણે ટીમ ઈન્ડિયાની આ હરકતને શરમજનક ગણાવતા જય શાહ અને સૂર્યકુમાર યાદવ ઉપર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા હતા.
