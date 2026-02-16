Prev
પાકિસ્તાનની હારનો સૌથી મોટો ગુનેગાર કોણ ? જાણો કેપ્ટને કોના પર ફોડ્યું હારનું ઠીકરું

IND vs PAK : ભારત સામેની મેચમાં પાકિસ્તાનનું પ્રદર્શન ખૂબ જ ખરાબ રહ્યું. બેટિંગ, બોલિંગ અને ફિલ્ડીંગ એકેય વિભાગમાં પાકિસ્તાન લયમાં જોવા મળ્યું નહીં અને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. મેચ બાદ કેપ્ટન સલમાન અલી આગાનું દર્દ છલકાયું છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 16, 2026, 10:54 AM IST

IND vs PAK : T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી મેચમાં ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાનને 61 રનથી હરાવ્યું. ભારતે પાકિસ્તાનને જીતવા માટે 176 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. આ ટાર્ગેટ પીછો કરતા પાકિસ્તાની ટીમ 18 ઓવરમાં 114 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી. આ જીત સાથે ભારતીય ટીમ સુપર 8માં પહોંચી ગઈ છે. 

ભારત સામેની હાઇ-વોલ્ટેજ મેચમાં હાર બાદ પાકિસ્તાનનો કેપ્ટન સલમાન અલી આગા નિરાશ દેખાતો હતો. સલમાન આગાએ સ્વીકાર્યું કે ટીમના સ્પિનરોનું પ્રદર્શન અપેક્ષાઓ મુજબનું નહોતું. તેણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે બોલિંગ અને બેટિંગ બંને વિભાગમાં ખામીઓ હતી. તેણે કહ્યું કે સ્પિનરોમાં આત્મવિશ્વાસ અકબંધ છે, પરંતુ ટીમે આ મોટી મેચમાં ઘણી મહત્વપૂર્ણ તકો ગુમાવી દીધી છે.

સલમાન અલી આગાનું છલકાયું દર્દ 

સલમાન અલી આગાએ કહ્યું, આજે અમારા સ્પિનરોનો દિવસ સારો નહોતો. ઘણી જગ્યાએ એક્ઝીક્યુશનનો અભાવ હતો. તેમણે છેલ્લા છ મહિનામાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, તેથી અમને તેમના પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. પરંતુ આજે અમે અમારી યોજનાઓને યોગ્ય રીતે અમલમાં મૂકી શક્યા નહીં. ટોસ જીત્યા પછી સલમાને પહેલા બોલિંગ કરવાના નિર્ણયનો બચાવ કર્યો.

આગાએ ટોસ અંગે શું કહ્યું ?

સલમાન અલી આગાએ કહ્યું કે પહેલી ઇનિંગમાં વિકેટ થોડી મુશ્કેલ હતી, બોલ ધીમે આવી રહ્યો હતો અને પકડમાં આવી રહ્યો હતો. અમને લાગ્યું કે બીજી ઇનિંગમાં બેટિંગ સરળ રહેશે. પરંતુ અમે પરિસ્થિતિ અનુસાર બોલિંગ ન કરી અને અમે તેની કિંમત ચૂકવવી પડી. T20 ક્રિકેટમાં જો તમે પાવરપ્લેમાં ત્રણ કે ચાર વિકેટ ગુમાવો છો, તો પછી તમારે આખી મેચમાં પીછો કરવો પડે છે. અમે સેટ થવા અને મેચને ડીપ લઈ જવાની તક જ ના આપી.

ભારત-પાકિસ્તાન મેચોના દબાણ પર સલમાન અલી આગાએ કહ્યું, આવી મેચોમાં લાગણીઓ ખૂબ જ વધારે હોય છે. પરંતુ અમારે તેને વધુ સારી રીતે હેન્ડલ કરવું પડશે. અમે ઘણી મોટી મેચ રમી છે, તેથી ઝડપથી અમારે તૈયાર થવું પડશે, બે દિવસ બાદ આગામી મેચ છે. પાકિસ્તાનની સ્થિતિ હવે કરો યા મરો જેવી છે. સુપર 8માં સ્થાન મેળવવા માટે નામિબિયા સામે કોઈપણ કિંમતે જીતવું પડશે. 

કેપ્ટન સૂર્યાએ જીત વિશે શું કહ્યું ?

આ દરમિયાન ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પાકિસ્તાન સામે જીત બાદ તેના સાથી ખેલાડીઓની પ્રશંસા કરી. તેણે ખાસ કરીને ઓપનર ઇશાન કિશનની શાનદાર ઇનિંગ્સને ટર્નિંગ પોઇન્ટ ગણાવી. સૂર્યકુમારે કહ્યું કે, આ જીત સમગ્ર ભારતની છે. અમે જે બ્રાન્ડનું ક્રિકેટ રમવા માંગતા હતા તે રમ્યા. આ વિકેટ પર પહેલા બેટિંગ કરવી શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ હતો. 0/1 પર કોઈને તો જવાબદારી લેવી જ પડી. ઈશાને જે રીતે જવાબદારી લીધી તે અદ્ભુત હતી. તેણે અલગ માનસિકતા સાથે બેટિંગ કરી.
 

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

