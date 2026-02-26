Explainer : શ્રીલંકાની હારથી પાકિસ્તાનનું ખુલ્યું કિસ્મત ? બદલાઈ ગયું સેમિફાઇનલનું ગણિત, જાણો લેટેસ્ટ સમીકરણ
T20 World Cup Semifinal Scenario : શ્રીલંકા T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થયું છે, પરંતુ પાકિસ્તાનની સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની આશા હજુ જીવંત છે, જોકે હવે બધું જ જીતના મોટા માર્જિન અને ઇંગ્લેન્ડના પરિણામ પર નિર્ભર છે. પાકિસ્તાને શ્રીલંકાને મોટા માર્જિનથી હરાવવું પડશે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડે ન્યુઝીલેન્ડને પણ હરાવવું પડશે. ત્યાર બાદ નેટ રન રેટ નક્કી કરશે કે કોણ સેમિફાઈનલમાં પહોંચશે.
- પાકિસ્તાનની સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની આશા હજુ જીવંત
- પાકિસ્તાનને શ્રીલંકા સામે મોટા માર્જિનથી જીત મેળવવી પડશે
- પાકિસ્તાન માટે કરો યા મરો જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ
Trending Photos
T20 World Cup Semifinal Scenario : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 તેના અંતિમ તબક્કા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. સુપર-8 રાઉન્ડની છ મેચ આઠ ટીમો વચ્ચે રમાઈ છે. ગ્રુપ-2માંથી સેમિફાઇનલમાં પહોંચનારી ઇંગ્લેન્ડ પહેલી ટીમ બની છે અને શ્રીલંકા બહાર થનારી પહેલી ટીમ બની છે. ગ્રુપ-2માંથી હવે પાકિસ્તાન અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે સ્પર્ધા ચાલી રહી છે.
શ્રીલંકા ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થયું છે, તો પાકિસ્તાનની સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની આશા હજુ જીવંત છે. જો કે, ક્વોલિફાય થવાનો માર્ગ હવે ખૂબ જ મુશ્કેલ સમીકરણ પર ટકી રહ્યો છે. ન્યુઝીલેન્ડે 25 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં શ્રીલંકાને 61 રનથી હરાવીને ગ્રુપ-2નું ચિત્ર લગભગ સાફ કરી દીધું છે.
આ જીતથી ન્યુઝીલેન્ડનો નેટ રન રેટ +3.050 થયો છે, જેનાથી ઈંગ્લેન્ડની સાથે સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવાની તેની શક્યતાઓ મજબૂત થઈ છે. કોલંબોમાં ન્યુઝીલેન્ડની એકતરફી જીતથી પાકિસ્તાનની મુશ્કેલી વધી છે. હવે, પોઈન્ટ ટેબલમાં પાછળ રહેવા ઉપરાંત પાકિસ્તાન નેટ રન રેટ (-0.461)ની દ્રષ્ટિએ પણ ઘણું પાછળ છે.
પાકિસ્તાન હજુ પણ સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ શકે છે ?
ન્યૂઝીલેન્ડની જીતથી સલમાન અલી આગાના નેતૃત્વ હેઠળની પાકિસ્તાની ટીમની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે. પાકિસ્તાન હવે સંપૂર્ણપણે અન્ય ટીમોના પરિણામો પર નિર્ભર છે. પાકિસ્તાન હવે આશા રાખશે કે ઇંગ્લેન્ડ શુક્રવારે ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવે. જો ઇંગ્લેન્ડ ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવે છે, તો પાકિસ્તાને તેમની છેલ્લી મેચમાં શ્રીલંકાને મોટા માર્જિનથી હરાવવું પડશે.
પાકિસ્તાને તેની અંતિમ સુપર 8 મેચમાં શ્રીલંકાને કોઈપણ કિંમતે હરાવવું પડશે. પરંતુ માત્ર જીત પૂરતી નથી, નેટ રન રેટમાં મોટો ઉછાળો મેળવવા માટે તેને વર્તમાન સમીકરણ મુજબ ઓછામાં ઓછા 70 રનથી જીતવું પડશે. પાકિસ્તાન માટે કરો યા મરો જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
વરસાદ બગાડશે પાકિસ્તાનનો ખેલ
આ સમગ્ર સમીકરણની ચાવી ઇંગ્લેન્ડની ટીમ છે. ઇંગ્લેન્ડે ન્યુઝીલેન્ડને હરાવવું પડશે. જીતનું માર્જિન જેટલું મોટું હશે, પાકિસ્તાનનું લક્ષ્ય તેટલું સરળ બનશે. જો આ મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ જાય, તો ન્યુઝીલેન્ડ સીધું સેમિફાઇનલમાં પહોંચી જશે અને પાકિસ્તાન બહાર થઈ જશે.
શ્રીલંકા સામે મોટા માર્જિનથી જીત મેળવવી પડશે
જો શ્રીલંકા પહેલા બેટિંગ કરે છે અને 200 રન બનાવે છે, તો પાકિસ્તાને 15 ઓવર પહેલા ટાર્ગેટ હાંસલ કરવું પડશે. જો સ્કોર 150ની આસપાસ હોય, તો પાકિસ્તાને 14 ઓવરમાં જીત મેળવવી પડશે.
સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા પાકિસ્તાને શું કરવું પડશે ?
ઇંગ્લેન્ડ-ન્યુઝીલેન્ડ મેચ પહેલા યોજાવાની છે, જેનાથી પાકિસ્તાનને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવશે કે મેચ પહેલા તેને કેટલા રન અથવા ઓવરમાં મેચ જીતવાની જરૂર છે. આનો અર્થ એ છે કે જ્યારે તે મેદાન પર ઉતરશે ત્યારે ગણિત સ્પષ્ટ થઈ જશે, પરંતુ તે હાંસલ કરવું એ મોટો પડકાર હશે.
T20 વર્લ્ડ કપ સુપર-8 ગ્રુપ-2 પોઈન્ટ ટેબલ
- ઈંગ્લેન્ડ (4 પોઈન્ટ, 2 મેચ, NRR +1.491)
- ન્યુઝીલેન્ડ (3 પોઈન્ટ, 2 મેચ, NRR +3.050)
- પાકિસ્તાન (1 પોઈન્ટ, 2 મેચ, NRR -0.461)
- શ્રીલંકા (0 પોઈન્ટ, 2 મેચ, NRR -2.800)
T20 વર્લ્ડ કપ સુપર-8ના ગ્રુપ-2માં બાકી રહેલી મેચો
- 27 ફેબ્રુઆરી: ન્યુઝીલેન્ડ vs ઈંગ્લેન્ડ
- 28 ફેબ્રુઆરી: પાકિસ્તાન vs શ્રીલંકા
જો ન્યુઝીલેન્ડ હારી જાય તો શું ?
જો ન્યુઝીલેન્ડ ઈંગ્લેન્ડ સામે તેની આગામી મેચ હારી જાય અને જો પાકિસ્તાન શ્રીલંકાને હરાવે તો પાકિસ્તાન અને ન્યુઝીલેન્ડ બંનેના ત્રણ પોઈન્ટ હશે. આવી સ્થિતિમાં વધુ સારા નેટ રન રેટ (NRR) ધરાવતી ટીમ આગળ વધશે. પાકિસ્તાને આશા રાખવી પડશે કે ન્યુઝીલેન્ડ મોટા માર્જિનથી હારે અને પછી પાકિસ્તાન શ્રીલંકાને મોટા માર્જિનથી હરાવે. ત્યારે જ પાકિસ્તાન ન્યુઝીલેન્ડના પ્રભાવશાળી નેટ રન રેટને વટાવી શકશે.
જો પાકિસ્તાન શ્રીલંકા સામે હારે તો...
જો પાકિસ્તાન શ્રીલંકા સામે હારે તો તે બહાર થઈ જશે. જો ન્યુઝીલેન્ડ ઇંગ્લેન્ડને હરાવે તો પાકિસ્તાન શ્રીલંકા સામે રમવા પહેલાં જ રેસમાંથી બહાર થઈ જશે. જો ન્યુઝીલેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ મેચ વરસાદને કારણે રદ થાય તો પાકિસ્તાન શ્રીલંકા સામેની તેમની છેલ્લી મેચ જીતી જાય તો પણ બહાર થઈ જશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે