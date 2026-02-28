Prev
ન્યુઝીલેન્ડની હારથી નવો ટ્વિસ્ટ... પાકિસ્તાન શ્રીલંકાને આટલા રનથી હરાવે તો સેમિફાઈનલમાં એન્ટ્રી પાક્કી

Pakistan Semifinal Scenario : ઇંગ્લેન્ડે ન્યૂઝીલેન્ડને ચાર વિકેટથી હરાવીને પાકિસ્તાનની સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની આશા જીવંત રાખી છે. હવે પાકિસ્તાને પોતાની છેલ્લી મેચમાં શ્રીલંકાને હરાવવું પડશે, ત્યારબાદ નેટ રન રેટના આધારે ન્યુઝીલેન્ડને પછાડીને પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી શકે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, પાકિસ્તાન શ્રીલંકાને કેટલા રનથી હરાવશે તો સેમિફાઈનલમાં પહોંચી શકશે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 28, 2026, 08:48 AM IST
  • ઇંગ્લેન્ડે ન્યૂઝીલેન્ડને ચાર વિકેટથી હરાવ્યું
  • ઇંગ્લેન્ડની જીતથી પાકિસ્તાનના જીવમાં જીવ આવ્યો
  • પાકિસ્તાનની T20 વર્લ્ડ કપની સેમિફાઈનલમાં પહોંચવાની આશા જાગી

Pakistan Semifinal Scenario : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના રોમાંચક મુકાબલામાં ઇંગ્લેન્ડે ન્યૂઝીલેન્ડને 4 વિકેટથી હરાવીને સુપર 8માં પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું. ઇંગ્લેન્ડની જીતથી ટુર્નામેન્ટનું સમીકરણ બદલાઈ ગયું છે, જેનો સૌથી વધુ ફાયદો પાકિસ્તાનને થયો છે. ટુર્નામેન્ટની બહાર થવાની આરે પહોંચ્યા પછી પાકિસ્તાનની સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની આશાઓ ખુલ્લી રહી છે.

ઇંગ્લેન્ડની જીત, પાકિસ્તાનના જીવમાં જીવ આવ્યો

ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ઇંગ્લેન્ડની રોમાંચક જીતને કારણે પાકિસ્તાનના જીવમાં જીવ આવ્યો છે. હવે તેની T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઈનલમાં પહોંચવાની આશા ફરી જાગી છે. પાકિસ્તાન 28 ફેબ્રુઆરી, શનિવારના રોજ પલ્લેકેલે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે શ્રીલંકા સામે ટકરાશે. આ મેચ ગ્રુપ-2 સેમિફાઇનલમાં બીજી ટીમની જગ્યા નક્કી કરશે. સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવા અને નેટ રન રેટ સુધારવા માટે પાકિસ્તાનને શ્રીલંકા સામે મોટા માર્જિનથી મેચ જીતવી પડશે.

પાકિસ્તાન માટે સેમિફાઇનલનું સમીકરણ શું છે ?

પાકિસ્તાન હાલમાં સુપર 8ના ગ્રુપ 2માં સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે, પરંતુ 28 ફેબ્રુઆરીએ યોજાનારી મેચ તેના માટે નિર્ણાયક સાબિત થશે. પાકિસ્તાનને સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટેનું ગણિત હવે એકદમ સરળ છે. પાકિસ્તાને શ્રીલંકા સામેની તેમની છેલ્લી સુપર 8 મેચમાં યજમાન ટીમને હરાવવી પડશે. જો પાકિસ્તાન જીતે છે, તો તેના પણ 3 પોઈન્ટ હશે. ન્યુઝીલેન્ડના પણ 3 પોઈન્ટ હોવાથી મામલો નેટ રન રેટ (NRR) પર નિર્ભર રહેશે.

ઇંગ્લેન્ડ સામેની હાર બાદ ન્યુઝીલેન્ડનો નેટ રન રેટ ઘટી ગયો છે. તેનો નેટ રન રેટ હવે +1.390 છે. પાકિસ્તાને શ્રીલંકા સામે માત્ર જીતવાનું જ નથી, પરંતુ નેટ રન રેટમાં ન્યૂઝીલેન્ડને પાછળ છોડીને ગ્રુપ-2માંથી સેમિફાઇનલમાં ક્વોલિફાય થવા માટે મોટા માર્જિનથી જીત મેળવવી પડશે. 

શ્રીલંકાને આટલા રનથી હરાવવું પડશે

જો પાકિસ્તાન પહેલા બેટિંગ કરે છે, તો તેણે શ્રીલંકાને ઓછામાં ઓછા 64 રનથી હરાવવું પડશે. જો તે ટાર્ગેટનો પીછો કરે છે, તો તેણે 13.1 ઓવરમાં મેચ પૂરી કરવી પડશે. જો પાકિસ્તાન આમ કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો ન્યુઝીલેન્ડ સીધું સેમિફાઇનલમાં પહોંચી જશે. આનો અર્થ એ થયો કે નેટ રન રેટને કારણે આ મેચ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બની ગઈ છે.

સમીકરણ મુજબ, જો ન્યુઝીલેન્ડ સેમિફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો ટુર્નામેન્ટની પહેલી સેમિફાઇનલ 4 માર્ચે કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે. જ્યારે બીજી સેમિફાઇનલ 5 માર્ચે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. જો પાકિસ્તાન સેમિફાઈનલમાં પહોંચે છે, તો મેચ શ્રીલંકામાં રમાશે. હવે જોવાનું એ કે પાકિસ્તાન પલ્લેકેલેમાં મોટો અપસેટ સર્જી શકે છે કે ન્યુઝીલેન્ડ સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવે છે.

 

