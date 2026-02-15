Prev
એવું તો શું થયું કે વર્લ્ડ કપ અધવચ્ચે છોડી અચાનક ઘરે પહોંચ્યો આ ખેલાડી ? જાણો શું છે કારણ

T20 World Cup 2026 : T20 વર્લ્ડ કપ અધવચ્ચે છોડી ન્યુઝીલેન્ડનો સ્ટાર ખેલાડી ઘરે પરત ફર્યો છે. ખેલાડીએ આ અંગે મેનેજમેન્ટને જાણ કરી છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે આ કિવી ખેલાડી અચાનક ઘરે કેમ પરત ફર્યો છે.

Feb 15, 2026

એવું તો શું થયું કે વર્લ્ડ કપ અધવચ્ચે છોડી અચાનક ઘરે પહોંચ્યો આ ખેલાડી ? જાણો શું છે કારણ

T20 World Cup 2026 : ICC T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ન્યુઝીલેન્ડ ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ફાસ્ટ બોલર લોકી ફર્ગ્યુસન અચાનક ટુર્નામેન્ટ છોડીને ઘરે પરત ફર્યો છે. ફર્ગ્યુસન તેના પહેલા બાળકના જન્મના ખાસ પ્રસંગે તેની પત્ની એમ્મા અને પરિવાર સાથે રહેવા માંગે છે અને તેણે થોડા સમય માટે ટીમનો સાથ છોડ્યો છે. 

તેના નિર્ણયનો અર્થ એ છે કે તે કેનેડા સામેની અંતિમ ગ્રુપ D મેચ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. આ મેચ ન્યુઝીલેન્ડ માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે સુપર 8 તબક્કામાં એન્ટ્રી પહેલા પોતાની લય જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરશે. જો કે, ટીમ મેનેજમેન્ટે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ ખાસ પ્રસંગે ટીમ સંપૂર્ણપણે તેની સાથે છે અને તેના નિર્ણયનું સંપૂર્ણ સન્માન કરવામાં આવ્યું છે.

રિપ્લેસમેન્ટની કોઈ જાહેરાત નહીં 

મુખ્ય કોચ રોબ વોલ્ટરે ફર્ગ્યુસનના આ પગલાને સમર્થન આપતા કહ્યું કે તે લોકી અને એમ્મા માટે ખૂબ જ રોમાંચક અને ભાવનાત્મક ક્ષણ છે અને ટીમ ખુશ હતી કે તે આ મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગે તેના પરિવાર સાથે રહી શકશે. કોચે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે આ સમયે ટીમમાં કોઈ નવો ખેલાડી જોડાશે નહીં, કારણ કે ફર્ગ્યુસન સુપર 8 સ્ટેજ પહેલા ટીમમાં ફરી જોડાશે. જો કે, રિઝર્વ ખેલાડીઓ બેન સીઅર્સ અને કોલ મેકકોન્ચી ટીમ સાથે છે અને જરૂર પડ્યે તેમને મુખ્ય ટીમમાં સામેલ કરી શકાય છે.

કિવી ટીમ માટે મુખ્ય બોલર છે ફર્ગ્યુસન 

લોકી ફર્ગ્યુસન ન્યુઝીલેન્ડ માટે એક મુખ્ય ફાસ્ટ બોલર છે. તેનો અનુભવ અને ગતિ સૌથી અનુભવી બેટ્સમેનોને પણ મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે અને તેના આંકડા આ વાતની પુષ્ટિ કરે છે. તેણે કિવી ટીમ માટે અત્યાર સુધીમાં 47 T20 મેચોમાં 17.67ની સરેરાશ સાથે 70 વિકેટ લીધી છે. તે સુપર 8માં ટીમ માટે ટ્રમ્પ કાર્ડ સાબિત થઈ શકે છે. તેણે આ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી ત્રણ મેચમાં ચાર વિકેટ લીધી છે.

ગ્રુપ સ્ટેજની અંતિમ મેચ પર બધાની નજર 

ન્યુઝીલેન્ડ 17 ફેબ્રુઆરીએ ચેન્નાઈમાં કેનેડા સામે પોતાનો આગામી મુકાબલો રમશે, આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 11:00 વાગ્યે શરૂ થશે. ફર્ગ્યુસનની ગેરહાજરી ચોક્કસપણે બોલિંગ આક્રમણ પર અસર કરશે, પરંતુ ટીમ મેનેજમેન્ટને વિશ્વાસ છે કે બાકીના બોલરો જવાબદારી સંભાળી લેશે. હવે બધાની નજર આ મહત્વપૂર્ણ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડ કેવું પ્રદર્શન કરશે અને શું ફર્ગ્યુસન સુપર 8 સ્ટેજમાં પાછો ફરે છે કે નહીં તેના પર રહેશે.

ટી20 વર્લ્ડ કપ માટે ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ

મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), ફિન એલન, માર્ક ચેપમેન, ડેવોન કોનવે, જેકબ ડફી, લોકી ફર્ગ્યુસન, મેટ હેનરી, ડેરિલ મિશેલ, જેમ્સ નીશમ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, રચિન રવિન્દ્ર, ટિમ સીફર્ટ, ઇશ સોઢી અને કાયલ જેમીસન. 

રિઝર્વ: બેન સીયર્સ અને કોલ મેકકોન્ચી.
 

