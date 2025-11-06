T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના વેન્યુ અંગે મોટા સમાચાર, ભારતના આ 5 શહેરોમાં યોજાઈ શકે છે મેચ
T20 World Cup 2026 Venue : 2026ના T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. ICC ટૂંક સમયમાં ટુર્નામેન્ટનું શેડ્યૂલ જાહેર કરે તેવી અપેક્ષા છે. 6 નવેમ્બરના રોજ એક અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ભારતના પાંચ શહેરો વર્લ્ડ કપ મેચોનું આયોજન કરી શકે છે. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમને ફાઇનલ માટે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવ્યું છે.
T20 World Cup 2026 Venue : ભારત અને શ્રીલંકાની યજમાનીમાં યોજાનાર 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ અંગે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ટાઇટલ ટક્કર થશે તે લગભગ નક્કી છે. ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) ટૂંક સમયમાં ટુર્નામેન્ટનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ જાહેર કરે તેવી અપેક્ષા છે. ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસના અહેવાલ મુજબ BCCIના વરિષ્ઠ અધિકારીઓની બેઠકમાં ગયા વર્ષ કરતાં આ વખતે ઓછી મેચોનું આયોજન કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. અહેવાલો અનુસાર, દરેક યજમાન શહેરમાં ઓછામાં ઓછી છ મેચ રમાશે.
કયા શહેરો ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરી શકે છે ?
BCCIએ 2025 T20 વર્લ્ડ કપ માટે પાંચ ભારતીય શહેરોની પસંદગી કરી છે. તેમાં અમદાવાદ, દિલ્હી, કોલકાતા, ચેન્નાઈ અને મુંબઈનો સમાવેશ થાય છે. શ્રીલંકા પણ ટુર્નામેન્ટનું સહ-યજમાન છે, તેથી ત્યાં ત્રણ સ્ટેડિયમમાં મેચો યોજાશે, પરંતુ કયા શહેરોના સ્ટેડિયમમાં યોજાશે તેની વિગતો હજુ સુધી સામે આવી નથી.
આ શહેરોમાં મેચો યોજાશે નહીં
બેંગલુરુ અને લખનૌને વર્લ્ડ કપ મેચ મળશે કે નહીં તે હજુ સ્પષ્ટ નથી. BCCIએ પહેલાથી જ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે મહિલા 50-ઓવર વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરનારા શહેરોને આ વખતે પુરુષોના T20 વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરવાની તક આપવામાં આવશે નહીં. આમાં ગુવાહાટી, વિશાખાપટ્ટનમ, ઇન્દોર અને નવી મુંબઈનો સમાવેશ થાય છે.
ભારત, પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા અંગેના નિયમો શું હશે ?
ICCએ પહેલાથી જ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે જો શ્રીલંકા સેમિફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો તેમની મેચ કોલંબોમાં યોજાશે. જો પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો ફાઇનલ તટસ્થ સ્થળે યોજાશે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની લીગ મેચ પણ પૂર્વ-આયોજિત કરાર મુજબ કોલંબોમાં રમાશે. આ કરાર 2025 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પહેલા થયો હતો, જેમાં એવી શરત રાખવામાં આવી હતી કે બંને ટીમો એકબીજાના દેશોમાં નહીં રમે અને મેચો ત્રીજા દેશમાં યોજાશે. BCCIએ 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટેનું તેનું શેડ્યૂલ ICCને સુપરત કર્યું છે.
