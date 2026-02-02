Prev
પાકિસ્તાનના ભારત સાથે નહીં રમવાના નિર્ણયથી અંબાણીને મોટો ઝટકો ! થશે કરોડોનું નુકશાન

Pakistan T20 World Cup 2026: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાતી મેચો માત્ર રોમાંચથી ભરેલી જ નહીં, પરંતુ કમાણીની દ્રષ્ટિએ પણ ખાસ છે. ભારત-પાકિસ્તાનની દરેક મેચ ICCની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ઇવેન્ટ માનવામાં આવે છે. જાહેરાતની દુનિયામાં તેને 'મની મેચ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેથી વર્લ્ડ કપમા જો પાકિસ્તાન ભારત સામે નહીં રમે, તો બ્રોડકાસ્ટર્સને કરોડનું નુકસાન થશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 02, 2026, 03:28 PM IST

Pakistan T20 World Cup 2026: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થાય તે પહેલાં પાકિસ્તાન સરકારે નવું નાટક શરૂ કર્યું છે. પાકિસ્તાન સરકારે તેની ટીમને વર્લ્ડ કપમાં મોકલવાની મંજૂરી આપી, પરંતુ ભારત સામે મેચ ન રમવાનો નિર્ણય લીધો છે. સરકારે જણાવ્યું કે પાકિસ્તાન 15 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ યોજાનારી ભારત-પાકિસ્તાન મેચ નહીં રમે. 

પાકિસ્તાનના આ નિર્ણયથી માત્ર ICC માટે જ નહીં, પરંતુ ટુર્નામેન્ટના બ્રોડકાસ્ટર્સ JioStar અને એડવર્ટાઈઝર માટે પણ નવી અનિશ્ચિતતા ઊભી થઈ છે. JioStar અંબાણીની રિલાયન્સ અને ડીઝની સ્ટારની સંયુક્ત કંપની છે.

સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, ભારત-પાકિસ્તાન મેચ ક્રિકેટ જગતનું 'પાવર એન્જિન' છે. જો મેચ આ બંને દેશો વચ્ચે મેચ ના રમાય તો તે બ્રોડકાસ્ટર્સ, સ્પોન્સર અને ખુદ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડની નાણાકીય સ્થિરતાને જોખમમાં મૂકી શકે છે. આ ફક્ત એક લડાઈ જ નથી, પરંતુ કરોડો રૂપિયા દાવ પર છે.

ICCએ આ નિર્ણય પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે અને સંભવિત પરિણામોની ચેતવણી આપી છે. તેનું કહેવું છે કે અમુક મેચો રમવી અને અમુક ના રમવીનો આ અભિગમ વૈશ્વિક ક્રિકેટ ઇકોસિસ્ટમને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

JioStarની સ્થિતિ પહેલાથી જ ખરાબ 

આ વિવાદ એવા સમયે ઉભો થયો છે, જ્યારે JioStarના ICC મીડિયા અધિકારોનું નાણાકીય માળખું પહેલેથી જ ચર્ચામાં છે. તાજેતરના અહેવાલોમાં સામે આવ્યું હતું કે JioStar બ્રોડકાસ્ટિંગમાંથી ખસી શકે છે, જોકે ICC અને JioStar વચ્ચે ચાર વર્ષનો બ્રોડકાસ્ટિંગ કરાર છે, જેમાં બે વર્ષ બાકી છે. જો કે, JioStar કરાર સમાપ્ત થાય તે પહેલાં ખસી જવા માંગે છે.

બ્રોડકાસ્ટર્સને 200થી 250 કરોડનું નુકસાન 

એક્સપર્ટનો અંદાજ છે કે જો ભારત-પાકિસ્તાન ગ્રુપ મેચ નહીં થાય, તો બ્રોડકાસ્ટર્સને જાહેરાત આવકમાં 200થી 250 કરોડનું નુકસાન થઈ શકે છે. તાજેતરની ICC ટુર્નામેન્ટમાં ભારત-પાકિસ્તાન મેચ દરમિયાન 10 સેકન્ડની જાહેરાત સ્લોટની કિંમત 40થી 60 લાખ સુધી પહોંચી ગઈ છે.

આ એક મેચમાં જ જાહેરાતની આવક 300 કરોડ છે. જો મેચ નહીં થાય, તો Jio-Star જેવા બ્રોડકાસ્ટર્સ ICC પાસેથી મોટા નુકસાન અથવા રિફંડની માંગ કરશે, કારણ કે તેઓએ આ એક મેચમાં લાખો રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું છે.
 

